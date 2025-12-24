Reducir las brechas de aprendizaje en tiempos de crisis

Anna Semylit and fellow educators at the tutoring catch-up workshop in Slavsko, organized by Teach for Ukraine and supported by Education Cannot Wait. Teach For Ukraine - EDUCATION CANNOT WAIT/PR NEWSWIRE

El programa de capacitación docente apoyado por Education Cannot Wait y organizado por Teach For Ukraine ayuda a equipar a los educadores con las habilidades que necesitan para ayudar a los estudiantes afectados por la crisis en el país

SLAVSKO, Ucrania, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la pequeña ciudad de Slavsko, un grupo de profesores dedicados se reúne para aprender nuevos métodos y herramientas para abordar uno de los desafíos más urgentes de sus carreras: ayudar a sus estudiantes a superar las pérdidas de aprendizaje causadas por la guerra en Ucrania.

Para educadores como Anna Semylit, profesora de química de Kiev, los retos de enseñar en medio de un conflicto son inmensos. "Mientras trabajaba en la escuela, a menudo me encontraba con pérdidas de aprendizaje entre los estudiantes. Este es un desafío abrumador a nivel nacional", afirmó Anna.

Sin embargo, tiene la esperanza de que, con el apoyo adecuado, estos desafíos se puedan abordar, y ve el camino a seguir con la ayuda de un taller de recuperación de tutorías en el que participa con otros educadores del país.

La capacitación, organizada por Teach For Ukraine como parte de un programa de resiliencia plurianual conjunto del Instituto de la Escuela de Economía de Kiev y Finn Church Aid financiado por Education Cannot Wait (ECW), se centra en proporcionar a los maestros de escuela secundaria estrategias para abordar las pérdidas de aprendizaje, construir relaciones positivas en el aula y crear planes de aprendizaje individualizados para los estudiantes.

La guerra en Ucrania ha desplazado a millones de personas, dañado escuelas y dejado a muchos niños sin educación durante meses o incluso años. Anna Semylit ha presenciado el impacto en los estudiantes, el profesorado y el sistema educativo del país.

Antes de unirse a la formación apoyada por ECW, Anna trabajó como profesora, conferenciante y formadora de educadores. Actualmente, participa en el programa Teach For Ukraine y enseña química en la escuela secundaria Blystavystia de Kiev.

Para abordar los desafíos sin precedentes que supone apoyar a los estudiantes en el contexto de una guerra, ella y otros docentes participaron en la capacitación de recuperación de tutoría apoyada por ECW, que se centró en proporcionar a los docentes de secundaria estrategias para abordar las pérdidas de aprendizaje, construir relaciones positivas en el aula y crear planes de aprendizaje individualizados para los estudiantes.

El objetivo de la tutoría es ayudar a subsanar las deficiencias en el aprendizaje, a la vez que transforma los métodos de enseñanza en general. Además de cubrir el currículo, los educadores deben ser capaces de identificar, analizar y enseñar las partes del currículo que cada estudiante ha perdido.

Esta capacitación ha sido fundamental para ayudar a profesores como Anna a adaptar sus métodos para satisfacer las necesidades específicas de los estudiantes afectados por la crisis. Además del apoyo académico, el programa enfatiza la importancia del apoyo psicosocial para los estudiantes, especialmente para aquellos que enfrentan situaciones traumáticas.

La prioridad de Anna es el desarrollo y el bienestar de sus estudiantes. "He empezado a prestar más atención a los enfoques sensibles al trauma y al género en mi trabajo. Es fundamental para mí actuar con cautela para evitar causar más daño, a la vez que reconozco cuándo puedo ofrecer apoyo yo misma y cuándo involucrar a profesionales especializados".

En la actualidad, se siente mejor preparada para apoyar a los estudiantes de su clase de química mientras se desenvuelven en un mundo incierto. "Esta formación no solo me ha aportado nuevos conocimientos, sino que también me ha motivado a implementar cambios en mi trabajo".

La invasión rusa de Ucrania en febrero del año 2022 desencadenó un mortífero conflicto armado que continúa azotando el país. La población civil ucraniana, incluidos millones de niños y adolescentes, se ha visto gravemente afectada. Hasta la fecha, miles de escuelas han resultado dañadas y destruidas.

Gracias a esta reciente iniciativa de capacitación docente, los educadores no solo están aprendiendo a superar las brechas educativas, sino que también adquieren las habilidades necesarias para abordar las necesidades emocionales y psicológicas de sus estudiantes. Este enfoque holístico de la educación es crucial en un país donde muchos niños han sufrido traumas, bombardeos, desplazamientos, lesiones y pérdidas.

ECW proporciona apoyo crucial al alumnado y profesorado del país a través de su Programa Plurianual de Resiliencia. La última subvención catalizadora busca garantizar entornos de aprendizaje físicos seguros y accesibles, mejorar los resultados del aprendizaje mediante la formación del profesorado, ampliar las iniciativas de aprendizaje digital y ofrecer oportunidades educativas alternativas. También se presta especial atención a la salud mental y el apoyo psicosocial.

Los programas han sido implementados por varios socios locales e internacionales, en coordinación con el Ministerio de Educación y Ciencia de Ucrania, incluidos Teach For Ukraine, la Escuela de Economía de Kiev, Finn Church Aid, Save the Children, UNICEF y más.

A pesar del gran impacto de las iniciativas financiadas por ECW, la necesidad de un mayor apoyo sigue siendo urgente. Ahora, más que nunca, los líderes mundiales deben intensificar sus esfuerzos para garantizar que la educación siga siendo una prioridad en situaciones de crisis. La experiencia de Anna destaca la importancia de invertir en educación en situaciones de emergencia y cómo la capacitación y los recursos específicos están transformando la forma en que los docentes pueden empoderar y enseñar a sus estudiantes contra viento y marea. Anna comentó: "Me siento mejor preparada para apoyar a mis estudiantes y ayudarlos a superar los desafíos que enfrentan hoy".

