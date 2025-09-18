(Información remitida por la empresa firmante)

Reju presenta su experiencia de realidad aumentada en la Semana del Clima de Nueva York , mostrando el problema de los residuos textiles globales en lugares emblemáticos

PARÍS, 18 de septiembre de 2025/PRNewswire/ -- Reju™, la empresa líder en regeneración textil con un propósito definido, utiliza la realidad aumentada (RA) para ofrecer a los asistentes a la Semana del Clima de Nueva York 2025 y a la propia ciudad una visión impactante del problema global de los residuos en la industria textil. La experiencia de RA de Reju, que se lanza el 22 de septiembre, superpone montañas de residuos textiles a dos monumentos icónicos de la ciudad de Nueva York: el Empire State Building y el Flatiron Building, ofreciendo una impactante visualización para compartir sobre la crisis de sostenibilidad y el papel de la empresa en su solución.

Según Textile Exchange, cada año se generan más de 92 millones de toneladas de residuos textiles a nivel mundial, la mayoría de los cuales terminan en vertederos o se incineran. La tecnología de regeneración de Reju, originada en la investigación de IBM, está diseñada para cambiar esta situación mediante la recuperación, regeneración y recirculación de textiles al final de su vida útil en materiales de alta calidad, cerrando así el ciclo de los residuos textiles.

Durante la Semana del Clima, los neoyorquinos encontrarán señalización con códigos QR en lugares de gran afluencia y cerca de las sedes clave de la Semana. Al escanear el código, accederán a un micrositio interactivo donde podrán apuntar la cámara de su teléfono a los dos edificios emblemáticos para activar el filtro de realidad aumentada de Reju.

Al navegar por la configuración de RA, los usuarios verán la cantidad de residuos textiles globales generados por segundo, minuto, hora y día, en escala del tamaño del monumento frente a ellos. La experiencia ofrece una visión visceral del impacto de la industria y destaca la importancia de la innovación en materiales sostenibles.

"La experiencia de realidad aumentada de Reju pone de relieve el problema de los residuos textiles invisibles, justo en el corazón de la ciudad de Nueva York, durante una semana en la que el clima es una prioridad", declaró Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "Es una llamada de atención, pero también un rayo de esperanza. Reju está diseñado para transformar precisamente estos residuos, convirtiendo textiles desechados en materiales de alta calidad y cerrando el círculo en la moda y más allá".

Diseñada para llegar al público donde se encuentre, la activación de la RA permite a los neoyorquinos y visitantes escanear códigos QR que se encuentran en las redes sociales y cerca de los lugares de interés y sumergirse en la experiencia de RA, grabar videos y compartir su contenido en las redes sociales.

Esta campaña incluye socios influyentes que compartirán videos del filtro RA en acción, inspirando a los seguidores a encontrar los puntos de referencia, probar el filtro ellos mismos y publicar su propio contenido, amplificando la conversación y profundizando el compromiso.

Para participar de la experiencia, los asistentes a la Semana del Clima y el público pueden seguir a @Reju en las redes sociales y https://ar.reju.com/ para ver la experiencia.

Después de usar el filtro RA, se anima a los consumidores a compartir sus imágenes con el hashtag #RejuClimateWeek, aprender más sobre la regeneración textil y registrarse para unirse al movimiento de Reju hacia una economía textil circular.

Acerca de Reju

Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en la creación de soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster y residuos de PET posconsumo. Propiedad de Technip Energies y con tecnología de IBM Research, Reju se guía por su propósito de descubrir posibilidades infinitas con recursos finitos. La empresa busca establecer un sistema circular global de reciclaje textil para regenerar y recircular textiles de poliéster. Más información en https://www.reju.com/.

