(Información remitida por la empresa firmante)

- REPT BATTERO se asocia con la principal propiedad intelectual del Inter de Milán para debutar en la exposición SNEC en Shanghái

SHANGHÁI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 3 de junio comenzó con gran estilo la Conferencia Internacional SNEC sobre Energía Solar Fotovoltaica y Energía Inteligente de Shanghái. La ex leyenda del Inter de Milán, Iván Córdoba, hizo una aparición en el expositor de REPT BATTERO, donde participó en una interesante discusión sobre la marca, realizó un recorrido en profundidad por la exposición y recreó los goles clásicos del Inter de Milán con los seguidores. También regaló camisetas autografiadas y productos de marca compartida con la mascota de REPT BATTERO, Junbao. Este evento ha supuesto la primera colaboración fuera de línea entre las dos partes en una exposición internacional luego del anuncio oficial de su asociación.

Durante la exposición, REPT BATTERO presentó simultáneamente dos nuevas celdas de batería de almacenamiento de energía diseñadas para diferentes aplicaciones clave. La primera es la celda de iones de sodio de alta capacidad Wending 320Ah, diseñada para su uso en aplicaciones de almacenamiento de energía a gran escala. Este producto destaca por sus cuatro principales ventajas: "capacidad ultra alta, vida útil ultralarga, eficiencia energética ultraalta y rango de temperatura ultra amplio". Proporciona una vida útil superior a 20.000 ciclos y mantiene una eficiencia energética ≥97% durante los ciclos de carga y descarga. La segunda es la celda de iones de litio de alta potencia de 85Ah, diseñada específicamente para las necesidades de energía de respaldo de alta fiabilidad y reducción de picos de los centros de datos de inteligencia artificial (AIDC). Admite una tasa de descarga continua máxima de 10C, tiene una vida útil superior a 60.000 ciclos y ha superado con éxito numerosas pruebas de seguridad rigurosas, incluidas pruebas de fuga térmica y penetración de agujas.

En la exposición, REPT BATTERO no solo firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Jiangsu YuanZhi Energy Technology Co., Ltd. en el mismo recinto, sino que también lanzó oficialmente el "Battery Passport" y sus últimos logros en la gestión ESG de ciclo de vida completo, demostrando el compromiso a largo plazo de la empresa con la fabricación ecológica y el desarrollo sostenible.

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