REPT BATTERO mantiene el puesto número 1 en envíos de celdas de almacenamiento de energía residencial

(Información remitida por la empresa firmante)

-REPT BATTERO mantiene el puesto número 1 a nivel mundial en envíos de celdas de almacenamiento de energía residencial para el primer semestre de 2026

SHANGHAI, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- REPT BATTERO se ha posicionado una vez más como líder mundial en celdas de baterías para almacenamiento de energía residencial durante el primer semestre de 2026, según la última clasificación de envíos publicada conjuntamente por ICCSINO y NECI. La compañía también se ubicó en el segundo lugar a nivel mundial en envíos de celdas de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial (C&I).

La última clasificación coincide con otro periodo de fuerte crecimiento empresarial. Según sus resultados financieros preliminares, REPT BATTERO prevé unos ingresos de entre 1.870 y 1.960 millones de euros (entre 14.500 y 15.200 millones de yuanes) para el primer semestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual de aproximadamente entre el 52,8 % y el 60,1 %. Se prevé que el beneficio neto alcance entre 90 y 110 millones de euros (entre 700 y 850 millones de yuanes), superando el beneficio neto total de la compañía para todo el año 2025.

El negocio de almacenamiento residencial de REPT BATTERO se ha basado en la innovación continua de productos desde su entrada en el mercado en 2019. Tras ser pionera en la plataforma de celdas de almacenamiento residencial de 50 Ah, la empresa amplió su cartera con celdas de 72 Ah, 100 Ah, 280 Ah, 314 Ah y la última celda WENDING de 392 Ah, creando una plataforma integral que admite almacenamiento residencial, comercial e industrial, y almacenamiento de energía a gran escala.

En vez de adoptar un enfoque estandarizado, REPT BATTERO desarrolla soluciones específicas para cada aplicación en diferentes regiones. Los productos de larga vida útil están diseñados para mercados consolidados como Europa y Australia, mientras que las soluciones optimizadas en cuanto a costes responden a la creciente demanda en el sudeste asiático y África.

Según estudios de mercado independientes, tres de las cinco marcas de baterías residenciales más reconocidas de Europa utilizan celdas de batería REPT BATTERO. La empresa también es un proveedor clave de celdas de batería para los principales proveedores de sistemas de almacenamiento de energía residenciales en Australia.

En la actualidad, las celdas de batería residenciales REPT BATTERO se utilizan en Europa, Australia, América del Norte, Sudáfrica y el sudeste asiático, donde se han labrado una sólida reputación por su seguridad, durabilidad y fiabilidad a largo plazo.

Para respaldar su creciente negocio internacional, REPT BATTERO ha establecido un marco de trabajo de "Estándar Global, Entrega Local" que combina la calidad y la gestión de proyectos estandarizadas a nivel mundial con una ejecución localizada adaptada a las regulaciones regionales, los requisitos de la red eléctrica y las necesidades de los clientes. Este marco ya se ha implementado en proyectos en Australia y Europa, y continuará expandiéndose a Norteamérica y el Sudeste Asiático, lo que permitirá a los clientes beneficiarse de estándares globales consistentes junto con una asistencia local eficaz.

Tras alcanzar el primer puesto mundial en celdas de almacenamiento de energía residenciales y el segundo puesto en celdas de almacenamiento de energía comerciales e industriales, REPT BATTERO seguirá invirtiendo en innovación de baterías, fabricación avanzada y capacidades de entrega global para respaldar la siguiente etapa del crecimiento mundial del almacenamiento de energía.

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