REPT BATTERO presenta soluciones de almacenamiento de energía, baterías híbridas y carga rápida de megavatios

(Información remitida por la empresa firmante)

-REPT BATTERO presenta en CIBF 2026 sus soluciones de almacenamiento de energía, baterías híbridas y carga rápida de megavatios

SHANGHÁI y SHENZHEN, China, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Del 13 al 15 de mayo, REPT BATTERO participó en la 18ª Feria Internacional de Baterías de China (CIBF 2026), celebrada en Shenzhen, donde presentó sus últimos productos y tecnologías de baterías para aplicaciones de almacenamiento de energía, vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

Cartera de almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y a gran escala

REPT BATTERO presentó una gama completa de productos de almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales y a gran escala.

En el segmento de almacenamiento residencial, la empresa ofreció múltiples formatos de celdas, incluyendo soluciones de 50 Ah, 72 Ah, 100 Ah, así como de 280 Ah, 314 Ah y 392 Ah para sistemas ESS residenciales.

Para aplicaciones comerciales e industriales y a gran escala, REPT BATTERO presentó sus celdas de alta capacidad Wending 392 Ah y Wending 588 Ah, que mejoran aún más la densidad energética.

En comparación con los productos de 314 Ah, la celda Wending 392 Ah ofrece un aumento de capacidad del 25%, alcanzando 1,25 kWh por celda. En condiciones de operación de 0,5 P, la celda logra una eficiencia energética de hasta el 95% y admite aplicaciones que van desde sistemas ESS residenciales hasta proyectos de almacenamiento en la red.

Por su parte, la celda Wending 588 Ah alcanza 1,88 kWh por celda. Gracias a la tecnología Wending, que permite trayectorias de transmisión de electrones más cortas y un transporte de iones más rápido, el producto logra un equilibrio entre densidad energética, seguridad y vida útil. Con más de 10.000 ciclos y una vida útil de 25 a 30 años, la celda está diseñada para aplicaciones de almacenamiento de energía de larga duración.

La compañía también presentó su sistema de almacenamiento de energía Powtrix 3.0. Este sistema, que integra celdas de 392 Ah en un contenedor estándar de 20 pies, aumenta la capacidad energética total a 6,26 MWh, lo que supone una mejora del 25% en la capacidad energética, a la vez que reduce el espacio ocupado en el sitio en un 16% y el tiempo de instalación en un 18%.

El sistema admite un funcionamiento estable en un rango de temperaturas de -40°C a 60°C, cuenta con una eficiencia del 95,5% y capacidad de balanceo activo de 2 A, cumpliendo con los requisitos de alta resistencia sísmica, logrando una propagación térmica nula y un transporte más seguro y eficiente.

Las soluciones para vehículos de pasajeros se centran en la carga rápida, la mayor autonomía y las baterías híbridas de estado sólido-líquido

En el segmento de vehículos de pasajeros, REPT BATTERO presentó su celda de carga rápida de 120 Ah, soluciones híbridas PACK de carga rápida de alta capacidad y sistemas de baterías híbridas de estado sólido-líquido con alto contenido de níquel y manganeso.

La celda de carga rápida de 120 Ah admite una carga ultrarrápida de 6C gracias a una gestión térmica avanzada en un amplio rango de temperaturas de -40°C a 70°C, equilibrando una alta densidad de energía con un rendimiento de seguridad mejorado.

La celda Wending de 54 Ah, uno de los productos más utilizados de la compañía en la plataforma PHEV, destaca por su seguridad, durabilidad y compatibilidad. En mayo de 2025, se convirtió en uno de los primeros productos en superar la norma de China de seguridad de baterías GB38031-2025, tras superar con éxito rigurosas pruebas de propagación térmica, exposición al fuego y resistencia al impacto. Además, ofrece una salida de potencia estable en condiciones de bajo estado de carga (SOC) a temperaturas de hasta -35°C, lo que permite una amplia adaptabilidad a diferentes escenarios de vehículos.

En el ámbito de las tecnologías de baterías de próxima generación, REPT BATTERO presentó la nueva plataforma tecnológica de baterías híbridas sólido-líquido Wending, que abarca sistemas basados en manganeso y con alto contenido de níquel para atender tanto al segmento de vehículos eléctricos de consumo masivo como al segmento premium.

El sistema basado en manganeso está diseñado para vehículos eléctricos (VE) e híbridos enchufables (PHEV) convencionales, con un rendimiento mejorado a bajas temperaturas y una mayor estabilidad cíclica. La batería mantiene una retención de capacidad superior al 80% incluso a -40°C y ofrece más de 4.000 ciclos, superando pruebas de penetración severas con clavos e impactos inferiores sin incendio ni explosión.

El sistema con alto contenido de níquel está dirigido a vehículos eléctricos de gama alta y largo alcance. Gracias a la tecnología de recubrimiento de electrolito de estado sólido y a los materiales de ánodo de silicio-carbono, el producto alcanza una densidad energética de entre 280 Wh/kg y 400 Wh/kg, manteniendo un rendimiento de seguridad mejorado. El sistema también logra una propagación térmica nula en condiciones de prueba en cámara caliente a 170°C.

Las soluciones para vehículos comerciales buscan una carga rápida, una larga vida útil y una potencia de carga de megavatios

Para aplicaciones en vehículos comerciales, REPT BATTERO presentó varios productos nuevos diseñados para abordar los principales desafíos operativos en autobuses, camiones pesados, camiones mineros y maquinaria de construcción.

La batería LFP de 268 Ah con carga ultrarrápida admite una carga de 4C, lo que permite obtener hasta 240 km de autonomía en tan solo 15 minutos, mejorando significativamente la eficiencia operativa.

La batería LFP de 324 Ah de larga duración está diseñada para escenarios de transporte de alta intensidad, extendiendo su vida útil hasta 10 años o 1,5 millones de kilómetros.

REPT BATTERO también presentó Pack-F, que aumenta la capacidad energética de cada batería a 600 kWh y admite una carga rápida de 1,5C (nivel de megavatios), mejorando la eficiencia de carga en aproximadamente un 40%.

REPT BATTERO mantiene su compromiso de ofrecer soluciones más seguras, eficientes y duraderas para la transición energética global.

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