Resonant Clinical Solutions amplía su negocio global de equipos y accesorios con la adquisición de Labfish

(Información remitida por la empresa firmante)

La adquisición amplía la presencia de Resonant en Europa e incorpora experiencia especializada en calibración, alcance en IOR/EOR y centros asociados para respaldar el ciclo de vida de los ensayos clínicos a escala mundial

LEESBURG, Va., 3 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Resonant Clinical Solutions ("Resonant"), un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones del sector de las ciencias de la vida a lo largo de la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, ha anunciado hoy la adquisición de la empresa alemana Labfish Rental Solutions GmbH ("Labfish") y de sus filiales en Estados Unidos y el Reino Unido; en conjunto, estas compañías ofrecen soluciones integrales de alquiler y calibración de equipos clínicos y de laboratorio. Esta adquisición amplía la presencia de Resonant en el segmento de equipos y material auxiliar (E&A) en Europa y refuerza su capacidad para dar soporte a programas de ensayos clínicos cada vez más complejos en todo el mundo, gracias a capacidades especializadas de alta demanda. Con sede en Hamburgo, Alemania, Labfish ofrece un amplio inventario de equipos de laboratorio en alquiler, incluidas básculas, congeladores, refrigeradores, bombas de infusión y monitores, junto con kits, suministros auxiliares y experiencia en calibración interna líder en la industria. Labfish también proporciona Importador de Registro (IOR)/Exportador de Registro (EOR) y gestión logística directa al paciente, trabajando con depósitos asociados en Argentina, Israel, Turquía y China para abastecer sitios de ensayos clínicos en más de 70 países. Fundado originalmente en el año 2014, Labfish cuenta con la certificación ISO 9001 y opera una de las instalaciones de calibración internas más grandes que realiza ensayos clínicos en Europa.

"La incorporación de Labfish a la división de Equipos y Materiales Auxiliares (E&A) de Resonant amplía nuestra presencia en Europa y refuerza nuestros servicios de calibración e importación/exportación, potenciando aún más las soluciones de ensayos clínicos de primer nivel en las que confían nuestros clientes", afirmó Christophe Berthoux, consejero delegado de Resonant Clinical Solutions. "Esta adquisición se basa en el éxito de nuestra división de Equipos y Materiales Auxiliares para satisfacer las necesidades, en rápida evolución, de nuestros clientes. Las capacidades que Labfish aporta a Resonant impulsan nuestra estrategia de dar apoyo a una mayor parte del proceso de los ensayos clínicos a escala mundial".

Los programas de ensayos clínicos, cada vez más complejos, requieren equipos especializados, calibración y apoyo logístico que evolucionen al ritmo de los protocolos de investigación, los flujos de trabajo y los requisitos. Para satisfacer esta necesidad, la adquisición de Labfish complementa la actual división de E&A de Resonant, ofreciendo a los clientes una propuesta sólida y experiencia técnica en Europa a medida que sus programas de desarrollo se expanden.

"Unirnos a Resonant permite a nuestro equipo seguir ampliando la experiencia en calibración, la red de almacenes y los servicios de logística e importación/exportación que hemos desarrollado durante años, contando ahora con la capacidad de dar soporte a más etapas del proceso de ensayos clínicos", comentó Martin Forster, fundador de Labfish. "Nos entusiasma aportar a Resonant nuestros conocimientos técnicos, servicios estratégicos y valiosas relaciones con los clientes".

No se divulgaron los términos financieros de la transacción.

Acerca de Resonant Clinical SolutionsResonant Clinical Solutions es un socio global de soluciones clínicas que presta servicios a organizaciones del sector de las ciencias de la vida en toda la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras. A través de sus divisiones de biorrepositorio, preparación de kits y equipos y materiales auxiliares, Resonant ayuda a sus clientes a gestionar la complejidad, reducir riesgos y respaldar programas clínicos críticos en todo el mundo. Contando con una plantilla de más de 850 empleados en Estados Unidos, el Reino Unido y Europa, Resonant gestiona el almacenamiento de más de 100 millones de activos de investigación; asimismo, ha prestado apoyo a más de 2.500 ensayos clínicos y ha facilitado más de 20.000 envíos a las instalaciones de sus clientes. La empresa atiende a compañías farmacéuticas y biotecnológicas, organizaciones de investigación por contrato (CRO), organizaciones de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) y laboratorios de diagnóstico y referencia.La misión de Resonant es capacitar a sus socios mediante soluciones integrales y globales para la cadena de suministro clínico y el ciclo de vida de las muestras, eliminando la complejidad y permitiéndoles centrarse en la ciencia y en los pacientes. Para obtener más información, visite resonantclinical.com.

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