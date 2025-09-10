Resultados financieros de METLEN Energy & Metals para el primer semestre de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

METLEN alcanza un volumen de negocio récord en el primer semestre y una rentabilidad excepcional en los negocios de energías renovables y servicios públicos

ATENAS, Grecia y LONDRES, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- METLEN (RIC: MTLN.L) (Bloomberg: MTLN.LN) (Bloomberg: MTLN.GA) (ADR: MYTHY US) anuncia sus resultados financieros del primer semestre de 2025.

La facturación ascendió a 3.608 millones de euros, lo que representa un aumento del 45 % en comparación con los 2.482 millones de euros del primer semestre de 2024, lo que refleja el sólido impulso de crecimiento en Energía y Metales.

lo que representa un aumento del 45 % en comparación con los 2.482 millones de euros del primer semestre de 2024, lo que refleja el sólido impulso de crecimiento en Energía y Metales. El beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) se situó en 445 millones de euros , frente a los 474 millones de euros del mismo periodo de 2024. El rendimiento récord alcanzado conjuntamente por los negocios de Renovables y Servicios Públicos se vio parcialmente compensado por un impacto extraordinario del segmento no estratégico de Proyectos de Energía Móvil (MPP). Excluyendo este impacto extraordinario, el EBITDA normalizado habría alcanzado aproximadamente los 577 millones de euros.

se situó en , frente a los 474 millones de euros del mismo periodo de 2024. El rendimiento récord alcanzado conjuntamente por los negocios de Renovables y Servicios Públicos se vio parcialmente compensado por un impacto extraordinario del segmento no estratégico de Proyectos de Energía Móvil (MPP). El beneficio neto después de minoritarios fue de 254 millones de euros , frente a los 282 millones del primer semestre de 2024. El beneficio por acción correspondiente se situó en 1,81 euros , frente a los 2,04 euros del mismo periodo de 2024.

, frente a los 282 millones del primer semestre de 2024. El correspondiente se situó en , frente a los del mismo periodo de 2024. La deuda neta, ajustada, se situó en 2.016 millones de euros, excluyendo la deuda sin recurso.

En el primer semestre de 2025, METLEN reafirmó su dirección estratégica con sólidos resultados financieros e impulso de iniciativas clave en sectores críticos. La Compañía logró un sólido desempeño en el sector metalúrgico y registró un crecimiento acelerado en el sector energético, a pesar de la contribución negativa de MPP. Aprovechando su solidez operativa y su integración intersectorial, METLEN sorteó con éxito un entorno de mercado volátil y continuó su expansión estratégica.

En relación con los resultados financieros, Evangelos Mytilineos, presidente y consejero delegado de la Compañía, declaró:

"2025 se perfila como un año histórico para METLEN. La cotización de la Compañía en la Bolsa de Valores de Londres ya ha marcado el inicio de un nuevo capítulo en su historia, respaldado por un claro enfoque en el crecimiento, la expansión internacional y un mejor acceso a los mercados globales.

Durante nuestro Capital Markets Day, celebrado en la Bolsa de Valores de Londres en abril de 2025, METLEN presentó su estrategia de crecimiento a medio plazo, introduciendo nuevos pilares estratégicos diseñados para impulsar la creación de valor a largo plazo. Entre ellos se encuentran el lanzamiento de una nueva línea de producción de galio, capaz de satisfacer toda la demanda europea, la expansión en el sector de Defensa mediante el desarrollo de nuevas instalaciones de producción y el desarrollo de Metales Circulares, un proceso innovador para la recuperación de materias primas críticas a partir de residuos, escorias y otros materiales de desecho.

Los resultados financieros del primer semestre de 2025 confirman una vez más la sólida trayectoria que METLEN ha mantenido desde su transformación corporativa en 2022, consolidando su posición en niveles de rendimiento históricamente altos. El modelo sinérgico y el enfoque integrado de la Compañía han demostrado una excepcional resiliencia en medio de las tensiones comerciales y la incertidumbre geopolítica, lo que ha permitido a METLEN asegurar alianzas estratégicas clave y reforzar aún más su liderazgo en los sectores de Energía y Metales.

Con confianza, visión y una estrategia clara, METLEN continúa consolidando su merecido lugar entre los principales actores internacionales del sector, escribiendo el siguiente capítulo de su historia con la vista puesta en el futuro."

Perspectivas

METLEN se mantiene en el buen camino para alcanzar sus objetivos, tanto a corto como a largo plazo, tal como se describieron durante el reciente Día del Mercado de Capitales en Londres. La Dirección de METLEN analizará en mayor profundidad los resultados financieros, las perspectivas, la evolución del negocio y la estrategia de la Compañía en la conferencia telefónica programada para el martes 9/9/2025 a las 14:00 (hora de Reino Unido).

METLEN:

METLEN Energy & Metals PLC (METLEN METLEN (o la Compañía) es la empresa matriz de un grupo multinacional industrial y energético, líder en los sectores metalúrgico y energético, con un enfoque en la sostenibilidad y la economía circular. La Compañía cotiza en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Atenas, con una facturación y un EBITDA consolidados de 5.680 millones de euros y 1.080 millones de euros, respectivamente (2024). El grupo METLEN es un referente en metalurgia verde competitiva a nivel europeo y mundial, operando únicamente una unidad de producción verticalmente integrada de bauxita, alúmina y aluminio primario en la Unión Europea (UE), con instalaciones portuarias privadas. En el sector energético, el grupo METLEN ofrece soluciones integrales que abarcan proyectos de energía térmica y renovable, distribución y comercialización de electricidad, además de inversiones en infraestructura de red, almacenamiento en baterías y otras tecnologías verdes. El grupo de la empresa está activo en los mercados de los cinco continentes, en más de 40 países, adoptando un modelo sinérgico a gran escala entre los sectores de metalurgia y energía, al tiempo que emprende el desarrollo de extremo a extremo de grandes proyectos de infraestructura energética.

