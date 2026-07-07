(Información remitida por la empresa firmante)

-Revenue Management Labs lanza su división de desarrollo de IA en Londres y nombra a Gustavo Mendonça como líder

El nuevo equipo de Londres transforma la estrategia de precios en sistemas basados en IA, ofreciendo herramientas funcionales en cuestión de semanas a una fracción del coste del software empresarial.

LONDRES, 7 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Revenue Management Labs, una consultora de precios que combina una profunda experiencia comercial con inteligencia artificial integrada directamente en cada proyecto, anunció hoy el lanzamiento de un equipo especializado en el desarrollo de IA con sede en su nueva oficina de Londres, dirigido por Gustavo Mendonça, un experto con amplia experiencia en análisis basados en IA y arquitectura de sistemas de precios.

Lanzamiento de una división de desarrollo de IA en Londres

El equipo de Londres se centrará en transformar la estrategia de precios en sistemas de decisión basados en IA: herramientas y plataformas analíticas diseñadas específicamente para que las decisiones de precios sean consistentes, escalables y repetibles. A diferencia del software empresarial tradicional, que requiere implementaciones de varios años y presupuestos millonarios, el enfoque acelerado por IA de la firma ofrece soluciones funcionales en cuestión de semanas. Al integrar las herramientas resultantes en el ritmo operativo de la empresa, los clientes experimentan un impacto inmediato y duradero.

"Integramos la IA directamente en cada modelo que desarrollamos para usted, lo que permite un análisis más rápido, una detección de patrones más precisa e inteligencia de precios que se consolida con el tiempo. A diferencia de la mayoría de las herramientas o consultores de precios, automatizamos y asesoramos simultáneamente con la IA integrada".

— Gustavo Mendonça, socio director

La práctica de construcción aborda tres desafíos interconectados a los que se enfrentan las empresas medianas y en crecimiento con la tecnología de fijación de precios convencional:

Rapidez en la obtención de valor: la mayoría de las plataformas empresariales tardan entre 6 y 18 meses en ofrecer una sola información útil. El enfoque asistido por IA de la empresa reduce este tiempo a semanas.

Retorno de la inversión: las licencias tradicionales pueden costar entre 500.000 y más de 2 millones de dólares antes de la personalización. Revenue Management Labs desarrolla herramientas a medida que generan rentabilidad compuesta sin costes adicionales.

Adecuación comercial: las plataformas genéricas rara vez reflejan la lógica de precios real de una empresa. En RML, cada sistema se implementa de acuerdo con los procesos del cliente, calibrado según sus limitaciones específicas y su contexto comercial.

Acerca de Revenue Management Labs

Revenue Management Labs se creó para cerrar la brecha entre el potencial de precios y el margen real, y ese enfoque se ha mantenido inalterable. Sus fundadores, Avy Punwasee y Michael Stanisz, comenzaron en el otro lado de la mesa, en los puestos comerciales y financieros donde se toman, defienden y, con demasiada frecuencia, se dejan de lado las decisiones sobre precios. Fundaron RML para ofrecer a los clientes lo que realmente necesitaban: estrategias basadas en el contexto específico de cada cliente, con el apoyo necesario para implementarlas. Hoy en día, RML es una consultora boutique de rápido crecimiento que ayuda a las empresas a crecer mediante análisis profundos, estrategias de precios innovadoras y soluciones prácticas. Con inteligencia artificial integrada en cada proyecto y un enfoque personalizado que rechaza las soluciones genéricas, RML se asocia con empresas en crecimiento y firmas de capital privado en los sectores industrial, de servicios y tecnológico. Oficinas en Nueva York, Londres y Toronto.

Contacto para medios: Peter Sullivan, psullivan@revenueml.com, Revenue Management Labs, revenueml.com

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