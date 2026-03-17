Ribo presentará datos sobre la administración ex-hepática en la Conferencia RNA Leaders Europe

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China y MÖLNDALS, Suecia, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. ("Ribo" o "la Compañía", código Hong Kong Stock Exchange: 6938) ha sido invitada a dar una ponencia en la Conferencia RNA Leaders Europe que se celebrará en Viena (Austria) el 19 de marzo, una de las conferencias más importantes sobre oligonucleótidos.

Tras el éxito de Ribo con RiboGalSTAR™, dirigido a genes específicos del hígado, con siete programas en fase clínica y dos importantes colaboraciones globales y acuerdos de licencia valorados en más de 6.000 millones de dólares, Ribo continúa su camino de innovación hacia el ámbito extrahepático gracias a su plataforma tecnológica de administración patentada, RiboPepSTAR™. Esta plataforma permite la administración dirigida de siRNA a múltiples órganos críticos, además del hígado. Mediante su uso, se ha logrado un buen rendimiento en la administración renal, con datos preclínicos que demuestran la captación específica en los túbulos proximales y la reducción de los niveles de ARNm en diversas especies, desde roedores hasta primates no humanos, y su validación en varios modelos de enfermedad.

Además del riñón, se están desarrollando preclínicamente otros fármacos candidatos dirigidos a trastornos cardíacos, del tejido adiposo, muscular y del sistema nervioso central. Ribo seguirá impulsando productos extrahepáticos para ofrecer terapias innovadoras con siRNA a pacientes de todo el mundo.

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