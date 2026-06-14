RiderNav presenta sus pantallas inteligentes de 7 pulgadas para motocicletas en el Mid-Summer Riding Festival

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 14 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- RiderNav lanzó hoy su Mid-Summer Ride Festival, un evento multicanal de duración limitada que se llevará a cabo del 10 al 20 de junio de 2026. El evento destaca las dos pantallas inteligentes insignia de 7 pulgadas de la marca en ridernav.com, ayudando a los motociclistas a equiparse antes del apogeo de la temporada de motociclismo.

Partiendo del R7M, una pantalla diseñada específicamente para el soporte de navegación de BMW, RiderNav se ha ganado una gran popularidad entre los motociclistas de turismo más exigentes del mundo.

El R7M se instala fácilmente en el soporte de navegación de BMW, ofreciendo compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto™, control nativo del Wonder Wheel y datos de la moto en tiempo real: RPM, marcha, ángulo de inclinación, autonomía y presión de los neumáticos.

El R7X extiende esta misma tecnología a cualquier moto, siendo compatible con aproximadamente el 99 % de las motocicletas, incluyendo Harley-Davidson, Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, Triumph y Suzuki. Cuenta con un soporte universal de liberación rápida, una pantalla HD de 1200 nits, compatibilidad inalámbrica con CarPlay y Android Auto, y control directo de cámaras de acción DJI, Insta360 y GoPro. Ambos modelos cuentan con certificación IP69K de resistencia total al polvo y al agua, tras haber sido sometidos a pruebas independientes de lavado a alta presión e inmersión, listos para la lluvia, el lavado a presión y los senderos todoterreno.

Durante el festival, los motociclistas obtienen un 25 % de descuento en R7M y un 28 % en R7X. Cada pedido de R7M o R7X incluye un protector de pantalla de vidrio templado gratis y un año adicional de garantía, sumando un total de dos años de cobertura. Además, cada día del evento se sortean tres tarjetas de regalo de Amazon de 30 dólares.

"El verano es cuando los motociclistas recorren más kilómetros, y es entonces cuando la pantalla adecuada marca la diferencia", comentó el equipo de RiderNav. "Este evento es nuestra manera de llevar una pantalla de alta calidad, diseñada pensando en el motociclista, a más manillares, manteniendo el teléfono a salvo en el bolsillo, donde debe estar".

El Mid-Summer Riding Festival se celebra del 10 al 20 de junio de 2026 y ya está disponible en ridernav.com/pages/summer-riding-festival.

Acerca de RiderNav

Fundada en octubre de 2024 en Shenzhen, RiderNav es un equipo de motociclistas e ingenieros que desarrollan pantallas inteligentes para motocicletas. Su misión es ofrecer una navegación intuitiva, fiable y sencilla, centrada en el usuario. Su gama incluye los modelos R7M (específico para BMW) y R7X (universal), ambos con certificación CE, FCC y TELEC, y disponibles a nivel mundial.

Sitio web: ridernav.com

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