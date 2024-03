RIMOWA anuncia a Jay Chou como embajador global

(Información remitida por la empresa firmante)

Primer artista de Mandopop como embajador global del líder en equipaje premium

TAIPEI, 7 de marzo de 2024/PRNewswire/ -- RIMOWA, líder mundial en equipaje premium con 126 años de historia, anunció hoy oficialmente al "Rey del Mandopop" Jay Chou como el nuevo embajador global de la marca. En septiembre pasado, la marca presentó a Rosé, miembro de Blackpink, al piloto campeón de Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton y al futbolista francés Kylian Mbappé como sus nuevos socios, y ahora Rimowa se complace en tener a la icónica megaestrella Jay Chou uniéndose a su última campaña. Esta es la primera vez que Rimowa presenta a un artista de Mandopop como embajador de su marca en todo el mundo.

En el último anuncio, el talentoso músico, director y actor encarna el espíritu de artesanía e innovación de RIMOWA. Con una trayectoria profesional marcada por la constante exploración y reinvención, los valores del artista reflejan el compromiso de RIMOWA de superar constantemente los límites y establecer nuevos estándares. En su nuevo papel como embajador global de RIMOWA, Jay Chou inspirará a viajeros de todo el mundo a embarcarse en sus propios viajes que cambiarán sus vidas. "En RIMOWA, siempre hemos creído en el poder transformador de los viajes y en el compromiso de perfeccionar constantemente el propio oficio mientras perseguimos sin miedo la innovación y la reinvención. Jay Chou no sólo encarna todos estos valores, sino que es alguien a quien admiramos por su impacto global como artista. Es un honor darle la bienvenida como embajador global de RIMOWA", afirmó el consejero delegado de RIMOWA, Hugues Bonnet-Masimbert.

De hecho, la maleta de la Maison alemana se ha convertido en una necesidad para cada viaje de Jay Chou por el mundo; una de ellas se exhibió en la exposición SEIT 1898 del 125 aniversario de RIMOWA en Shanghai, lo que convierte la asociación en una culminación conmovedora de un viaje de larga duración.

La mencionada maleta ha acompañado a la superestrella por ciudades de todo el mundo desde su anterior concierto de Invincible hasta el actual concierto de Carnaval. "Mientras viajo por el mundo, mis maletas RIMOWA han sido compañeros de confianza con los que comparto recuerdos preciosos. Me han acompañado no sólo en entornos profesionales sino también durante otros viajes, mientras profundizaba en nuevos reinos en busca de inspiración. Como embajador mundial de RIMOWA, me siento muy feliz. Valoro mucho esta conexión y mantengo esta relación duradera con la marca", afirmó Jay Chou, representado por Dominant Culture Ltd.

Jay Chou estuvo en Londres para el rodaje del anuncio en enero, que tuvo lugar en lugares como la estación de tren de King's Cross. Conocido como "el hijo del sol", los dos días de rodaje transcurrieron con éxito bajo un cielo azul y despejado. Recientemente, el padre de tres hijos compartió una obra de arte en sus redes sociales y preguntó si alguien sabe quién es el maestro. La respuesta es su hija menor, Jacinda, quien creó un hermoso cuadro al óleo pintado a mano cuando tenía dos años. Sus seguidores en Instagram han alcanzado los 888 millones, cifra que simboliza la buena suerte, justo a tiempo para celebrar la gran noticia.

