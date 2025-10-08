Riyadh Air anuncia vuelos inaugurales a Londres y el innovador programa de fidelización Sfeer

(Información remitida por la empresa firmante)

Riyadh Air cumple su compromiso para 2025 con vuelos de lanzamiento a Londres; posteriormente se añadirá Dubái.

Los vuelos diarios de lanzamiento a Londres Heathrow el 26 de octubre marcan un hito en el plan de lanzamiento al mercado "Camino a la Perfección".

Sfeer se lanza como el programa de fidelización de Riyadh Air, impulsado por la comunidad, que permite compartir los beneficios de la membresía, incluyendo Puntos de Nivel, para ayudar a amigos y familiares a alcanzar un estatus superior y acceder a mayores recompensas.

Los primeros miembros de Sfeer obtienen acceso prioritario a la venta de billetes en los futuros vuelos de Riyadh Air, así como experiencias exclusivas.

RIYADH, Arabia Saudita, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Riyadh Air, la nueva aerolínea nacional de Arabia Saudita, anuncia hoy dos hitos importantes en su camino hacia su debut en 2025: el inicio de sus primeros vuelos diarios al Aeropuerto Heathrow de Londres (LHR) el 26 de octubre. Riyadh Air también se enorgullece de presentar Sfeer, su innovador programa de fidelización, que ofrecerá beneficios exclusivos a sus primeros Socios Fundadores a través de "Los Fundadores".

Excelencia Operativa: Sentando las bases para una aerolínea de clase mundial

A partir del 26 de octubre, Riyadh Air comenzará a operar vuelos diarios de lanzamiento desde Riad al Aeropuerto Heathrow de Londres (LHR) a bordo de su avión designado, "Jamila". Estos vuelos cuidadosamente secuenciados, inicialmente disponibles para grupos selectos y empleados de Riyadh Air, son una fase crucial para garantizar una disponibilidad operativa sin precedentes, aprovechando el slot recientemente otorgado a Riyadh Air en el Aeropuerto Heathrow de Londres (LHR). Mediante la evaluación de estos vuelos iniciales de Jamila, la aerolínea fortalece su capacidad operativa para ofrecer una experiencia de viaje fluida, confiable y de clase mundial.

"Esto no es solo un lanzamiento; es la materialización tangible de la visión de conectar a Arabia Saudita con el mundo, un pilar fundamental de la Visión Saudí 2030", declaró Tony Douglas, consejero delegado de Riyadh Air. "Nuestro compromiso de iniciar operaciones en 2025 se está cumpliendo. Este riguroso programa de vuelos en Jamila nos permite perfeccionar cada detalle, garantizando una experiencia fluida, fiable y de primera clase. Este enfoque cuidadosamente secuenciado es nuestro camino hacia la perfección, y ahora estamos muy cerca de la plena operación con la entrega de nuestros nuevos aviones".

Sfeer: El futuro de la lealtad, diseñado para una generación en movimiento

Sfeer, que significa "Embajador" en árabe y está compuesto por la palabra inglesa "esfera", encarna el espíritu vibrante y generoso de Arabia Saudita. Con su lanzamiento, Sfeer se convertirá en uno de los programas de fidelización más singulares y emocionantes del mundo, combinando a la perfección la interacción con la comunidad y experiencias gamificadas, a la vez que permite descubrir lo mejor de Arabia Saudita.

Como opción única, los miembros de Sfeer podrán compartir puntos de nivel dentro de su comunidad. La membresía de Sfeer ya está disponible a través de www.riyadhair.com, y los primeros en unirse serán reconocidos como "Los Fundadores" y tendrán acceso prioritario a reservas para futuros vuelos.

Un pilar de la innovación de Sfeer es su diseño centrado en la comunidad, que permite a los miembros compartir puntos, beneficios y Puntos de Nivel con amigos y familiares, fomentando así la recompensa colectiva. Además, Sfeer se enorgullece de ofrecer una política de "puntos sin caducidad", lo que garantiza que cada punto y beneficio se disfrute, no se desperdicie.

"Con Sfeer, creamos mucho más que un simple programa de fidelización; construimos un ecosistema de estilo de vida dinámico y digitalmente inmersivo", añadió Douglas. "Nuestra visión es cambiar las reglas del juego, ofreciendo beneficios inigualables y fomentando un sentido de comunidad único entre nuestros miembros".

Como "Los Fundadores", los primeros en unirse reciben acceso prioritario a reservas en futuros vuelos. Todos los miembros de Sfeer pueden disfrutar de Wi-Fi gratuito a bordo. Unirse a Sfeer ahora les permite empezar a acumular puntos y obtener acceso anticipado exclusivo a rutas y reservas prioritarias.

No solo viaje; sea un pionero. Esta es una invitación a descubrir lo mejor de Arabia Saudita.

