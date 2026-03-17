La Roche-Posay se une a la 38ª Copa América como socio titular del equipo francés

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca de dermocosméticos nº 1 del mundo cuidará la piel sometida a estrés en la regata más emblemática del mundo.

LEVALLOIS-PERRET, Francia, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La Roche-Posay anuncia hoy que se convierte en patrocinador principal del equipo francés del Challenger (K-Challenge) para la 38ª Copa América, que competirá bajo el nombre de "La Roche-Posay Racing Team".

La Copa América reúne tanto a deportistas de élite como a jóvenes promesas de la vela, todos ellos compitiendo por el trofeo deportivo más antiguo. El equipo La Roche-Posay Racing Team competirá en la Copa América, la Copa América Juvenil y la Copa América Femenina con un AC75 y un AC40, dos embarcaciones cuyo diseño se dará a conocer más adelante.

Con esta colaboración, La Roche-Posay continúa el compromiso duradero de L'Oréal Groupe, que apoyó por primera vez a una tripulación de la Copa América en 1995.

EXPERIENCIA EN CONDICIONES EXTREMAS: CUANDO LA VELA SE CONVIERTE EN UNA PRUEBA CIENTÍFICA

Con el impacto combinado de los rayos UV, la sal, el viento y los cambios bruscos de temperatura, la Copa América constituye un auténtico laboratorio en vivo. Al someter a los regatistas a las condiciones meteorológicas más exigentes, la marca demostrará que su experiencia no conoce límites, tanto en protección solar como en reparación cutánea.

"Estoy encantada de que La Roche-Posay participe en la Copa América, una regata legendaria. Compartimos con el equipo francés los valores de innovación, rendimiento colectivo y búsqueda de la excelencia", afirmó Alexandra Reni-Catherine, directora general internacional de La Roche-Posay. "Es muy sencillo: si La Roche-Posay puede proteger y reparar la piel de los deportistas en condiciones extremas, puede proteger todo tipo de pieles, en cualquier lugar".

UN PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CUTÁNEA DE ALTO RENDIMIENTO PARA DEPORTISTAS

A través del "La Roche-Posay Racing Team", la marca pondrá en práctica protocolos sin precedentes de cuidado de la piel y protección solar, probados en condiciones reales. Este programa de investigación impulsará aún más la innovación tecnológica, garantizando una eficacia demostrada incluso en las situaciones más extremas.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a La Roche-Posay, una marca emblemática que encarna una experiencia dermatológica única. Su rigor científico y su búsqueda del rendimiento son una obsesión que compartimos", afirmó Stéphan Kandler, consejero delegado de La Roche-Posay Racing Team. "En el mar, la piel de los deportistas, ingenieros y técnicos está sometida a un estrés constante. Contar con un programa específico para mejorar el confort y la salud de la piel supone una gran innovación y nos permitirá centrarnos al 100 % en la competición".

Antes de la final de la Copa América, que tendrá lugar el 10 de julio de 2027 en Nápoles (Italia), los seis equipos participantes competirán en regatas preliminares, la primera de las cuales se celebrará en Cagliari del 21 al 24 de mayo.

ACERCA DE LA ROCHE POSAY:

En 2025, La Roche-Posay celebra 50 años de soluciones dermatológicas para el cuidado de la piel que cambian la vida. Creada por un farmacéutico en 1975, la marca está presente actualmente en más de 60 países y cuenta con la recomendación de más de 100.000 dermatólogos de todo el mundo. Ofrece una gama única de productos para el cuidado diario de la piel, desarrollados para todo tipo de pieles, desde recién nacidos hasta pacientes con cáncer, y que abarcan desde la protección solar hasta la reparación de pieles muy fragilizadas.

Para obtener más información sobre La Roche-Posay, visite www.laroche-posay.com y siga a La Roche-Posay en Instagram, Tiktok, YouTube y Facebook.

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