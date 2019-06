ROIDMI acelera su mejora estratégica mundial organizando la Conferencia mundial de lanzamiento del ROIDMI X10 en Europa

Publicado 25/06/2019 14:33:52 CET

- ROIDMI acelera su mejora estratégica a nivel mundial organizando la Conferencia mundial de lanzamiento de producto de ROIDMI X10 en Europa

ÁMSTERDAM, 25 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- ROIDMI - la principal marca china de innovadores aspiradores sin cable ha dado a conocer su primer aspirador y fregona sin cable: X10. ROIDMI está encantado de organizar su lanzamiento de producto a nivel mundial y la conferencia europea de promoción de inversiones del 24 al 25 de junio en Ámsterdam (Países Bajos). Su objetivo es expandir los mercados globales y mejorar todavía más el plan estratégico global.

ROIDMI se ha vendido en más de 80 países de todo el mundo, y el impactante diseño y excelente rendimiento de los productos de ROIDMI han captado la atención de un gran número de consumidores extranjeros. En comparación con el aspirador sin cable anterior, el ROIDMI F8 Storm, el nuevo modelo de lanzamiento, el ROIDMI X10, implementa una innovación revolucionaria. En términos de funcionalidad, el ROIDMI x10 logra la función dual de aspirado y fregado potente, al tiempo que hace que la limpieza del hogar sea incluso más fácil y eficaz. En términos de rendimiento, el ROIDMI X10 está impulsado por una nueva generación de motor digital en X sin cepillo (hasta 120.000 rpm) con un poder de succión extremadamente elevado de 145 AW y una amplia duración de la batería de hasta 60 minutos con una carga.

Con una competencia cada vez más fiera en el mercado de los aspiradores en China, el mercado global se ha convertido gradualmente en un nuevo canal para la innovación revolucionaria de las principales marcas de aspiradores. La primera generación del aspirador sin cable ROIDMI, el ROIDMI F8 Storm, se ha vendido en más de 80 países de todo el mundo. Este destacado producto de ROIDMI ha recibido elogios por doquier y es reconocido en todo el mundo, y se dice que es el primer "aspirador sin cable de aplicación inteligente" del mundo. Ya ha conseguido 3 de los principales premios mundiales de diseño industrial: el premio Red Dot Award en la categoría "Best of the best", el premio iF Golden y el premio Good Design Best.

Recientemente, ROIDMI se ha convertido en la única marca china de aspiradores sin cable que ha entrado exitosamente en "Media Markt", el mayor canal minorista de electrodomésticos en Europa.

Con la expansión continua de ROIDMI en el mercado europeo, la estrategia global de segmentación del mercado de ROIDMI también está escalando. Por lo tanto, el lanzamiento del producto a nivel mundial y la Conferencia europea de promoción de inversiones del ROIDMI X10 significará otro hito clave en el viaje mundial de ROIDMI. Ir un paso más allá para desvelar al mundo el "Brand Power" de los electrodomésticos chinos líderes de limpieza del hogar.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/927110/ROIDMI.jpg

