Los romaníes proclaman un Estado soberano no territorial en Haarlem

HAARLEM, Países Bajos, 17 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Por primera vez en la historia, representantes de las tribus romaníes se han unido diplomáticamente para establecer su propio Estado romaní soberano y no territorial. La firma de la Proclamación de Haarlem marca un momento histórico de reconocimiento cultural y autodeterminación política para millones de romaníes en todo el mundo.

Un pueblo sin tierra, con voz propia

Con este paso, los romaníes sientan las bases para una nueva era de representación y confianza.

"Somos un pueblo con nuestra propia cultura, lengua e historia", afirmó Aleksandar Gavrilovic, presidente de la Agencia de Inteligencia y Administración Romaní (RIAA) e impulsor de la proclamación.

"Tras siglos de dispersión y exclusión, ahora nos organizamos estructuralmente para ejercer los derechos que nos otorga el derecho internacional. No para separarnos, sino para ser visibles como un socio igualitario dentro de la comunidad global".

Diplomacia, identidad y tecnología

El nuevo estado se basa en tres pilares:

Representación diplomática a través de la Embajada de las Tribus Romaníes Unidas

Registro y protección de la identidad a través de la Agencia de Inteligencia y Administración Romaní (RIAA)

Desarrollo de un ecosistema digital y financiero

La proclamación se firmó en Royal Joh. Enschedé, en Haarlem, una empresa de renombre mundial por la producción de billetes y pasaportes.

"Este lugar simboliza legitimidad y confianza", explicó Gavrilovic.

"Estos mismos valores se reflejarán en nuestra infraestructura digital, nuestros futuros pasaportes de identidad y nuestros instrumentos financieros".

Hacia el reconocimiento internacional

Mediante la creación de este estado no territorial, los romaníes aspiran a construir una voz unificada en foros internacionales y redes diplomáticas.

En los próximos meses, la RIAA enviará cientos de cartas oficiales a gobiernos, casas reales, líderes religiosos e instituciones internacionales para difundir la proclamación e invitar a la cooperación.

"El verdadero reconocimiento comienza cuando nos reconocemos unos a otros", dijo Gavrilovic. "Que este día en Haarlem marque el inicio de un movimiento duradero de confianza, en el que los romaníes ocupen su lugar en el escenario mundial de la humanidad".

O Del Ashunel Amen – Dios nos escucha.

