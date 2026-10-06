ROVENSA NEXT SITÚA LOS DESAFÍOS DE LOS AGRICULTORES EN EL CENTRO DE 'BIOSOLUTIONIZE AGRICULTURE' (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

EN FRUIT ATTRACTION 2026

Este enfoque supone una transición hacia un modelo más consultivo y centrado en el cliente, que conecta las necesidades de los agricultores con conocimientos agronómicos, evidencias de campo y estrategias integradas de biosoluciones.

El nuevo marco se basa en el análisis de cerca de 30 desafíos específicos a los que se enfrentan los agricultores, que abarcan desde el estrés climático y abiótico y la presión de plagas y enfermedades hasta la degradación del suelo, la ineficiencia en el uso de nutrientes, la calidad del cultivo, la rentabilidad y el uso ineficiente de los recursos.

La empresa presentó esta metodología mediante una estrategia práctica para combatir el estrés por calor y sequía, que incluye soluciones integradas cuya eficacia ha quedado demostrada para reducir el volumen de riego en 7,05 metros cúbicos por hectárea y, al mismo tiempo, aumentar la superficie radicular activa en un 16 %.

MADRID, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Rovensa Next, el líder mundial en biosoluciones para la agricultura, ha anunciado hoy, en el marco de Fruit Attraction, la evolución de su campaña global Biosolutionize Agriculture, marcando así la siguiente fase de la plataforma lanzada en 2025. Bajo la nueva propuesta "Desafíos reales. Biosoluciones probadas", la campaña sitúa los retos más acuciantes de los agricultores en el campo en el centro de su enfoque sobre las biosoluciones.

La primera fase de Biosolutionize Agriculture se centró en aumentar la concienciación sobre las biosoluciones y su potencial para fomentar una agricultura más sostenible y rentable. La nueva fase adopta un enfoque más consultivo y centrado en el cliente, partiendo del contexto y los desafíos específicos de cada uno de ellos, en lugar de centrarse en productos individuales o categorías de biosoluciones.

Este anuncio se produce en un momento en que la agricultura se enfrenta a presiones cada vez más complejas e interconectadas. Los fenómenos meteorológicos extremos siguen siendo una de las mayores amenazas para la rentabilidad agrícola a nivel mundial; así lo señalan el 45 % de los agricultores de todo el mundo y el 58 % en América Latina, donde esta cuestión encabeza la lista de preocupaciones, según la encuesta Global Farmer Insightsde McKinsey (2026). Asimismo, investigaciones publicadas en la revista Nature Climate Change estiman que el cambio climático ha reducido la productividad agrícola mundial en aproximadamente un 21 % desde 1961.

"Los agricultores se enfrentan simultáneamente a múltiples desafíos, que van desde la escasez de agua, el calor y la sequía hasta la degradación del suelo, la presión de plagas y enfermedades y la eficiencia en el uso de insumos, entre otros", señaló Riccardo Vanelli, Chief Innovation and Strategy Officer at Rovensa Next. "Nuestro papel consiste en transformar estos desafíos reales en estrategias integrales de biosoluciones basadas en evidencias, respaldadas por experiencia agronómica, datos de campo y asistencia técnica, con el fin de mejorar la productividad, la rentabilidad y la resiliencia general en un entorno operativo cada vez más volátil".

Rovensa Next ha analizado cerca de 30 desafíos que afectan a los agricultores y los ha clasificado en cinco categorías: clima y estrés abiótico; presión de plagas y enfermedades; degradación del suelo e ineficiencia en el uso de nutrientes; presión sobre los rendimientos, la calidad y la rentabilidad; y uso ineficiente de los recursos. Este enfoque combina conocimientos agronómicos, evidencias obtenidas en campo y biosoluciones complementarias para abordar los desafíos de una manera más específica e integrada.

CONECTANDO LOS DESAFÍOS GLOBALES CON LAS REALIDADES LOCALES DEL CAMPO

Entre los problemas identificados se encuentran un mayor riesgo de pérdida de cultivos durante las etapas fenológicas críticas, una mayor variabilidad interanual del rendimiento y una creciente dependencia del riego, así como una mayor exposición a los costes del agua. Su impacto varía considerablemente según el sistema de producción y la ubicación geográfica: desde la inestabilidad de los márgenes en el sector de los cítricos en mercados mediterráneos como España e Italia, pasando por la variabilidad del rendimiento en las rotaciones de maíz en el Medio Oeste de EE.UU., hasta los ciclos de sequía que afectan a los márgenes de la soja en Brasil.

"La agricultura ya no consiste en recomendar un único producto para un problema concreto", añadió Riccardo Vanelli. "Nuestro objetivo es dotar a agricultores, distribuidores y clientes de los conocimientos, la experiencia y la capacidad necesarios para comprender cómo interactúan los distintos factores a lo largo del ciclo del cultivo, permitiéndoles así desarrollar estrategias integrales de biosoluciones adaptadas a cada cultivo, sistema de producción y entorno regional".

En Fruit Attraction, Rovensa Next ilustró este enfoque consultivo mediante un ejemplo práctico de la estrategia para abordar la escasez de agua, la degradación del suelo y el estrés abiótico. Estos desafíos interconectados afectan cada vez más a los agricultores en un contexto de olas de calor sin precedentes y sequías prolongadas en Europa, así como en América del Norte y del Sur y otras regiones agrícolas clave. Durante una ola de calor intensa, los primeros signos de estrés no siempre son visibles; la reducción en la absorción de nutrientes, la menor disponibilidad de agua y la inhibición del crecimiento radicular pueden limitar el rendimiento del cultivo mucho antes de que aparezcan síntomas en el campo.

Por ejemplo, al abordar la degradación del suelo, la empresa destacó la importancia crítica de fortalecer los sistemas radiculares y la funcionalidad del suelo. El programa incluyó soluciones como TurboRoot, que aumenta el desarrollo de raíces finas y ha demostrado un incremento del 18 % en el rendimiento de materia seca y una mejora del 19,3 % en la energía forrajera por hectárea. Para mejorar la disponibilidad de nutrientes y ayudar a los cultivos a aprovechar mejor los recursos del suelo, la estrategia incorporó Humifirst. En 11 ensayos, este producto logró rendimientos un 10 % superiores a pesar de una reducción de dos tercios en el aporte de fósforo, demostrando cómo una mayor eficiencia en el uso de nutrientes puede favorecer el rendimiento del cultivo y, al mismo tiempo, optimizar la utilización de fertilizantes. Asimismo, se presentó Transformer para mejorar la retención de agua, reduciendo el volumen de riego en 7,05 metros cúbicos por hectárea, mientras que el biofertilizante Wiibio reactiva la biología del suelo, aumentando la biomasa microbiana en un 70 %. En superficie, la estrategia incorporó Phylgreen para ayudar a los agricultores a pasar de una gestión reactiva a una preventiva del estrés, reforzando los mecanismos naturales de respuesta de la planta.

Esto se complementó con estrategias preventivas de protección de cultivos para reducir el riesgo de enfermedades antes de que la infección se estableciera. La solución a base de aceite de naranja de Rovensa Next, impulsada por su tecnología patentada Orowet, refuerza la gestión de resistencias al actuar mediante contacto físico directo. Los ensayos de campo demostraron una eficacia de hasta el 75,7 % contra el mildiu de la vid y una eficacia media del 60,2 % contra los trips en cultivos de bulbos. Este enfoque refleja el compromiso de Rovensa Next de ofrecer a distribuidores y agricultores una cartera integral de biosoluciones, proporcionando estrategias holísticas e integradas adaptadas a los desafíos reales del campo.

UN ENFOQUE INTEGRAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE

La evolución de Biosolutionize Agriculture representa un ecosistema completo diseñado para elevar el nivel de atención al cliente a escala mundial. Este modelo integra toda la gama de capacidades de Rovensa Next, incluyendo biosoluciones basadas en la ciencia, experiencia en campo y conocimientos agronómicos. Al unificar estos pilares, la empresa garantiza que su modelo de asesoramiento trascienda las recomendaciones estándar de productos, ofreciendo estrategias integradas y adaptadas a las presiones específicas de cada cultivo y zona geográfica.

Rovensa Next también está reforzando los conocimientos y las capacidades que sustentan su servicio de atención al cliente. Su iniciativa global de desarrollo de capacidades incluye una plataforma de conocimiento impulsada por inteligencia artificial que contiene más de 10.000 artículos internos y conclusiones extraídas de más de 4.000 ensayos, organizados por cultivo y zona geográfica. La plataforma proporciona a los equipos información científica verificada para respaldar recomendaciones más pertinentes y basadas en evidencias.

Esto se complementa con la Rovensa Next Training Academy, que ayuda a los equipos a comprender los contextos operativos y los desafíos de los clientes, permitiéndoles diseñar y recomendar estrategias de biosoluciones más adecuadas y personalizadas.

Mediante este marco unificado, Rovensa Next capacita a los equipos locales para vincular eficazmente los desafíos agrícolas globales con las realidades del campo. Este enfoque, respaldado por la ciencia, dota a distribuidores y agricultores de las soluciones eficaces que necesitan para optimizar los insumos agrícolas, mitigar el estrés, reducir la carga de productos sintéticos e impulsar tanto la rentabilidad a largo plazo como la sostenibilidad de la explotación agrícola.

Acerca de Rovensa Next

Rovensa Next es el líder mundial en biosoluciones para la agricultura. Con más de 2.200 empleados repartidos por todo el mundo, Rovensa Next comercializa sus productos en más de 90 países. La compañía integra una red global compuesta por 39 laboratorios de I+D, centros de excelencia, campos de ensayo e invernaderos, 12 plantas de producción, más de 170 colaboraciones con centros de investigación y universidades, 100 especialistas en I+D e innovación y un equipo dedicado de más de 850 expertos de campo.

Rovensa Next comercializa la cartera de biosoluciones más amplia del sector, que incluye bioestimulantes, biofertilizantes, productos de bionutrición, biocontrol y adyuvantes. La empresa se basa en tecnologías y prácticas agrícolas innovadoras para ofrecer a sus socios distribuidores y a los agricultores soluciones integrales destinadas a aumentar la rentabilidad, incrementar los rendimientos y maximizar los resultados.

Rovensa Next es el resultado de la integración de doce empresas pioneras en sostenibilidad, con décadas de trayectoria de éxito en el ámbito de las biosoluciones: Agrichembio, Agro-K, Agrotecnologia, Cosmocel, Idai Nature, Microquimica, MIP Agro, Oro Agri, OGT, Rodel, SDP y Tradecorp.

Para más información, visite www.rovensanext.com.

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