Saïd Business School, Universidad de Oxford, se asocia con la plataforma Simplilearn

-Saïd Business School, Universidad de Oxford, se asocia con la plataforma global de habilidades digitales Simplilearn para lanzar cinco programas profesionales centrados en IA para líderes empresariales

PLANO, Texas, 26 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Simplilearn, con más de ocho millones de estudiantes en más de 150 países, ha firmado una alianza estratégica con Saïd Business School, de la Universidad de Oxford, para ofrecer cinco programas de vanguardia a profesionales de todo el mundo. Centrados en la formación empresarial y tecnológica basada en IA, los programas aúnan la excelencia académica de Oxford Saïd, como universidad número uno del mundo (Times Higher Education World University Rankings), con la plataforma internacional de Simplilearn.

Los programas están diseñados para líderes empresariales que se enfrentan a la transformación de la IA en diferentes sectores. La oferta abarca la toma de decisiones basada en IA, la preparación organizacional, la ciberseguridad, la analítica avanzada y las finanzas estratégicas modernas.

Al hablar sobre la colaboración, Krishna Kumar, fundador y consejero delegado de Simplilearn, afirmó:

"Asociarnos con Oxford Saïd representa un momento decisivo en nuestra misión de democratizar el acceso a una educación de primer nivel. El legado de excelencia académica de Oxford Saïd, combinado con la capacidad de nuestra plataforma para ofrecer aprendizaje en vivo atractivo y a gran escala, crea oportunidades excepcionales para profesionales de todo el mundo".

"A medida que la IA transforma las industrias, los líderes necesitan tanto pensamiento estratégico como fluidez técnica, precisamente lo que esta colaboración ofrece. Nos enorgullece crear programas que transformen las carreras profesionales y preparen a los líderes para desenvolverse en nuestro mundo digital".

Caroline Williams, directora ejecutiva de Oxford Saïd Online, comentó, "Simplilearn es un socio valioso en la preparación de la próxima generación de líderes. A través de esta colaboración, extendemos la investigación y la experiencia de Oxford Saïd a los profesionales que buscan un liderazgo seguro en un contexto de rápidos cambios tecnológicos. Nuestros programas combinan marcos estratégicos, dominio de la IA, rigor académico y herramientas prácticas de aplicación inmediata, diseñadas para adaptarse a carreras profesionales exigentes. Juntos, estamos haciendo que los conocimientos de Oxford Saïd sean más accesibles a través de la plataforma de aprendizaje de alta calidad y eficacia comprobada de Simplilearn para profesionales con visión de crecimiento en todo el mundo".

Un informe reciente del sector indicó que el 62% de los líderes empresariales priorizan la integración de la IA por encima de objetivos tradicionales, como el crecimiento de los ingresos y la reducción de costes. Sin embargo, muchos carecen de los marcos y la experiencia necesarios para implementarla eficazmente. Estos programas abordan las brechas críticas de habilidades a las que se enfrentan los profesionales que preparan a sus organizaciones para una integración de la IA eficaz y responsable.

Estos programas de Oxford Saïd se imparten a través de una experiencia de aprendizaje integral que combina contenido de calidad, incluyendo materiales de lectura, casos prácticos, vídeos, podcasts y evaluaciones, con clases magistrales exclusivas impartidas por el profesorado de Oxford Saïd en intervalos establecidos.

Fundada hace 30 años, Oxford Saïd tiene la filosofía de 'transformar a las personas, que transforman a las empresas, que transforman el mundo'. Ha obtenido reconocimiento mundial por formar líderes del sector que impulsan cambios significativos. Gracias a esta colaboración, profesionales de todo el mundo acceden a las habilidades que necesitan, justo cuando las necesitan, sin abandonar sus carreras profesionales.

Los alumnos que completan estos programas obtienen la categoría de Elumni, recibiendo un certificado de la Universidad de Oxford y accediendo a la creciente red profesional global de Oxford Saïd, compuesta por más de 50.000 alumnos ejecutivos, la comunidad 'Elumni', junto con sus recursos asociados.

Los programas se impartirán en la plataforma de Simplilearn, que incluye el completo currículo de Oxford Saïd y clases magistrales periódicas impartidas por el profesorado de Oxford. Este formato flexible permite a los profesionales con un ritmo de trabajo intenso aprender a su propio ritmo, a la vez que se involucran con contenido de primer nivel y el liderazgo intelectual de Oxford. Los estudiantes también se benefician de la infraestructura probada de Simplilearn, que incluye soporte 24/7 y una comunidad profesional global.

Acerca de Simplilearn

Fundada en 2010 y con sede en Plano, Texas, y Bangalore, India, Simplilearn, una empresa de la cartera de Blackstone, es líder mundial en capacitación digital, formando a estudiantes de todo el mundo y ofreciendo acceso a formación de primer nivel a individuos y empresas de todo el mundo. Simplilearn ofrece más de 1.500 clases presenciales mensuales en más de 150 países, impactando a más de 8 millones de estudiantes a nivel global. Los programas se diseñan e imparten en colaboración con universidades de renombre mundial, corporaciones de primer nivel y organismos líderes del sector a través de clases en línea en vivo con los mejores profesionales del sector, formadores de prestigio y líderes globales. Desde estudiantes universitarios y profesionales en el inicio de su carrera hasta gerentes, ejecutivos, pequeñas y grandes empresas, los programas de formación de Simplilearn, basados en roles, centrados en habilidades, reconocidos en el sector y con relevancia global, son soluciones ideales para la formación de estudiantes para diversos objetivos profesionales o empresariales.

Acerca de Oxford Saïd Online

Oxford Saïd Online ofrece la excelencia académica de Saïd Business School, en la Universidad de Oxford, a estudiantes de todo el mundo a través de una educación digital de alto impacto. Lanzada en 2022, ofrece cursos rigurosos y prácticos, creados por el profesorado de Oxford Saïd y respaldados por un equipo de aprendizaje en línea especializado.

Sus programas combinan perspectivas basadas en la investigación, diseño de aprendizaje interactivo y redes globales de pares para ayudar a los profesionales a afrontar desafíos reales en áreas como liderazgo, sostenibilidad, finanzas, tecnología financiera, inteligencia artificial y transformación digital. A través de alianzas con instituciones y plataformas líderes, Oxford Saïd Online amplía el alcance de Oxford Saïd y apoya a estudiantes de todo el mundo para que transformen sus conocimientos en un impacto significativo.

Saïd Business School, en la Universidad de Oxford, es una escuela de negocios dinámica e innovadora, integrada en una universidad líder a nivel mundial con 900 años de antigüedad. Oxford Saïd crea programas e ideas con impacto y alcance global. Forma a líderes, creadores de cambios e innovadores en todos los sectores e industrias. Su investigación pionera y su enseñanza excepcional transforman a las personas, quienes transforman a las empresas, lo que transforma al mundo. Oxford Saïd impacta desde dentro.

