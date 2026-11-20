(Información remitida por la empresa firmante)

ANTALYA, Turquía, 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La 31ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) se llevó a cabo en Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre. Como representante dedicado a la transformación ecológica de la industria del caucho y los neumáticos, Sailun Group fue invitado a asistir a la conferencia, donde la presidenta Yanhua Liu compartió las prácticas innovadoras y los logros de la empresa en materia de acción climática y desarrollo sostenible.

Guiado por medio de sus principios ESG, Sailun Group continúa aprovechando la innovación tecnológica para explorar vías de desarrollo bajas en carbono a lo largo de todo el ciclo de vida de los neumáticos, y proporciona soluciones prácticas y escalables. Liu señaló que Sailun se originó en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Qingdao, y que la innovación tecnológica y la sostenibilidad han estado integradas en su ADN corporativo desde su fundación.

Tras más de una década de I+D, Sailun fue pionera en el sector de los neumáticos Eco Point3, logrando un desarrollo ecológico, bajo en carbono y sostenible a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, abarcando desde la selección de materias primas y la fabricación hasta su uso. Esta tecnología también mejora tres atributos clave de rendimiento: manejo en mojado, baja resistencia a la rodadura y resistencia al desgaste, superando el desafío centenario del "Triángulo Mágico" en la industria de los neumáticos, al tiempo que reduce significativamente el consumo de energía y las emisiones de carbono.

Liu destacó que la sostenibilidad sirve para conseguir un nuevo significado a un "buen neumático": es más seguro para los conductores, más eficiente en el uso de recursos y más respetuoso con el medio ambiente. A través de la innovación tecnológica, Sailun aporta soluciones prácticas de la industria del caucho a la acción climática global.

Siendo un miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) y del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD), Sailun lleva a cabo la participación activa dentro de las iniciativas climáticas globales. En la actualidad, Sailun cuenta con una calificación AA en las Calificaciones ESG de MSCI, lo que la sitúa entre las empresas líderes de la industria mundial de neumáticos. Además, se trata de la primera empresa de neumáticos en China en validar sus objetivos de reducción de emisiones basados en la ciencia mediante la iniciativa Science Based Targets (SBTi), aprovechando la innovación tecnológica para acelerar la transformación ecológica y baja en carbono de la industria mundial de neumáticos.

Contando con su presencia global, Sailun está evolucionando de participante a explorador e impulsor de la acción climática global. Liu afirmó que Sailun va a seguir centrándose en las necesidades de sus clientes y aprovechando las tecnologías avanzadas y los servicios de calidad para ofrecer productos y servicios seguros, cómodos y energéticamente eficientes a clientes de todo el mundo.

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