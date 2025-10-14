Salem bin Abdulrahman Al Qasimi visita el pabellón del Gobierno de Sharjah en GITEX Global 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 14 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Su Excelencia el Jeque Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, Presidente de la Oficina del Gobernador de Sharjah, visitó el Pabellón del Gobierno de Sharjah en GITEX Global 2025 el lunes por la mañana. El pabellón, que reúne a 20 entidades gubernamentales bajo el lema "Impulsados por la tecnología, impulsados por las personas", destaca la trayectoria digital pionera de Sharjah y su visión de futuro centrada en el ser humano en el Dubai World Trade Centre.

Durante la visita, Su Excelencia el Jeque Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi recibió información sobre las últimas experiencias digitales innovadoras y los proyectos tecnológicos presentados por las entidades gubernamentales participantes. Estas iniciativas buscan mejorar la integración digital en Sharjah, impulsar la eficiencia gubernamental y mejorar la calidad de vida, reflejando la visión del emirato de un futuro digital sostenible y centrado en las personas.

Su Excelencia conoció los cuatro ecosistemas centrales del pabellón: Experiencias Digitales, Sostenibilidad Ambiental, Ciudades Inteligentes y Nuestra Humanidad, cada uno de los cuales presenta soluciones proactivas que promueven la colaboración fluida entre entidades gubernamentales, impulsada por la inteligencia artificial y la conectividad de datos.

Su Excelencia el Jeque Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi también asistió a las actividades del Hackathon Digital de Sharjah, organizado por el Departamento Digital de Sharjah en colaboración con el Centro Rubu' Qarn de Ciencia y Tecnología y el Consejo de la Juventud de Sharjah.

La iniciativa busca fortalecer el ecosistema de innovación de Sharjah, empoderar a los jóvenes y al talento gubernamental, y fomentar el desarrollo de soluciones basadas en IA que mejoren la infraestructura urbana y mejoren la eficiencia y la agilidad de los servicios gubernamentales.

Como parte del segmento de Experiencias Digitales, SDD presentó el Asistente Digital de Sharjah, un asistente interactivo de IA basado en texto y voz que opera en tiempo real. El asistente permite a los usuarios acceder a la información sin problemas y completar ciertas transacciones gubernamentales al instante a través de una interfaz conversacional.

El Presidente de la Oficina del Gobernador de Sharjah también visitó la Plataforma Aqari, un centro digital integral que centraliza los servicios inmobiliarios en todo el emirato. La plataforma conecta múltiples entidades a través de una plataforma unificada, ofreciendo datos inmobiliarios precisos y fiables, mejorando así la experiencia del cliente.

Su Excelencia exploró la Plataforma Nabni, un sistema unificado que conecta a los municipios de Sharjah para agilizar los procedimientos de construcción mediante inteligencia artificial.

Su Excelencia, el Jeque Dr. Salem bin Abdulrahman Al Qasimi, también revisó Empower Gov AI, una herramienta unificada de IA diseñada para empoderar al personal del sector público a utilizar las capacidades de IA en su trabajo diario. El asistente conecta múltiples entidades gubernamentales, automatiza las consultas internas, gestiona los permisos de acceso e impulsa la productividad general en todos los departamentos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2795452...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/salem-bin-abdulrahman-al-qasimi-visita-el-pabellon-del-gobierno-de-sharjah-en-gitex-global-2025-302583350.html