(Información remitida por la empresa firmante)

-Más energía solar, menos dependencia de la red eléctrica: SAMDUO inicia la venta oficial de la serie Nex E en los Países Bajos

AMSTERDAM, 14 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Durante años, los hogares holandeses con paneles solares han podido compensar el excedente de electricidad inyectada a la red con la energía que consumen posteriormente. A partir del 1 de enero de 2027, esto cambiará.

Para preparar a los propietarios para esta transición, SAMDUO lanza la venta directa en línea de su serie Nex E a través de su sitio web oficial en los Países Bajos. Los propietarios podrán adquirir los sistemas Nex E6000 y Nex E6000H, dos sistemas acoplados a CA diseñados para almacenar el excedente de energía solar, reducir la dependencia de la electricidad de la red, cuyo precio es más elevado, y pensados para hogares holandeses con espacio limitado, a partir del 13 de julio.

Diseñada para hogares donde cada centímetro cuenta

Para muchos propietarios holandeses, encontrar espacio para una batería doméstica es tan importante como elegir la capacidad adecuada, dado que la mayoría de las baterías tradicionales son voluminosas y de aspecto industrial.

Con tan solo 11,9 cm de profundidad, la ultradelgada Nex E6000 se adapta perfectamente a espacios reducidos, mientras que su diseño minimalista se integra a la perfección con los interiores modernos holandeses. Sus líneas definidas y su panel de vidrio templado transparente de 3 mm la convierten en un sofisticado objeto decorativo, más que en un simple dispositivo funcional. Aportando una sensación de calma y equilibrio visual al hogar, también ha sido galardonada con el premio Red Dot Design Award en la categoría de Herramientas, Equipos Industriales y Maquinaria. La Nex E6000H ofrece una alternativa compacta para garajes, sótanos y trasteros con poco espacio. Con un tamaño comparable al de un microondas estándar de 23 litros, está diseñada para esquinas y otros espacios infrautilizados.

Gracias a su diseño sin ventilador, al instalarse cerca de las zonas habitables, ambas baterías funcionan sin generar ruido perceptible. Con una potencia de salida de hasta 2600 VA, también pueden ayudar a mantener en funcionamiento los electrodomésticos esenciales, como frigoríficos, iluminación, ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes, durante cortes de luz inesperados.

Conexión perfecta con el mercado energético holandés

Además de su diseño compacto, la serie Nex E está diseñada para integrarse sin problemas en el consumo energético. Compatible con más de 800 proveedores de energía europeos, el sistema se adapta a las tarifas eléctricas dinámicas del mercado holandés. SAMDUO Intelligence™ combina estos datos de precios con los patrones de consumo doméstico y las previsiones meteorológicas locales para determinar los momentos más rentables para cargar y descargar las baterías.

Al almacenar energía cuando la producción solar es alta o los precios de la electricidad son más bajos y luego utilizarla cuando la demanda y los precios aumentan, los usuarios hacen un mejor uso de la energía solar generada, maximizan el autoconsumo y ahorran potencialmente hasta 1.584 € al año.*

Su configuración plug-and-play con salida conectada a la red de 800 W reduce la necesidad de una instalación especializada y largos tiempos de espera. Los usuarios pueden conectarlo a la aplicación SAMDUO y coordinar el flujo de energía en cuestión de minutos. Una vez que conectan el P1 Meter a la red eléctrica de su casa, funciona perfectamente con dispositivos de terceros, como el medidor everHome EcoTracker y HomeWizard P1, brindando mayor flexibilidad en la gestión de energía.

*Los ahorros máximos se basan en cálculos internos de SAMDUO. Los resultados reales pueden variar según la generación solar, los patrones de consumo, los precios de la electricidad y la configuración del sistema.

Diseñado para confiabilidad a largo plazo

En SAMDUO, creemos que no debe haber concesiones en lo que respecta a la seguridad de los hogares holandeses y sus habitantes. La serie Nex E utiliza celdas de batería LFP de 314 Ah de proveedores líderes a nivel mundial y ha superado la prueba de penetración de clavos, lo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable en entornos residenciales cotidianos.

El sistema está diseñado para funcionar de forma estable durante años, con la flexibilidad de adaptarse a las necesidades energéticas cambiantes de los hogares. Gracias a la tecnología PowerMesh™, los usuarios pueden ampliar su configuración para admitir hasta 15 unidades a medida que surjan nuevas necesidades energéticas. Diseñada para un uso prolongado, la serie Nex E ofrece hasta 10.000 ciclos de carga, una garantía de 10 años y una vida útil prevista de hasta 15 años, lo que brinda a los propietarios mayor confianza en su inversión energética.*

*La vida útil y el ciclo de vida previsto se basan en condiciones de prueba específicas. El rendimiento real puede variar.

Aproveche al máximo su energía solar en casa

El fin de la medición neta cambiará la forma en que los hogares holandeses se benefician de la energía solar, por lo que ahora es el momento ideal para prepararse. Al almacenar más energía generada durante el día y usarla cuando más se necesita, los propietarios pueden reducir su dependencia de la red eléctrica y conservar un mayor valor en sus hogares.

A partir del 13 de julio, SAMDUO Nex E6000 y Nex E6000H están disponibles a través del sitio web oficial de SAMDUO, con envíos a todos los Países Bajos. ¡Descubra la serie Nex E hoy mismo y obtenga beneficios exclusivos!

Acerca de SAMDUO

SAMDUO es una marca de energía doméstica diseñada para el estilo de vida europeo. Antes de su desarrollo, nuestro equipo dedicó dos meses a visitar más de 200 hogares en seis ciudades europeas para comprender de primera mano las dificultades energéticas locales. Transformamos esa información en hardware diseñado para los hogares europeos cotidianos. Respaldados por las más de dos décadas de experiencia de nuestra empresa matriz en la fabricación de precisión a nivel micrométrico y el almacenamiento de energía residencial de alta gama, cada producto SAMDUO se fabrica con un estricto control de materiales, estándares de seguridad inflexibles y un enfoque de tolerancia cero en cuanto a la calidad.

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