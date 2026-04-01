(Información remitida por la empresa firmante)

-SANY Robotics presenta su gama de carretillas elevadoras eléctricas en LogiMAT 2026 y consigue más de 600 pedidos en Europa

La compañía exhibe soluciones inteligentes para almacenes y amplía su presencia europea con acuerdos de distribución en toda la región.

STUTTGART, Alemania, 1 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Robotics presentó su gama completa de carretillas elevadoras insignia y soluciones integradas de almacenamiento y logística inteligentes en LogiMAT 2026, en Stuttgart, Alemania. En su primera aparición en uno de los eventos líderes mundiales de la industria logística, la compañía presentó su posicionamiento "IMPULSADO POR LA CALIDAD, IMPULSADA POR LA INTELIGENCIA" al mercado europeo, marcando su entrada en el sector logístico de alta gama de la región.

Durante la feria, SANY presentó su carretilla elevadora contrapesada de tres ruedas con batería de iones de litio para el mercado europeo. Conocida como la "Carretera de pasillo estrecho" y la "Especialista en almacenamiento en frío", el modelo despertó gran interés entre los asistentes por su agilidad, su sistema de control inteligente y su alto nivel de seguridad.

SANY también presentó su flota de carretillas elevadoras eléctricas Blue en el mercado europeo, compuesta por carretillas elevadoras de tres ruedas, modelos de iones de litio de alto voltaje y carretillas elevadoras para almacén. Esta flota muestra los últimos avances de la compañía en electrificación y tecnologías inteligentes. Las demostraciones in situ sometieron a las carretillas elevadoras automatizadas a complejos escenarios operativos, incluyendo el apilamiento de embalaje blando, el apilamiento en estanterías altas y el apilamiento de alta precisión, poniendo de manifiesto las capacidades de SANY en sistemas de almacenamiento inteligentes.

SANY Forklift firmó acuerdos de compra in situ con más de diez distribuidores europeos, con pedidos totales que superaron las 600 unidades. El Sr. Nuno, representante de un distribuidor de Portugal, declaró: "Cuando SANY Forklift inició su expansión europea en noviembre de 2024, estábamos deseosos de formar parte de este proyecto. Hoy, gracias a su sólido rendimiento y rápida rentabilidad, SANY Forklift se ha ganado la confianza de una creciente base de clientes en Portugal".

La entrada de SANY Robotics en el mercado europeo cuenta con el respaldo de la red global de I+D, fabricación y servicio de SANY Group. Como motor clave de la transformación digital, inteligente y no tripulada del Grupo, SANY Robotics se posiciona para convertirse en un proveedor global de soluciones integradas de almacenamiento y logística inteligentes. Con un enfoque constante en la calidad del producto y las tecnologías inteligentes, la compañía busca expandir la adopción de equipos eléctricos y autónomos para la manipulación de materiales, ayudando a los clientes europeos a reducir costes, mejorar la eficiencia y alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=KoaUeFAh...

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