Sasol obtuvo un sólido conjunto de resultados para el año finalizado el 30 de junio de 2021 (1)

JOHANNESBURGO, 17 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Sasol obtuvo un sólido conjunto de resultados para el año finalizado el 30 de junio de 2021. Nuestros beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT), de 16.600 millones de rands, aumentaron más del 100% en comparación con el año anterior. Estos resultados se vieron respaldados por un buen comportamiento de los costes, del capital circulante y de los gastos de capital, a pesar del impacto continuado de la pandemia de la COVID-19 y de los fenómenos meteorológicos adversos.

En el segundo semestre del ejercicio se registró una notable recuperación del margen bruto, apoyada por el impacto combinado de la subida de los precios del crudo Brent y de los productos químicos, compensada por un tipo de cambio más fuerte entre el rand y el dólar estadounidense.

Nuestros resultados se vieron afectados principalmente por los siguientes ajustes no monetarios, cuyo importe neto ascendió a 15.400 millones de rands:

Deterioro neto de 28.700 millones de rands debido principalmente a los ajustes de nuestras perspectivas de tipo de cambio a largo plazo y al mayor coste de adquisición de gas a largo plazo;

Beneficio neto en la venta de negocios de 2.200 millones de rands, incluyendo las Unidades de Separación de Aire;

Ganancia de 3.400 millones de rands por la realización de la reserva de conversión de moneda extranjera (FCTR), principalmente por la desinversión de una participación del 50% en el negocio de LCCP Base Chemicals;

Ganancias de 5.500 millones de rands en la conversión de activos y pasivos monetarios debido a un fortalecimiento del 18% del tipo de cambio de cierre rand/dólar estadounidense en comparación con junio de 2020; y

Ganancias de 2.300 millones de rands en la valoración de instrumentos financieros y contratos de derivados.

Gestión del balance

La tesorería generada por las actividades de explotación aumentó un 6%, hasta los 45.100 millones de rands, en comparación con el año anterior. Esto, junto con el programa de desinversión de activos, permitió el reembolso de aproximadamente 81.000 millones de rands de deuda, incluida la liquidación de nuestros servicios bancarios denominados en rands de aproximadamente 4.000 millones de rands.

Los gastos de capital reales ascendieron a 16.400 millones de rands, frente a los 35.200 millones de rands de 2020. La reducción de los gastos de capital se ejecutó cuidadosamente como resultado de nuestro enfoque de gestión de riesgos optimizado, al tiempo que se garantizaba que la integridad y la seguridad de los activos no se vieran comprometidas.

Nuestra proporción de deuda neta sobre el EBITDA a 30 de junio de 2021, basado en la definición de la línea de crédito renovable (RCF) y del préstamo a plazo en dólares estadounidenses, era de 1,5 veces, significativamente por debajo del nivel de umbral acordado. Aunque este ratio cumple con nuestro objetivo de deuda neta respecto al EBITDA, seguiremos esforzándonos por reducir aún más los niveles de apalancamiento y de deuda absoluta. Esto creará una valiosa flexibilidad financiera mientras ejecutamos nuestra estrategia Future Sasol en medio de un entorno macroeconómico incierto. Nuestro objetivo sigue siendo dirigir las métricas del balance hacia el restablecimiento de nuestros niveles de grado de inversión.

Durante el año se emitieron bonos por valor de 1.500 millones de dólares estadounidenses (21.400 millones de rands) que cotizaron en la Bolsa de Nueva York. A 30 de junio de 2021, nuestra deuda total era de 102.900 millones de rands, frente a 189.700 millones de rands a 30 de junio de 2020. Durante el año, utilizamos los ingresos de nuestras desinversiones de activos para reembolsar el préstamo sindicado en dólares, una parte de nuestro RCF y los préstamos a plazo, reduciendo nuestra deuda denominada en dólares estadounidenses en casi 76.000 millones de rands (5.000 millones de dólares estadounidenses).

Nuestro apalancamiento se redujo del 117,0% a 30 de junio de 2020 al 61,5% a 30 de junio de 2021, debido principalmente a la amortización de la deuda en dólares estadounidenses y a un tipo de cambio de cierre más fuerte entre el rand y el dólar estadounidense.

A 30 de junio de 2021, nuestro margen de liquidez era de 84.000 millones de rands (5.900 millones de dólares), muy por encima de nuestra previsión de mantener una liquidez superior a los 1.000 millones de dólares, y los fondos disponibles en rands y dólares mejoran a medida que avanzamos en nuestras acciones de gestión focalizadas. No tenemos vencimientos de deuda significativos antes de noviembre de 2022, cuando vence el bono de 1.000 millones de dólares estadounidenses.

De acuerdo con nuestro marco de gestión de riesgos financieros, seguimos avanzando en la cobertura de nuestra exposición a divisas, petróleo crudo y etano. Hemos conseguido cubrir nuestra exposición total al petróleo para 2022, lo que aumenta la certeza de los flujos de caja futuros para reducir los niveles de deuda y permitirnos ejecutar nuestra estrategia Future Sasol. Para más detalles sobre nuestras posiciones de cobertura abiertas, les remitimos a nuestro Libro del Analista ( www.sasol.com).

Dividendo

El restablecimiento de los dividendos es una prioridad clave, pero en el contexto del alto nivel de incertidumbre macroeconómica el Consejo cree que es prudente no declarar un dividendo en esta etapa.

Cambios de directores

El siguiente cambio en el Consejo se produjo después de la publicación de los resultados financieros provisionales de la empresa el 22 de febrero de 2021:

S Subramoney fue nombrado director no ejecutivo independiente y miembro del Comité de Auditoría con efecto a partir del 1 de marzo de 2021. La empresa anunció el nombramiento de GMB Kennealy, directora no ejecutiva independiente, como presidenta del Comité de Auditoría con efecto a partir del 1 de septiembre de 2021 tras la jubilación de C Beggs como director no ejecutivo independiente y presidente del Comité de Auditoría el 31 de agosto de 2021.

P Victor ha informado a la empresa de que dejará el cargo de director financiero y director ejecutivo de Sasol Limited el 30 de junio de 2022. H Rossouw ha sido nombrado director financiero designado y director ejecutivo designado de Sasol para suceder a Victor. Se incorporará a Sasol el 4 de abril de 2022 y sucederá a Victor como director ejecutivo y director financiero el 1 de julio de 2022.

Declaración abreviada

Este anuncio es responsabilidad de los directores. La información contenida en este anuncio abreviado, incluida la información financiera en la que se basan las perspectivas, no ha sido auditada ni informada por los auditores externos de Sasol Limited. Las cifras financieras de este anuncio se han extraído correctamente de los resultados financieros auditados. Los resultados financieros auditados han sido auditados por los auditores del grupo, PwC, que han expresado una opinión sin modificaciones sobre los mismos. En el informe del auditor independiente de PwC se aborda una cuestión clave de auditoría relativa a la "Evaluación del deterioro del valor del inmovilizado material y de las inversiones en filiales". Este anuncio no incluye la información requerida en virtud del párrafo 16A(j) de IAS 34 "Información financiera intermedia". Es sólo un resumen de la información contenida en el anuncio completo y no contiene detalles completos. Cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta también la información contenida en el anuncio completo, publicado en SENS el 16 de agosto de 2021, a través del enlace de JSE. El anuncio completo y los resultados financieros auditados del año fiscal 21, que incluyen el informe del auditor, estarán disponibles en el sitio web de la empresa en https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set.

Día de los Mercados de Capitales

El presidente y consejero delegado de Sasol, Fleetwood Grobler, junto con su equipo de liderazgo ejecutivo, organizará un Día de los Mercados de Capitales virtual, que incluirá una sesión de preguntas y respuestas, el miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 12:00 (hora de Sudáfrica).

Acompáñenos en nuestro Día de los Mercados de Capitales virtual de 2021, en el que ofreceremos una actualización de la estrategia a largo plazo y las ambiciones de sostenibilidad de Sasol, incluida nuestra trayectoria de transición hasta 2050.

El orden del día y los detalles de participación se darán a conocer cuando se acerque el evento. Para cualquier consulta, diríjase a: investor.relations@sasol.com o llame al +27 10 344 9280.

Nota a los redactores:

La presentación pregrabada está disponible en el siguiente enlace:

https://www.corpcam.com/Sasol16082021

El enlace de la JSE es el siguiente:

https://senspdf.jse.co.za/documents/2021/JSE/ISSE/SOL/FY21Result.pdf

El Presidente y Director General y el Director Financiero organizarán una conferencia telefónica vía webcast el lunes 16 de agosto de 2021, a las 15:00 (hora de Sudáfrica) para discutir los resultados y dar una actualización del negocio.

Enlace a la teleconferencia en directo:

https://www.corpcam.com/Sasol16082021Q

Emitido por:

Matebello MotloungDirector: Relaciones con los medios del GrupoTel.: +27 (0) 10 344 9256Móvil: +27 (0) 82 773 9457 matebello.motloung@sasol.com