ScamAdviser presenta medidas de seguridad para la IA de agentes en GASA Global Anti-Scam Summit America 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ScamAdviser, marca líder en soluciones globales para empresas destinadas a la prevención de estafas, concluyó su exitosa participación en la Global Anti-Scam Summit (GASS) America 2026 en San Francisco, organizada por la Global Anti-Scam Alliance (GASA). La cumbre, que reunió a líderes mundiales de los sectores tecnológico, financiero y de ciberseguridad, abordó desafíos urgentes relacionados con las estafas digitales; un momento destacado fue el reconocimiento de Watchmen, producto de ScamAdviser, con el prestigioso premio Scam Fighter Award por sus destacadas contribuciones a la protección global contra la suplantación de identidad.

ScamAdviser aborda nuevas vulnerabilidades en la IA de agentes

Durante la cumbre, el consejero delegado de ScamAdviser, Aaron Chiou, moderó un panel destacado titulado "El agente es la nueva víctima: de la ingeniería social a la ingeniería de agentes". La sesión reunió a expertos del sector provenientes de Google, Gen, AIM Intelligence y Adyen para analizar cómo los agentes de IA autónomos se están convirtiendo en objetivos principales de los estafadores digitales.

"A medida que los agentes de IA toman cada vez más decisiones autónomas en nombre de los consumidores, los estafadores se adaptan atacando directamente la lógica de la IA en lugar de intentar engañar a la percepción humana", afirmó Aaron Chiou, consejero delegado de ScamAdviser. "Las instrucciones estáticas definidas antes de la implementación ya no bastan para contrarrestar las modernas explotaciones de casos límite. Para fomentar un comercio autónomo basado en la confianza, el sector debe implementar medidas de seguridad activas en tiempo real que verifiquen cada enlace, sitio y transacción antes de ejecutar cualquier acción".

Para afrontar este desafío directamente, ScamAdviser presentó AgentLooker.ai, una herramienta de seguridad en tiempo real diseñada específicamente para evitar que los agentes de IA sean víctimas de estafas durante interacciones web dinámicas. ScamAdviser y sus socios colaboradores evalúan y monitorean continuamente la evolución de las amenazas para garantizar que las medidas de seguridad se anticipen a los actores maliciosos y protejan el comercio autónomo.

Watchmen recibe el GASA Scam Fighter Award por su defensa contra estafas impulsada por IA

Durante el evento GASA America, se anunció también al ganador del Scam Fighter Award, que reconoce a la solución Watchmen de ScamAdviser por su impacto sobresaliente en la lucha contra estafas digitales en el mundo real, especialmente la suplantación de identidad en redes sociales. Watchmen monitorea y analiza de forma continua los canales de comunicación corporative, principalmente las plataformas de redes sociales, para detectar al instante la suplantación de marca y activar mecanismos automatizados contra el fraude. Gracias a un sistema de filtrado multicapa, motores de reglas expertos y análisis semántico mediante modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), Watchmen ofrece monitoreo en tiempo real y capacidades proactivas para la eliminación de contenido fraudulento.

En implementaciones ya probadas con organismos reguladores financieros, fuerzas del orden y gobiernos municipales, Watchmen demostró tener un impacto a nivel nacional; entre sus logros destacan haber contribuido a una reducción del 38 % en la proporción de pérdidas financieras derivadas de estafas de inversión y haber logrado acortar los tiempos transcurridos entre la detección y la desactivación de dichas estafas, pasando de semanas a menos de 8 horas. En la conferencia GASS, Watchmen fue reconocida como una solución de referencia para la colaboración público-privada en la lucha contra las estafas.

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