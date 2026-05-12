Scantox actualiza la bioinformática DuplexSeq™ con una aplicación de mutagénesis basada en la nube

(Información remitida por la empresa firmante)

Scantox completa la transición a la tecnología DuplexSeq™, impulsando la secuenciación con corrección de errores en una plataforma escalable basada en la nube

EJBY, Dinamarca, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Scantox Group anunció hoy el lanzamiento de la aplicación Scantox DuplexSeq Mutagenesis, alojada en una plataforma bioinformática mejorada para sus kits y servicios de ensayo de mutagénesis DuplexSeq™. Este lanzamiento restablece el acceso de los clientes a los ensayos de mutagénesis DuplexSeq™ sobre bases más sólidas: kits de reactivos disponibles ahora con un suministro ampliado en el tercer trimestre de 2026, y una plataforma bioinformática mejorada diseñada para escalar.

"La plataforma DuplexSeq™ ahora es más rápida, más accesible y está preparada para el creciente papel de la secuenciación con corrección de errores en la seguridad genómica", afirmó Matt Tate, PhD, director de Desarrollo de Negocios de Scantox. "Contar con Clint Valentine, el arquitecto original de la gama, para liderar esta migración fue una decisión deliberada para brindar a los clientes plena confianza en la plataforma mejorada. DuplexSeq™ es la metodología líder de secuenciación con corrección de errores para la evaluación de mutagénesis no clínica, y ahora está lista para cumplir esa promesa a gran escala".

"Diseñamos la gama original de DuplexSeq™ para que fuera científicamente rigurosa y computacionalmente robusta, y la migración a LatchBio fue un proceso sencillo", declaró Clint Valentine, vicepresidente de Operaciones de Fulcrum Genomics. "Las pruebas realizadas con el conjunto de datos de validación original de TwinStrand confirmaron resultados equivalentes y la continuidad total de la gama. La plataforma es mejor y la ciencia sigue siendo la misma".

Scantox seleccionó LatchBio, tras evaluar las plataformas bioinformáticas disponibles, por su experiencia de usuario y su idoneidad para la investigación científica no clínica regulada. La aplicación Scantox DuplexSeq Mutagenesis permite la ejecución con un solo clic del flujo de trabajo validado para el análisis de mutaciones, la gestión centralizada de datos y proyectos, una mejor visualización de datos y la generación de informes personalizados para cada patrocinador. Los clientes actuales pueden cargar datos históricos de estudios directamente a la nueva plataforma y recibirán información sobre la incorporación.

"Los clientes de DuplexSeq™ operan en un entorno regulado donde la integridad de los datos, la trazabilidad y la preparación para auditorías son imprescindibles", afirmó Kyle Giffin, director de operaciones de LatchBio. "LatchBio se diseñó para cumplir con estos estándares, con controles 21 CFR Parte 11, registros de auditoría inmutables e infraestructura certificada SOC 2 Tipo II".Los kits de reactivos DuplexSeq™ ya están disponibles y se espera una mayor disponibilidad comercial en el tercer trimestre de 2026. Scantox organizará un seminario web en directo sobre la incorporación a la plataforma; el registro está disponible en https://scantox.com/duplexseq-bioinformatics-webinar.

Acerca de Scantox:Scantox es una CRO preclínica integrada que apoya a los patrocinadores desde el descubrimiento hasta el desarrollo preclínico que permite la presentación de la IND, con operaciones en Dinamarca, Suecia, Austria y Reino Unido. Combinamos el descubrimiento, la toxicología regulatoria, el desarrollo farmacéutico y analítico, y la toxicología genética en una plataforma coordinada, ayudando a los clientes a generar datos de alta calidad listos para los reguladores, manteniendo los plazos y la ejecución alineados en todas las disciplinas. Scantox es reconocida por su profunda experiencia en farmacología del SNC e investigación con minicerdos de Göttingen, con capacidades avanzadas en toxicología genética y seguridad genómica, incluyendo ensayos con roedores transgénicos Big Blue y pruebas de mutagénesis DuplexSeq™. Fundada en 1977, Scantox es propiedad de Impilo, la empresa líder nórdica de inversión en atención médica. Obtenga más información en https://scantox.com.

Acerca de LatchBio: LatchBio es una empresa con sede en San Francisco que desarrolla infraestructura de datos y flujos de trabajo para la biotecnología. LatchBio ayuda a los proveedores de kits, ensayos e instrumentos a ofrecer plataformas bioinformáticas orientadas al cliente con seguridad de nivel empresarial, cumplimiento de la norma 21 CFR Parte 11 e infraestructura certificada SOC 2 Tipo II. Obtenga más información en https://latch.bio.

Acerca de Fulcrum Genomics: Fulcrum Genomics ofrece consultoría bioinformática y desarrollo de software para la industria genómica. Fundada por líderes en genómica y biología computacional, Fulcrum colabora con empresas biotecnológicas y farmacéuticas para desarrollar y mantener sistemas bioinformáticos de nivel empresarial. Obtenga más información en https://fulcrumgenomics.com.

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