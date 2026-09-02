(Información remitida por la empresa firmante)

- Sceye y SoftBank Corp. completan una demostración de conectividad estratosférica en Japón, avanzando hacia la comercialización de HAPS

La primera misión del programa de pruebas de servicio de Sceye recorre más de 15.000 km desde Nuevo México hasta Japón en la estratosfera, se conecta a la red central de SoftBank Corp. y verifica las capacidades de computación directa al dispositivo y de borde, así como las comunicaciones basadas en HAPS con drones

TOKIO, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sceye, una empresa estadounidense de ciencia aeroespacial y de materiales especializada en Sistemas de Plataformas de Gran Altitud (HAPS) para telecomunicaciones y monitoreo ambiental en tiempo real, anunció hoy el exitoso vuelo transpacífico de su misión de prueba de servicio 1 (ST1) desde Nuevo México hasta Japón. Tras recorrer más de 15.000 km a través de la estratosfera en 13 días, al llegar a Japón, ST1 demostró la conectividad de banda ancha móvil a dispositivos sin modificar mediante la red central de SoftBank Corp. y la computación perimetral basada en HAPS, así como la comunicación con drones para apoyar el desarrollo de una red de comunicaciones 3D.

Realizado en colaboración con SoftBank Corp. (TOKYO:9434, "SoftBank"), operador líder de telecomunicaciones y servicios de TI en Japón y a nivel mundial, el vuelo ST1 marca el primer vuelo de Sceye a Asia y un hito fundamental para el despliegue comercial de HAPS como infraestructura estratosférica.

"Este vuelo representa un momento decisivo para Sceye y para el potencial comercial de HAPS", afirmó Mikkel Vestergaard Frandsen, fundador y consejero delegado de Sceye. "Volar de Estados Unidos a Japón demuestra el rendimiento necesario para convertir la estratosfera en una capa de infraestructura viable y hacer realidad el futuro de la IA, la computación perimetral y el 6G. Junto con SoftBank, vamos más allá de la mera demostración de la tecnología para mostrar cómo Sceye puede complementar y extender las redes existentes y ofrecer conectividad persistente a gran escala".

La estratosfera ofrece una posición óptima: está lo suficientemente cerca de la Tierra para una conectividad y observación de alta capacidad, pero a la vez a una altitud suficiente para un amplio alcance. Es importante destacar que la estratosfera ofrece condiciones similares a las del espacio sin el coste de estar en el espacio ni las desventajas de estar en órbita. Las plataformas HAPS de Sceye mantienen su altitud y área de operación en la estratosfera durante ciclos consecutivos de día y noche, funcionando como satélites geoestacionarios, pero 1.800 veces más cerca de la Tierra y a una fracción del coste.

En 2025, SoftBank Corp. invirtió en la infraestructura estratosférica basada en HAPS de Sceye como una solución escalable para complementar las torres terrestres y las constelaciones de satélites. Esta alianza estratégica impulsa una visión compartida para las HAPS y las redes no terrestres (NTN) como infraestructura transformadora que puede ampliar la conectividad, dar soporte a las comunicaciones durante desastres y habilitar futuras aplicaciones en IA, IoT, comunicaciones aéreas, computación perimetral y 6G.

ST1 transportaba SceyeCELL, una innovadora "torre de telefonía móvil en el cielo" diseñada para ofrecer banda ancha móvil de amplio alcance directamente a dispositivos estándar desde la estratosfera. Una vez desplegada a gran escala, una antena Sceye HAPS está diseñada para cubrir el área equivalente a aproximadamente 500 torres terrestres. Durante la misión ST1, Sceye y SoftBank demostraron la banda ancha móvil desde la estratosfera, incluyendo mensajería de texto, llamadas de voz, acceso a internet y transmisión de video. Las pruebas también incluyeron llamadas de emergencia, utilizando un sistema de alerta diseñado para desastres a gran escala, y comunicaciones con drones.

La misión ST1 de Sceye se lanzó el 9 de agosto de 2026 a las 7:00 AM MDT desde Nuevo México. Otros atributos destacados de la misión incluyen:

Recorrió más de 15.000 km a través del Pacífico hasta Japón en 13 días.

Operó dentro del espacio aéreo japonés gestionado durante más de 7 días.

Permaneció continuamente dentro de su área de operación durante un período prolongado, alcanzando un radio de búsqueda de estación de tan solo 5 km.

Operó a una altitud aproximada de 16,5 km mientras realizaba comunicaciones de telecomunicaciones, con drones y de emergencia.

Confirmó un rendimiento de comunicaciones equivalente al de las redes terrestres, reduciendo la interferencia de radio con las estaciones base terrestres.

Mediante un servidor instalado en el HAPS, Sceye y SoftBank procesaron los datos directamente en la plataforma, demostrando un tiempo de respuesta promedio de 68 milisegundos, lo que redujo la latencia de las comunicaciones en más del 40 % en comparación con el procesamiento en la nube basado en internet. Esto marca la primera prueba exitosa a nivel mundial en la que se instaló una red central móvil y un servidor web para el procesamiento en un HAPS, lo que permitió que el procesamiento de respuestas se realizara completamente a bordo del HAPS y que los resultados se transmitieran a los teléfonos inteligentes.

ST1 continúa en vuelo, regresando hacia Estados Unidos sobre el Océano Pacífico en el momento de este anuncio.

"SoftBank tiene como objetivo construir una infraestructura de comunicaciones de próxima generación que conecte sin problemas la tierra, el aire y el espacio. El hecho de que el HAPS de Sceye haya llegado a Japón desde Estados Unidos y haya proporcionado con éxito los primeros servicios de prueba en Japón desde la estratosfera en el espacio aéreo japonés representa un paso importante hacia la comercialización del HAPS, que es fundamental para esta visión", declaró Junichi Miyakawa, presidente y consejero delegado de SoftBank Corp. "Al combinar las tecnologías de vuelo y operativas del HAPS desarrolladas por Sceye con las tecnologías de comunicaciones de SoftBank, hemos adquirido la confianza necesaria para implementar una red de comunicaciones tridimensional que utilice HAPS. En adelante, en colaboración con Sceye, continuaremos integrando una amplia gama de tecnologías, incluyendo comunicaciones e inteligencia artificial, para convertir el HAPS en una nueva forma de infraestructura social".

Este vuelo se basa en el Endurance Program de Sceye, finalizado a principios de este año, cuando su HAPS SE2 recorrió más de 10.000 km en la estratosfera desde Nuevo México hasta la costa de Brasil, donde permaneció sobre su área de operaciones durante varios días para probar su rendimiento de larga duración en preparación para el Programa de Pruebas de Servicio, el primero de los cuales voló a Japón.

Acerca de SceyeFundada en 2014, Sceye (que se pronuncia "sky") es una empresa aeroespacial dedicada al desarrollo de tecnología estratosférica para conectar a las personas y proteger el planeta. Sceye lidera la industria de Sistemas de Plataformas de Gran Altitud (HAPS), centrándose en la conectividad universal, la monitorización del clima, la gestión de los recursos naturales y la prevención de desastres.

Contacto: press@sceye.com

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