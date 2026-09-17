SDMC presenta servicios de IA para el hogar implementables en IBC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

AMSTERDAM, 17 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- En IBC 2026, SDMC (00901.HK), un proveedor líder mundial de soluciones de IA para el hogar, presentó una arquitectura de IA doméstica desplegable, impulsada por inteligencia en la nube y el borde, IA en el borde y capacidades emergentes de IA física. Esta presentación se produjo tras la selección de SDMC para el Programa de Aceleración Proactiva de IA Física de Google Cloud, lo que destaca la colaboración continua para impulsar la innovación en IA para el hogar y el despliegue de servicios en entornos reales.

Impulsando la IA física con Google Cloud

A través de este programa, SDMC colabora con Google Cloud en áreas como la cocreación tecnológica, la validación de escenarios y las pruebas piloto de servicios, combinando las capacidades de IA de Google Cloud con la experiencia de SDMC en dispositivos domésticos, computación en el borde y despliegue para operadores.

Esta colaboración respalda el desarrollo de servicios de IA para el hogar más proactivos, abarcando ámbitos como el entretenimiento, la seguridad y otros escenarios domésticos emergentes.

Inteligencia entre la nube y el borde: de la comprensión a la acción

En el núcleo de la arquitectura de IA para el hogar de SDMC se encuentran Cedar y AI Station; ambos sistemas combinan inteligencia multimodal con computación compartida en el borde para facilitar servicios de IA doméstica más ágiles, privados y escalables.

SDMC presentó Cedar a través de una experiencia interactiva de AI Home que combina el modelo de IA multimodal Cedar y Cedar Agent. Desarrollado sobre el modelo abierto Gemma de Google, Cedar permite la comprensión contextual multimodal y el razonamiento en el borde de la red, mientras que Cedar Agent coordina acciones entre diversos dispositivos y servicios. Gemini complementa la inteligencia en el borde con capacidades en la nube cuando se requiere un razonamiento más amplio.

AI Station proporciona computación compartida en el borde para Cedar y otras cargas de trabajo de IA para el hogar, atendiendo a operadores, pequeñas empresas y hogares de gama alta. Impulsada por NVIDIA Jetson T5000, permite que múltiples aplicaciones de IA compartan recursos de computación, lo que reduce la necesidad de hardware dedicado de alto rendimiento en cada punto final y, al mismo tiempo, mantiene dentro del hogar aquellas cargas de trabajo sensibles a la latencia y a la privacidad.

Ampliación de la IA a las experiencias y operaciones del hogar

SDMC demostró cómo la IA puede abarcar la interacción, el entretenimiento, la conectividad y las operaciones. En colaboración con Amlogic, SDMC incorporó la IA en el borde a AI Home Display y AI Streaming Box, mientras que el proyector Google TV 4K amplió la experiencia de entretenimiento hacia una visualización inmersiva en pantalla grande.

En el ámbito de las redes y dispositivos domésticos, AI Operation facilita un diagnóstico más rápido, una optimización proactiva y una gestión y mantenimiento (O&M) más autónomos; por su parte, la AI Fiber Gateway combina una conectividad avanzada con capacidades de IA para mejorar el rendimiento de la red y la eficiencia operativa.

Transformación de la innovación en IA para el hogar en servicios implementables

Más allá de las demostraciones, los debates en la feria IBC abordaron cómo los operadores pueden introducir servicios de IA en los dispositivos y plataformas domésticos existentes, equilibrando al mismo tiempo la complejidad de la implementación, la capacidad de respuesta y la privacidad. Estas conversaciones servirán de base para la siguiente etapa, que comprende la validación por parte de los clientes, la configuración de productos y las pruebas piloto de servicios.

Al combinar la inteligencia en la nube, la computación en el borde compartida y los ecosistemas domésticos existentes, SDMC ayuda a los operadores a escalar los servicios de IA para el hogar sin necesidad de hardware de IA dedicado en cada punto final, lo que favorece experiencias domésticas diferenciadas, operaciones más eficientes y una innovación continua en los servicios.

Llevando la IA física al hogar

Más allá de las implementaciones actuales de IA en el hogar, SDMC sigue explorando cómo la IA física puede extender la inteligencia desde la comprensión digital hasta la acción en el mundo real: desde el control del hogar conectado y la limpieza autónoma hasta escenarios emergentes que implican manipulación robótica.

De cara al futuro, SDMC continúa impulsando la innovación en IA para el hogar y la colaboración en el ecosistema para generar un valor práctico tanto para los operadores como para los hogares.

Lea el resumen completo de IBC 2026 en el sitio web oficial de SDMC: https://en.sdmctech.com/news/exhibition-news_2061.html

SDMC TechnologyComunicacionesE-mail: info@sdmctech.com

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