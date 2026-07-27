Seguridad de los sistemas fotovoltaicos y aumento de las temperaturas en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

-El aumento de las temperaturas en Europa hace que la seguridad de los sistemas fotovoltaicos sea más importante que nunca

YIWU, China, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Europa se encuentra padeciendo olas de calor cada vez más frecuentes e intensas. Desde el sur hasta el centro de Europa, las temperaturas récord plantean nuevos retos de cara a la infraestructura energética. A medida que las instalaciones fotovoltaicas continúan expandiéndose por todo el continente, los sistemas solares se ven cada vez más sometidos a condiciones climáticas extremas.

Durante años, la innovación en energía fotovoltaica se ha centrado principalmente en la eficiencia y la reducción de costes. Sin embargo, a medida que los entornos operativos se vuelven más exigentes, la seguridad se perfila como otro factor crítico en el rendimiento de los módulos.

AIKO ABC pone la seguridad fotovoltaica en el punto de mira

Dentro de este contexto, los módulos ABC (All Back Contact) de AIKO logran captar la atención no solo por su alta eficiencia y estética, sino también por su excepcional rendimiento en materia de seguridad.

Los módulos AIKO ABC son los primeros módulos fotovoltaicos del mundo en recibir la certificación "PV Module Anti-Ignition Hazard" de TÜV Rheinland. Bajo las condiciones de prueba mejoradas de TÜV Rheinland, los módulos ABC registraron temperaturas de punto caliente más de un 35% inferiores a las de los módulos tradicionales, lo que demuestra su mayor capacidad para reducir los riesgos térmicos asociados con el sobrecalentamiento localizado.

Más allá de esta certificación, la tecnología ABC se ha diseñado para poder limitar eficazmente las temperaturas de los puntos calientes a menos de 100°C en condiciones de funcionamiento relevantes, lo que ayuda a reducir el estrés térmico excesivo y a mitigar los posibles riesgos de ignición. Esta ventaja también se ha demostrado en pruebas comparativas de sombreado, donde los módulos ABC registraron temperaturas de puntos calientes significativamente más bajas que los módulos tradicionales tanto en condiciones de sombreado de una sola celda como de grandes áreas.

Pero, ¿qué permite a los módulos ABC alcanzar un rendimiento tan sólido en seguridad térmica?

¿Por qué la tecnología ABC puede suprimir mejor los puntos calientes?

Se pueden producir los puntos calientes cuando el sombreado parcial, las microfisuras u otros defectos internos interrumpen el flujo normal de corriente dentro de un módulo fotovoltaico.

Cuando parte de una celda está sombreada, su capacidad para generar corriente disminuye. Dado que las celdas dentro de un módulo están interconectadas eléctricamente, el área afectada puede polarizarse inversamente, lo que provoca que la energía eléctrica se disipe localmente en forma de calor. Si este calentamiento localizado continúa, las temperaturas pueden aumentar rápidamente, acelerando la degradación del material y, en casos graves, provocando riesgos de incendio.

La tecnología AIKO ABC aborda estos riesgos mediante dos ventajas de diseño clave.

La función de diodo de derivación a nivel de celda ayuda a suprimir el sobrecalentamiento localizado

Las celdas AIKO ABC cuentan con una función única de diodo de derivación a nivel de celda diseñada para mejorar el flujo de corriente en condiciones de sombreado parcial.

Cuando parte de una celda está sombreada, la arquitectura proporciona vías de corriente alternativas que ayudan a redistribuir la corriente alrededor del área afectada, evitando que el estrés eléctrico y la disipación de potencia se concentren en un solo lugar.

Reduciendo la disipación de potencia localizada, el diseño ayuda a suprimir el aumento excesivo de la temperatura en puntos calientes y mejora la seguridad térmica en condiciones de sombreado parcial.

Esta diferencia en el comportamiento térmico también se ilustró en una demostración en vivo en Intersolar Europe 2026. Bajo las mismas condiciones de iluminación y sombreado, se compararon módulos ABC y tradicionales, ofreciendo una indicación visual directa de cómo responden ambas tecnologías al sombreado parcial.

La tecnología de interconexión de cobre reduce los riesgos de puntos calientes asociados con microfisuras

La tecnología de interconexión de cobre de AIKO también reduce significativamente el riesgo de puntos calientes asociados con microfisuras. A diferencia de la metalización convencional con pasta de plata, que normalmente contiene granulado de vidrio, las celdas AIKO ABC utilizan rejillas de cobre puro adheridas a la oblea de silicio.

Esta robusta estructura a base de cobre mejora significativamente la tenacidad y la resistencia mecánica de la celda, aumentando su resistencia a las microfisuras y reduciendo el riesgo asociado de formación de puntos calientes.

La protección va más allá de los puntos calientes generados internamente

La seguridad contra incendios en sistemas fotovoltaicos no se limita a prevenir el sobrecalentamiento interno del módulo. Las instalaciones solares también pueden estar expuestas a fuentes de fuego externas, lo que convierte la resistencia a las llamas en otra dimensión importante de la seguridad del módulo.

En las pruebas de resistencia al fuego de la IEC, en las que los módulos se exponen a una llama de 760°C durante 10 minutos, los módulos de doble vidrio AIKO ABC obtuvieron la máxima calificación de resistencia al fuego (Clase A), mientras que los módulos tradicionales obtuvieron la calificación de Clase C. Esto pone de manifiesto la diferencia en la resistencia a la llama y el comportamiento ante la propagación del fuego entre ambas tecnologías.

Hacia un futuro solar más seguro y resiliente

Al tiempo que Europa lleva a cabo su aceleración de la transición hacia las energías renovables, la eficiencia por sí sola ya no es suficiente. La seguridad térmica, la resistencia al fuego y la fiabilidad a largo plazo se están convirtiendo en factores cada vez más importantes a la hora de evaluar las tecnologías fotovoltaicas de nueva generación.

Dentro de este contexto cambiante, la tecnología AIKO ABC representa un paso más allá hacia soluciones solares que ofrecen alto rendimiento y mayor seguridad, impulsando así el desarrollo de un futuro energético más resiliente y sostenible.

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