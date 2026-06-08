(Información remitida por la empresa firmante)

-Segway Navimow se convierte en socio oficial del Bad Homburg Open: la precisión en el corte redefine el estándar del campeonato

BAD HOMBURG, Alemania, 8 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Navimow, la marca número uno del mundo en cortacéspedes robóticos inalámbricos durante dos años consecutivos*, es socio platino internacional oficial del Bad Homburg Open. El torneo internacional de tenis sobre hierba de la WTA reunirá a las mejores tenistas del mundo del 20 al 27 de junio. Entre otras, la ganadora de Wimbledon del año pasado, Iga Swiatek, y Venus Williams, una de las tenistas más exitosas de las últimas décadas, competirán en pistas perfectamente cortadas.

Con esta alianza, Navimow demuestra que es posible tener césped de campeonato en cualquier jardín privado utilizando sus robots cortacésped disponibles comercialmente. Al igual que en el prestigioso torneo de tenis WTA de Bad Homburg, donde la eficiencia y cada milímetro del césped perenne son cruciales, los robots cortacésped de Navimow mantienen con precisión cada área de césped, incluso las más exigentes, a una altura de ocho milímetros, lo que corresponde al estándar de campeonato.

El doctor Aljoscha Thron, director del Torneo WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt y director general de AK Management GmbH, comentó sobre la alianza:

"Estamos orgullosos de tener en Navimow a un socio ideal, una empresa tecnológica orientada a la innovación. La máxima precisión y la calidad superior son fundamentales tanto para el tenis sobre hierba como para el uso de robots cortacésped de alta gama. La alianza entre el Bad Homburg Open y Navimow contribuirá a fortalecer aún más el perfil internacional y el atractivo global a largo plazo del torneo".

En el Bad Homburg Open, Navimow utiliza cortacéspedes robóticos de su serie X4, que incorporan las últimas tecnologías:

Para garantizar un corte impecable en céspedes privados, como el de la Pista Central, incluso en los bordes, los cortacéspedes cuentan con la función EdgeSense™. Esta tecnología permite al robot reconocer, por ejemplo, muros o vallas durante el mapeo y el corte, y cortar hasta a cinco centímetros de distancia. La estrategia de conducción y el uso de las cuchillas se adaptan automáticamente a las transiciones y a las pequeñas diferencias de altura.

Para proteger el césped de los jardines domésticos durante las maniobras de giro, al igual que en los campos de golf profesionales, la serie X4 de Navimow incorpora la tecnología Xero-Turn™ con su innovador sistema de dirección respetuoso con el césped. La dirección excéntrica de las ruedas delanteras y la tecnología patentada de inteligencia artificial permiten maniobras limpias y sin daños.

Dado que los céspedes donde juegan los niños, como las pistas de tenis, deben estar listos para jugar rápidamente, la tecnología MowMentum™ garantiza un corte altamente eficiente con resultados perfectos. La plataforma de corte de doble disco con doce cuchillas ofrece 1,8 veces más cobertura que los sistemas de un solo disco. Dos motores de alto rendimiento de 180 vatios proporcionan una alta velocidad de desplazamiento, lo que permite cortar grandes extensiones de césped con un tiempo de corte significativamente menor.

Cabe mencionar que Navimow ya ha recibido varios premios por su excelente rendimiento en el cuidado del césped. Recientemente, la serie X4 fue reconocida en los premios Red Dot Design Awards por su excepcional diseño de producto. (Para más información, visite el sitio web de Navimow).

Acerca de Segway Navimow

Segway Navimow, filial de Ninebot Limited (código bursátil: 689009.SH), se dedica a la investigación, el desarrollo, la fabricación y la distribución de robots inteligentes. Navimow aspira a integrar profundamente la robótica y la IA en la vida cotidiana, ofrecer tecnología inteligente para el cuidado del césped que genere valor global duradero para sus clientes y consolidarse como la marca líder mundial en cortacéspedes robóticos inalámbricos.

Con un equipo central especializado en robótica e IA, la empresa opera en Pekín, Changzhou, Shenzhen, Ámsterdam, Boston, Düsseldorf y París, respaldada por una red de colaboración global.

La gama de productos incluye las series i, H y X para uso privado y la serie comercial Terranox para paisajismo profesional, cubriendo una amplia variedad de tamaños de césped y escenarios. Como la marca número 1 mundial de cortacéspedes robóticos inalámbricos por volumen de ventas minoristas durante dos años consecutivos*, los productos Navimow son utilizados actualmente por más de 550.000 clientes en más de 40 países y regiones, incluyendo Europa, Norteamérica y Australia.

* Fuente de datos: Euromonitor International. Medido por el volumen total de ventas minoristas (en unidades) de la marca en 2024 y 2025; encuesta realizada en marzo de 2026. Los cortacéspedes robóticos inalámbricos se definen como cortacéspedes robóticos para uso privado o comercial que funcionan sin cables y utilizan tecnologías como UWB, navegación por visión artificial, RTK o 3D LiDAR. Estos productos se identifican normalmente por su nombre o detalles del embalaje.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2995516...

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