Segway Powersports asegura un resultado uno-dos de clase 2 en su debut en SCORE Baja 1000

(Información remitida por la empresa firmante)

SAN JOSÉ DEL CABO, México, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Powersports se adjudicó el primer y segundo puesto en la Clase 2 en su debut en la SCORE Baja 1000, con ambos UTV Super Villain preparados para la competición llegando a la meta. Este resultado supone un hito para Segway Powersports, convirtiendo su primera participación en el evento en una victoria de clase y un doble podio.

El Super Villain n° 2097, con Jacob Zuccone entre sus pilotos, se hizo con la victoria en la Clase 2, seguido por el n° 2095, con Justin He entre sus pilotos, ocupando el segundo lugar. A través de terrenos desérticos, montañosos y costeros, la carrera exigió un rendimiento constante de los vehículos y una estrecha coordinación entre pilotos, copilotos y equipos de apoyo.

Para Segway Factory Racing, el hecho de que ambos vehículos llegaran a la meta en primer lugar en su categoría es el reflejo de la preparación que hay detrás del programa. En una carrera de larga distancia, el éxito depende de la gestión del ritmo, la respuesta a las condiciones cambiantes y el mantenimiento de cada vehículo en funcionamiento durante las exigencias de la competición de resistencia. La Baja puso a prueba el rendimiento del Super Villain de forma continua, donde la durabilidad y la consistencia fueron tan importantes como la velocidad.

Este resultado se produce tras una temporada de carreras y desarrollo del Super Villain, incluyendo participaciones en King of the Hammers, Mint 400, Silver State 300 y Vegas to Reno. Estos eventos brindaron la oportunidad de evaluar los vehículos de competición en diferentes entornos y perfeccionar la preparación para la Baja. El doblete en la Clase 2 añade un hito a la creciente trayectoria de los vehículos todoterreno de este deporte y refuerza la reputación de Segway Powersports en el panorama internacional del off-road.

La carrera también sirve para conseguir datos adicionales y experiencia práctica para revisar la durabilidad del vehículo, el rendimiento del sistema y el funcionamiento del equipo bajo exigencias prolongadas. Para Segway Powersports, participar en la Baja refleja la voluntad de poner a prueba su ingeniería, aprender por medio de la competición y seguir mejorando. Este enfoque da a la marca su espíritu de "NO TEMER A NINGÚN LUGAR" una expresión práctica en el circuito de carreras.

Segway Powersports va a aprovechar la experiencia a través de la ingeniería, las pruebas y la competición continuas. Su primera participación en la Baja proporciona al equipo un resultado para celebrar y valiosas lecciones de cara al desarrollo continuo del Super Villain y su programa de carreras.

Acerca de Segway Powersports

Segway es líder mundial en micromovilidad, vehículos deportivos motorizados y robótica de consumo, reconocida por su innovación y productos centrados en el usuario. Segway Powersports se especializa en el diseño y la fabricación de vehículos deportivos motorizados de última generación, incluyendo vehículos todoterreno (ATV) y vehículos side-by-side (SxS) para uso utilitario y deportivo. Como empresa dedicada a la alta tecnología, Segway Powersports integra una cadena de suministro superior con sus propias capacidades de fabricación, gestionando el ciclo de vida completo de sus productos, abarcando desde I+D y producción hasta ventas y servicio posventa.

Si desea más información visite https://powersports.segway.com

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