Serbia y Macedonia del Norte refuerzan sus vínculos turísticos y empresariales ante EXPO 2027 Belgrade

(Información remitida por la empresa firmante)

SKOPIE, Macedonia del Norte, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- EXPO 2027 Belgrade presenta las oportunidades turísticas y empresariales de Serbia en Macedonia del Norte durante el evento "Visit Serbia B2B Networking", celebrado en Public Room, en Skopje. El encuentro reúne a profesionales del turismo y representantes empresariales para explorar oportunidades de cooperación ante la primera Exposición Especializada en los Balcanes Occidentales.

Como parte de la gira internacional de Serbia, el evento busca impulsar nuevos programas turísticos y alianzas empresariales antes de la inauguración de EXPO 2027 Belgrade, el 15 de mayo de 2027.

Macedonia del Norte ha confirmado su participación con el pabellón "Todos los ritmos del sol", que mostrará el país a través de la música, la gastronomía, el vino, la hospitalidad, la naturaleza, el turismo, la cultura y las artes.

Danilo Jerinić, CEO de EXPO 2027 Belgrade, señaló: "Serbia y Macedonia del Norte comparten mucho más que una frontera. EXPO 2027 ofrece una plataforma para acercar nuestras industrias turísticas y comunidades empresariales, desarrollar nuevas alianzas y transformar las conexiones regionales en oportunidades duraderas de cooperación".

El comercio bilateral de bienes alcanzó los 1.500 millones de euros en 2025. Serbia registró 82.047 llegadas de turistas procedentes de Macedonia del Norte entre enero y julio de 2026, un 22 % más que en el mismo periodo de 2025.

Evento: Visit Serbia B2B Networking

Visit Serbia B2B Networking Fecha: Jueves, 8 de octubre de 2026, 10:00–14:00

Jueves, 8 de octubre de 2026, 10:00–14:00 Lugar: Public Room, Skopje

Sobre EXPO 2027 Belgrade

EXPO 2027 Belgrade se celebrará del 15 de mayo al 15 de agosto de 2027 bajo el lema "Play for Humanity: Sport and Music for All", con más de 140 países participantes.

Contacto de prensa: expo.serbia@mcgroup.com

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