SeRo Systems obtiene el contrato de EUROCONTROL para los receptores de monitorización RF de vigilancia GRX

Nuevo diseño de hardware con capacidades avanzadas de monitorización en banda L para su despliegue en toda Europa.

La integración de datos mejorada permite una conectividad fluida en todo el espacio aéreo europeo.

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- SeRo Systems, líder en soluciones de seguridad y monitorización de vigilancia del tráfico aéreo, anunció hoy que EUROCONTROL le ha adjudicado un contrato para el suministro de sus receptores GRX de banda única y multibanda de última generación, que se desplegarán en toda Europa. Las entregas se completaron con éxito en enero y abril de 2026, y el último lote está previsto para junio, con lo que el envío total asciende a 120 receptores.

Tras un proceso de licitación competitivo, SeRo fue seleccionada para suministrar la próxima generación de su serie de receptores GRX, optimizados para el análisis del espectro en banda L, con funciones avanzadas para la monitorización de las bandas de frecuencia de 1030/1090 MHz. Una vez desplegados, los sensores extenderán la red de monitorización existente de EUROCONTROL por toda Europa, permitiendo una mayor cobertura geográfica y un conocimiento más profundo de las frecuencias de vigilancia críticas.

"Nos sentimos honrados de continuar nuestra colaboración con EUROCONTROL mediante el suministro de nuestro nuevo diseño de receptor GRX, que ofrece mejoras significativas en el rendimiento de recepción y análisis de la señal", declaró el Dr. Matthias Schäfer, consejero delegado de SeRo Systems. "La continua congestión de frecuencias y las anomalías en las implementaciones de los sistemas de vigilancia del tráfico aéreo impulsan la demanda de sistemas de monitorización de radiofrecuencia que operen de forma fiable en entornos complejos y congestionados. SeRo ofrece soluciones que refuerzan la capacidad de observar, analizar y responder a las interferencias y la suplantación de GPS, proporcionando a los proveedores de servicios de navegación aérea y a los reguladores la información necesaria para salvaguardar la infraestructura crítica".

Este contrato amplía la colaboración plurianual de SeRo con EUROCONTROL, que respalda la protección del espectro de 1030/1090 MHz e incluye el funcionamiento continuo de la plataforma EMIT, un sistema que actualmente procesa hasta 5.000 millones de señales diarias, y el proyecto EUROCONTROL Simulator of Surveillance Interrogators and Transponders (ESIT), que proporciona análisis y predicción de carga de transpondedores cruciales para la planificación del espacio aéreo europeo.

Acerca de SeRo Systems

Con sede en Frankfurt, Alemania, SeRo Systems proporciona tecnología y experiencia en ingeniería para supervisar y garantizar la seguridad de los servicios de navegación y vigilancia aérea, así como para apoyar el cumplimiento normativo y del espectro radioeléctrico. Las soluciones de SeRo dan soporte a proveedores de servicios de navegación aérea, autoridades de aviación y organismos reguladores en toda Europa y otros países. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 27001:2022, lo que demuestra su compromiso con la gestión de la calidad y la seguridad de la información.

Para obtener más información sobre SeRo Systems y sus soluciones de monitorización de vigilancia, visite www.sero-systems.de.

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