(Información remitida por la empresa firmante)

- Shanghai Electric consigue su primer pedido internacional de turbinas de gas de gran potencia para un proyecto de 500 MW en Malasia

SHANGHAI, 14 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ha alcanzado un hito en el sector energético internacional de alta gama al conseguir el contrato para la Unidad 3 del proyecto de ciclo combinado de turbina de gas (CCGT) de Sarawak Samalaju, en Malasia. Este logro supone un importante reconocimiento internacional a la tecnología de turbinas de gas de gran potencia de Shanghai Electric, lo que pone de relieve la creciente competitividad de la empresa en el mercado mundial de turbinas de gas.

En virtud del acuerdo, Shanghai Electric suministrará una solución integral EPC llave en mano para la central eléctrica de gas, acompañada de un contrato de servicios a largo plazo (LTSA) de 25 años que abarca todos los equipos principales. Cabe destacar que todos los componentes clave —desde turbinas de gas y de vapor hasta generadores, calderas de recuperación de calor y sistemas refrigerados por aire— serán fabricados internamente por Shanghai Electric, empresa que también actuará como proveedor exclusivo del programa de mantenimiento y servicios a largo plazo. Esta capacidad integral y de extremo a extremo permite a Shanghai Electric cubrir todo el ciclo de vida del proyecto, abarcando desde la fabricación de equipos y la integración de sistemas hasta el soporte operativo durante varias décadas; se trata de un modelo vertical que sitúa a la compañía al mismo nivel que los líderes mundiales consolidados en el sector de las turbinas de gas de gran potencia.

La actual gama de turbinas de gas de gran potencia de Shanghai Electric cuenta con dos modelos principales, con potencias nominales de 300 MW y 78 MW, respectivamente. Hasta la fecha, la empresa ha suministrado 103 unidades, y la capacidad instalada total de los proyectos puestos en servicio supera los 21.000 MW. Las unidades cubiertas por los programas de servicio y mantenimiento a largo plazo de Shanghai Electric han acumulado más de 1,3 millones de horas de funcionamiento. Gracias a una sólida capacidad de producción para ambos tipos de turbinas, Shanghai Electric está en condiciones de ofrecer nuevas unidades para su entrega a partir de 2028. Además de la empresa energética malasia que adjudicó el contrato actual, promotores de proyectos en Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam también han manifestado un gran interés en realizar pedidos.

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