Shanghai Electric informa crecimiento tanto en ingresos como en ganancias en el informe provisional de 2025

SHANGHAI, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727), un líder mundial en la fabricación de equipos industriales y energéticos, anunció sus resultados de rendimiento a medio plazo para el período que finalizó el 30 de junio de 2025. El Grupo registró ingresos de 54.303 millones de RMB (7.605 millones de dólares), lo que representa un aumento interanual del 8,9 %, mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la matriz aumentó un 7,3 %. Estos resultados subrayan el éxito del crecimiento estratégico de Shanghai Electric en sectores emergentes y su creciente influencia en los mercados internacionales.

Los tres segmentos de negocio principales de Shanghai Electric (equipos energéticos, equipos industriales y servicios integrados) sinergizaron sus operaciones para impulsar mejoras estructurales tanto en la composición de los ingresos como en la cartera de pedidos:

El segmento de equipos energéticos generó unos ingresos operativos de 30.116 millones de RMB (4.218 millones de dólares), un 22,2 % más interanual.

El segmento de equipos industriales registró unos ingresos de 18.598 millones de RMB (2.604 millones de dólares), manteniéndose prácticamente sin cambios en comparación con el mismo período del año anterior.

El segmento de servicios integrados experimentó un crecimiento moderado, con un aumento del 3,8 % en los ingresos, hasta los 8.260 millones de RMB (1.156 millones de dólares).

En el primer semestre de 2025, Shanghai Electric obtuvo nuevos pedidos por un total de 109.810 millones de RMB (15.380 millones de dólares. Los pedidos en el sector de equipos energéticos ascendieron a 60.040 millones de RMB (8.410 millones de dólares), seguidos de los de equipos industriales por 22.820 millones de RMB (3.200 millones de dólares) y los de servicios integrados por 26.950 millones de RMB (3.770 millones de dólares). Cabe destacar que los pedidos en el sector de nuevas energías alcanzaron sólidas tasas de crecimiento, lo que demuestra un progreso significativo en la estrategia de transición a energías verdes de Shanghai Electric.

Además, los ingresos del Grupo en el extranjero alcanzaron los 8.696 millones de RMB (1.218 millones de dólares), un aumento interanual del 11,7 %. Entre los hitos clave se encuentra la finalización, según lo previsto, del proyecto de la subestación digital de Zafarabad de 220kV en la provincia de Jizzakh en Uzbekistán y la puesta en servicio completa del Proyecto de la línea de transmisión Similajau-Bunut de 500kV en Sarawak, Malasia . Estos logros se alinearon con el enfoque estratégico de Shanghai Electric en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y fortalecieron aún más su participación de mercado en los países participantes.

Shanghai Electric prioriza la innovación tecnológica. En el primer semestre, la compañía destinó 2.546 millones de RMB (356,61 millones de dólares) a I+D, lo que representa el 4,7 % de sus ingresos operativos totales, con un aumento interanual del 9,4 %.

Ha consolidado su posición como pionero tecnológico y ha reportado avances clave en fusión nuclear controlada, inteligencia artificial e innovación robótica. Shanghai Electric entregó el primer Dewar de prueba criogénico del mundo para el imán del ITER (Reactor Termonuclear Experimental Internacional) en julio. El Grupo lanzó su robot industrial de doble brazo LINGKE y el robot humanioide industrial SUYUAN , marcando el inicio del establecimiento de un ecosistema robótico integral que abarca la robótica industrial, especializada e inteligente. Simultáneamente, ha fortalecido sus capacidades en componentes críticos, sentando las bases para soluciones de automatización integrales.

En tecnología de almacenamiento de energía, Shanghai Electric alcanzó un hito con su línea de producción de baterías de estado sólido, donde equipos clave, como los sistemas de recubrimiento húmedo, mezcla, laminación e impresión por transferencia de electrolito sólido, han superado una rigurosa validación de proyectos reales. Esto ha acentuado el avance tecnológico del Grupo y lo ha posicionado como líder en soluciones de almacenamiento de energía de última generación.

Para más detalles, visite https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

