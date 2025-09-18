Shenzhen Luohu y Frankfurt forjan una alianza cultural y turística

(Información remitida por la empresa firmante)

FRANKFURT, Alemania, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Se han concretado acuerdos entre el vibrante distrito Luohu de Shenzhen, adyacente a Hong Kong, e instituciones líderes en Frankfurt (Alemania), para fortalecer las conexiones culturales y turísticas entre las dos regiones.

Uno de los acuerdos se firmó entre la Oficina de Cultura, Radio, Televisión, Turismo y Deportes del Distrito de Luohu y la Asociación Tecnológica y Académica Sino-Alemana. Este acuerdo se formalizó durante el Simposio de Intercambio de Cooperación Cultural y Turística China (Shenzhen Luohu) - Alemania (Frankfurt) celebrado el martes en Frankfurt.

Ambas partes se comprometieron a aprovechar sus fortalezas para reforzar los intercambios en turismo cultural, inteligencia artificial y creatividad digital. Se espera que esta alianza impulse la implementación de proyectos y establezca un mecanismo de colaboración a largo plazo, promoviendo el crecimiento sostenido y la innovación en estos sectores.

El simposio contó con la participación de más de 50 empresas e instituciones alemanas de los sectores del turismo cultural, las ciencias de la vida, los medios de comunicación y la inteligencia artificial.

En su discurso inaugural, un representante del Consulado General de China en Frankfurt destacó la importancia del simposio para fortalecer los lazos industriales y económicos entre China y Alemania. Esta iniciativa busca profundizar las conexiones económicas y mejorar el entendimiento mutuo entre ambas naciones.

El representante de la delegación comercial de Luohu presentó las ventajas y oportunidades de desarrollo de la región, expresando su firme compromiso de ampliar la cooperación en diversos ámbitos, como las artes escénicas, la moda creativa, el turismo transfronterizo, el desarrollo sostenible y las ciencias de la vida.

Instituciones alemanas, como la Organización Europea de Biología Molecular y el Ballet del Teatro Estatal de Hesse, compartieron perspectivas sobre los avances del sector y expresaron sus aspiraciones de futuras colaboraciones con Luohu.

El simposio sirvió como una plataforma eficaz para el intercambio entre Luohu y Frankfurt, y ambas partes se comprometieron a innovar en modelos de cooperación basados en el acuerdo.

Se espera que esta colaboración impulse el crecimiento empresarial mutuo y el intercambio cultural. Además del seminario, la Delegación Comercial del Distrito de Luohu visitó empresas como Meissner Digital Interior Design, Baum & Garten Advertising, Schmidt Advertising y la Organización Europea de Biología Molecular.

Estas visitas tuvieron como objetivo animar a las empresas alemanas a invertir en Shenzhen y expandirse al mercado chino, a la vez que apoyan a las marcas de Shenzhen en sus proyectos globales.

