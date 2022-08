SHUTTERSTOCK CAMBIA EL NOMBRE DE THE NEWSROOM A SPLASH NEWS

SHUTTERSTOCK REBRANDS THE NEWSROOM TO SPLASH NEWS (Prnewsfoto/Shutterstock, Inc.)

Tras la adquisición en mayo de 2022 de Splash News, una de las principales redes de noticias de entretenimiento del mundo, Shutterstock anuncia el cambio de marca de The Newsroom a Splash en Visa Pour L'Image

PERPIGNAN, Francia, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), una plataforma creativa global líder para marcas y empresas de medios de comunicación transformadoras, ha anunciado hoy en el Festival Visa Pour L'Image de Perpignan (Francia) que ha cambiado el nombre de The Newsroom a Splash. Desde su creación en mayo de 2021, The Newsroom se ha consolidado como el destino preeminente para un acceso sin precedentes a contenidos editoriales exclusivos de primera calidad. La oferta inigualable de The Newsroom se vio reforzada por la adquisición de Splash en mayo de 2022, una fuente líder en el sector de contenidos de imagen y vídeo sobre celebridades, alfombras rojas y eventos en directo durante más de tres décadas.

Con el cambio de nombre a Splash, los clientes de Shutterstock de todo el mundo seguirán teniendo acceso a las mismas noticias de última hora, así como a un archivo de más de 30 millones de imágenes, con un feed en directo de 40.000 imágenes subidas al día desde una red de más de 4.000 fotógrafos. Esto se combina con The Vault, el archivo de Shutterstock de más de 60 millones de activos fotográficos y de vídeo de AP, ITV, The Condé Nast Collection, The A+E Networks® Archive y más, lo que lo convierte en una de las mayores colecciones de archivos del mundo, así como un servicio de guante blanco de un equipo de expertos en el mercado para empaquetar historias clave de tendencia, contenido de archivo y UGC para ayudar a nuestros clientes globales a contar la historia detrás de la historia.

"Durante los últimos 30 años, Splash ha construido un sólido legado basado en el reconocimiento de la marca y el compromiso con la calidad dentro de la industria del entretenimiento, y estamos encantados de anunciar este legado en una nueva era", dijo Candice Murray, Vicepresidenta de Editorial de Shutterstock. "Este cambio de marca confirma el posicionamiento de Shutterstock como el mejor en su clase para el contenido de celebridades y entretenimiento de primera calidad, y estamos entusiasmados de construir sobre la afinidad de la marca Splash, elevando las capacidades de narración visual de Splash a nuestros clientes en todo el mundo".

Si viaja a Visa Pour L'Image, únase a nosotros para celebrar la incorporación de Splash News a la familia editorial de Shutterstock en Perpignan, Francia, el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2022. Para confirmar su asistencia, visite perpignan.splashthat.com.

Acerca de Shutterstock, Inc.Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ) es una de las principales plataformas creativas globales para marcas transformadoras y empresas de medios. Directamente y a través de las filiales de su grupo, la colección completa de Shutterstock incluye fotografías de alta calidad con licencia , vectores , ilustraciones , modelos 3D , videos y música . Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock agrega cientos de miles de imágenes cada semana y actualmente tiene más de 415 millones de imágenes y más de 26 millones de videoclips disponibles.

Con sede en la ciudad de Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La compañía también es propietaria de Splash News, la agencia de noticias de entretenimiento líder en el mundo para salas de redacción y empresas de medios, Pond5, el mercado de videos más grande del mundo, TurboSquid, el mercado de contenido 3D más grande del mundo, PicMonkey, una plataforma líder de edición de imágenes y diseño gráfico en línea ; Offset, una colección de imágenes de alta gama ; Shutterstock Studios, una tienda creativa personalizada integral ; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de derechos de autor ; Shutterstock Editorial, una fuente principal de imágenes editoriales y videos para los medios de todo el mundo; Amper Music, una plataforma de música impulsada por IA ; y Bigstock , una oferta de medios bursátiles orientada al valor.

Si desea más información visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook .

