SIBIONICS presenta GS3 en Melbourne, impulsando un monitoreo de glucosa en sangre más eficiente basado en IA

(Información remitida por la empresa firmante)

MELBOURNE, Australia, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SIBIONICS presentó su innovadora tecnología de sensores y monitoreo de la glucosa en sangre mediante inteligencia artificial en el congreso conjunto IDF-WPR, ADC y Metabolic Diseases 2026, celebrado en Melbourne del 18 al 21 de agosto. A través del stand n.º 1, un simposio científico y entrevistas in situ con educadores acreditados en diabetes (CDE), la empresa reunió tecnología avanzada, evidencia clínica y perspectivas del mundo real.

La historia tecnológica detrás de GS3 va mucho más allá del monitoreo de la glucosa en sangre. El trabajo de SIBIONICS en interfaces cerebro-computadora incluye una prótesis retiniana diseñada para proporcionar percepción visual limitada a personas con pérdida profunda de la visión causada por enfermedades degenerativas de la retina externa, como la retinosis pigmentaria. Estos sistemas de alta complejidad requieren biosensores precisos y estables, así como un procesamiento de señales robusto. SIBIONICS ha transformado esta ingeniería de alto nivel en una tecnología médica más accesible: el monitoreo continuo de la glucosa en sangre (CGM). Esta misma plataforma ahora es compatible con GS3, un sensor de CGM de 14 días calibrado de fábrica con un perfil de 2,9 mm, diseñado para proporcionar una monitorización fiable con una mínima incomodidad en el cuerpo.

En el simposio "Más allá de la glucosa: el futuro integrado de CGM, CKM e IA en la diabetes", organizado conjuntamente por SIBIONICS y Air Liquide Healthcare, el presidente de la sesión, el profesor Sofianos Andrikopoulos, consejero delegado del grupo de la Sociedad Australiana de Diabetes, reunió tres perspectivas. El profesor David O'Neal, de la Universidad de Melbourne y subdirector del Centro Australiano para la Aceleración de las Innovaciones en Diabetes, revisó la evidencia clínica emergente sobre el monitoreo continuo de glucosa en sangre y monitoreo de cuerpos cetónicos. La profesora asociada Shannon Lin, especialista en diabetes y nutrición de la Universidad Tecnológica de Sídney, examinó cómo el CGM puede ir más allá de la simple visualización de datos hacia un apoyo personalizado, predictivo y práctico. El profesor Wei Qiang, médico jefe asociado y subdirector de Endocrinología y Metabolismo del Primer Hospital Afiliado de la Universidad Xi'an Jiaotong, describió un ecosistema integrado impulsado por IA que conecta la detección confiable, el contexto y el aprendizaje.

Durante todo el congreso, médicos y educadores en diabetes visitaron el stand de SIBIONICS para conocer el GS3 y analizar sus capacidades para la gestión de la glucosa en sangre. En entrevistas anónimas, los educadores en diabetes describieron el sensor como pequeño, ligero, cómodo y fácil de configurar. Destacaron el potencial de la detección de picos de glucosa asistida por IA, el registro simplificado de comidas y el análisis de alimentos que relaciona las tendencias de glucosa con el contexto de las comidas. Sus comentarios también subrayaron la importancia de la personalización, las estimaciones claras de carbohidratos y los cronogramas de eventos clínicamente útiles, reforzando la idea de que la IA debe complementar la educación y el apoyo a la toma de decisiones, no reemplazar la atención profesional.

De cara al futuro, SIBIONICS planea integrar su plataforma de sensores con el monitoreo continuo de cuerpos cetónicos, la administración de insulina, la inteligencia artificial y otras tecnologías para la diabetes. El objetivo es crear un ecosistema más completo, fiable y eficiente que acelere el proceso desde la obtención de datos hasta la comprensión, y desde la comprensión hasta la acción.

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