El SIGEF proporciona inclusión a Davos y una visión de apoyo para un futuro más inteligente para el mundo

NUEVA YORK, 16 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Compartiendo las mismas preocupaciones y objetivos con los líderes de la economía mundial que se van a reunir en Davos para allanar el camino de cara a "for a Cohesive and Sustainable World", el SIGEF by Horyou ha optado a mostrar su propio compromiso de cara a la sostenibilidad por medio de la organización de un evento alterno que ofrezca una visión inclusiva complementaria y de apoyo para un mundo mejor.

Basándose en su temática "Together Shaping a Smarter Future", el SIGEF añadirá innovación social y ética mundial a la reunión de Davos. El evento se desarrollará la mañana del 22 de enero en el Kirchner Museum. Se pondrá en marcha con un desayuno en red. Serán cuatro los paneles que formarán parte del programa del evento. Se encargarán de algunos de los temas más complejos a los que se enfrenta la economía mundial.

Los temas a debatir serán Disruptive Technologies ("Tecnologías alborotadoras"), the Future of Finance ("El futuro de las finanzas"), the UN Sustainable Development Goals ("Los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas") y Women Empowerment ("Empoderamiento de la mujer"). "El SIGEF siempre se ha encargado de los problemas mundiales más importantes, y estamos encantados de iniciar debates de amplio nivel entorno a ellos ante la audiencia destacada de Davos. Siguiendo los pasos de esta nueva era tecnológica, buscamos contribuir a la construcción de un futuro más inteligente para el mundo a la vez que proporcionamos, en su diversidad, algunos de los actores que están liderando los cambios positivos que queremos ver", destacó Yonathan Parienti, fundador y consejero delegado de Horyou, organizador del SIGEF.

Algunos de los ponentes confirmados para el SIGEF incluyen: Karen Wilson, OECD Strategic Partnerships, Katja Iversen, directora general de Women Deliver, Charles Bendotti, vicepresidente senior de gente y cultura Philip Morris International, Jérôme Perez, responsable global de sostenibilidad de Nespresso, Ann Cairns, vicepresidenta ejecutiva de Mastercard, Christine Spite, empresaria técnica y asesora de WWF Advisor, doctor Nikolaus S. Lang, director administrativo y socio senior de Boston Consulting Group, Xiaochen Zhang, director general de FinTech4Good, Adi Mimran, Venture Partner Cyrus AI, doctor Tomabechi, empresario de innovaciones y tecnología, Vera Futorjanski, experto y asesor en innovación, Vincent Subilia, director general de la Geneva Chamber of Commerce y miembro del Geneva Parliament, Anna Kletsidou, responsable de sostenibilidad social y derechos humanos de Philip Morris International.

Organizadores y principales patrocinadores en el SIGEF de Davos:

Horyou, the Social Network for Social Good Philip Morris InternationalNespresso Horyou FoundationHoryouToken Cognitive Research Labs

Más información y registro: www.sigefdavos.com [http://www.sigefdavos.com/].

Acerca del SIGEF:

El Social Innovation and Global Ethics Forum - SIGEF - es un evento anual internacional organizado por medio de Horyou, la Social Network for Social Good y la Horyou Foundation. Sus ediciones anteriores se celebraron en Ginebra en los años 2014 y 2015, Marrakech en 2016 (evento alterno oficial de la United Nations Conference of the Parties - COP22), Astana en 2017 (junto a la Future Energy International Expo 2017), Singapur en 2018 y Tokio en 2019. El SIGEF dispone de una alineación excepcional de ponentes y visionarios de prestigio mundial, al tiempo que ofrece oportunidades de red incomparables abogadas al impacto social y la innovación social, además de avanzar hacia los United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

