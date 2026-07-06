(Información remitida por la empresa firmante)

-SINEXCEL amplía su ecosistema europeo de almacenamiento de energía en Intersolar Europe 2026, reforzando su compromiso a largo plazo con Europa

MÚNICH, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En Intersolar Europe 2026, SINEXCEL (300693.SZ) reforzó su compromiso a largo plazo con el mercado europeo mediante el lanzamiento de su sistema de conversión de energía a gran escala (PCS), StellaON 1250K/1575K, que integra dispositivos Infineon, junto con una serie de alianzas estratégicas que fortalecen las capacidades locales de cumplimiento normativo, servicio y ejecución de proyectos en toda Europa. Estas iniciativas sirven para poder hacer crecer aún más el ecosistema europeo de almacenamiento de energía de SINEXCEL y contribuyen a acelerar el despliegue de sistemas de almacenamiento a gran escala.

Impulsando el almacenamiento de energía a gran escala de próxima generación en Europa

Desarrollado para el mercado europeo de almacenamiento de energía en constante evolución, el StellaON 1250K/1575K responde a las crecientes demandas del sector en materia de resiliencia ambiental, adaptabilidad a la red y eficiencia del ciclo de vida. El PCS integra los módulos de potencia avanzados EconoDUAL™3 de Infineon, que permiten un funcionamiento a plena potencia a 55°C, capacidad de formación de red y una eficiencia a plena carga del 98,5% para aplicaciones a gran escala, apoyando la transición de Europa hacia sistemas eléctricos con alta proporción de energías renovables.

Fortalecimiento del cumplimiento normativo y la ciberseguridad

Dado que el cumplimiento normativo se ha convertido en un requisito clave para la financiación de proyectos en Europa, SINEXCEL continúa fortaleciendo su posición mediante una estrecha colaboración con los principales organismos de certificación.

Junto con TÜV SÜD, StellaON obtuvo certificaciones europeas esenciales de seguridad y para la red eléctrica. Ambas compañías también firmaron un acuerdo estratégico para impulsar la ciberseguridad en preparación para la Ley de Ciberresiliencia de la UE (CRA) y los requisitos de NIS2.

Al mismo tiempo, TÜV NORD otorgó oficialmente la certificación de conformidad con el código de red polaco para el SINEXCEL 1725kW PCS, ampliando así la cobertura de cumplimiento de la empresa en toda Europa.

Construyendo una red paneuropea de servicio y soporte del ciclo de vida

Para garantizar la fiabilidad a largo plazo de los proyectos, SINEXCEL está ampliando su ecosistema de servicio local en toda Europa, mejorando el mantenimiento, las piezas de repuesto y la capacidad de respuesta rápida.

Una alianza con Eco Service GmbH, un proveedor técnico in situ que opera en más de doce países y cuenta con un centro de repuestos en Alemania, garantiza un soporte integral de mantenimiento y almacenamiento en todo el continente europeo.

Un acuerdo adicional con Sagacity International Hk Limited establece operaciones de mantenimiento especializadas en Eslovaquia y Alemania.

Para la ejecución de proyectos, SINEXCEL también amplió su capacidad operativa. La empresa firmó un acuerdo estratégico con Tesla Energy Holding, ensamblador e integrador checo de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), para la ejecución de proyectos BESS a gran escala. Además, las alianzas estratégicas con InterConti Trading s.r.o. y Nota Energy combinarán los sistemas de almacenamiento de energía de alta eficiencia de SINEXCEL con una integración de sistemas avanzada.

En conjunto, estas alianzas conforman un ecosistema paneuropeo que garantiza el soporte integral durante todo el ciclo de vida del producto.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 200.000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes de la industria para impulsar la libertad energética.

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-amplia-su-ecosistema-europeo-de-almacenamiento-de-energia-en-intersolar-europe-2026-302818353.html