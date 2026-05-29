El sistema VitaSmart™ HOPE de Bridge to Life validado como tecnología superior para preservación de órganos

Un estudio histórico publicado en la revista de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA) valida el sistema de perfusión VitaSmart™ HOPE de Bridge to Life como una tecnología superior para la preservación de órganos

(Información remitida por la empresa firmante)

Los datos clínicos muestran aumentos significativos en la utilización de órganos, lo que permite la disponibilidad de nuevos trasplantes en un mercado limitado por la escasez de donantes

Los resultados demuestran que el programa HOPE amplía el uso de órganos de donantes marginales, aumentando la disponibilidad de trasplantes para los más de 100.000 pacientes que esperan un trasplante en Estados Unidos

DULUTH, Ga., 29 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Bridge to Life™ Ltd., empresa innovadora a nivel mundial en tecnologías de perfusión y preservación de órganos en fase comercial, anunció hoy un nuevo estudio pionero sobre tecnologías de preservación de órganos que demuestra de manera concluyente la eficacia y seguridad de la perfusión hipotérmica oxigenada (HOPE) mediante el innovador sistema de perfusión VitaSmart™. El ensayo clínico multicéntrico, denominado Bridge to HOPE por la empresa patrocinadora Bridge to Life Ltd., acaba de publicarse en línea en JAMA Surgery. A continuación, se incluye un enlace a la publicación en línea: https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/fullarticle/2849502. El ensayo clínico Bridge to HOPE fue el ensayo fundamental revisado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que condujo a la reciente autorización de novo del sistema de perfusión VitaSmart™ HOPE.

El estudio, titulado "Perfusión oxigenada hipotérmica por vía portal-venosa para trasplante hepático: el ensayo Bridge to HOPE", es el primer ensayo multicéntrico aleatorizado realizado en Estados Unidos para evaluar el impacto clínico de la perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) a través de la vena porta en el trasplante hepático con donantes de alto riesgo con criterios extendidos, incluyendo injertos de donantes con muerte cerebral (DBD) y donantes con muerte circulatoria (DCD). El estudio incluyó a 219 receptores en 15 centros de trasplante de Estados Unidos y se llevó a cabo utilizando el sistema experimental VitaSmart™ HOPE. El estudio se centró en órganos de donantes de alto riesgo, donde las técnicas avanzadas de preservación pueden aumentar significativamente su utilización y mejorar los resultados postrasplante.

El protocolo se diseñó con una evaluación centralizada y a ciegas de las complicaciones y se logró su finalización temprana debido a los resultados estadísticamente superiores del grupo VitaSmart.

El sistema VitaSmart™ HOPE se lanzó recientemente en Estados Unidos para su uso con hígados de donantes tras almacenamiento en frío estático y antes del trasplante. La autorización de novo de la FDA estableció una nueva clasificación regulatoria para la perfusión hipotérmica oxigenada en el trasplante de hígado en Estados Unidos.

"Los resultados de este estudio demuestran claramente la oportunidad transformadora que VitaSmart ofrece a la comunidad de trasplantes. Este estudio demostró que la perfusión hepática por vía portal (HOPE) ofrece una estrategia de preservación simple, segura y eficaz con importantes beneficios clínicos, y proporciona una alternativa escalable y logísticamente viable a la perfusión normotérmica con máquina, especialmente en el contexto estadounidense de la infraestructura de perfusión actualmente limitada", declaró Mauricio Carvalho, vicepresidente de Asuntos Médicos de Bridge to Life Ltd. "Las complicaciones hepáticas generales también se redujeron significativamente con este método de perfusión".

"Nos entusiasma la publicación de este estudio fundamental en JAMA Surgery", comentó Don Webber, consejero delegado y presidente de Bridge to Life. "A pesar de su clara validación clínica, solo una fracción de los hígados trasplantados se perfundieron en Estados Unidos debido a la complejidad operativa y logística, así como a su coste. Bridge to Life se centra en eliminar estas limitaciones con una solución que se integra a la perfección en los flujos de trabajo de trasplante, permitiendo una adopción a gran escala. Ahora, las comunidades de trasplante y cirugía, así como miles de pacientes en Estados Unidos que esperan un trasplante de órganos, podrán comprender mejor esta novedosa tecnología de preservación de órganos y por qué Bridge to Life ha trabajado incansablemente para completar la investigación necesaria para su lanzamiento en Estados Unidos".

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd es líder del mercado en soluciones para la preservación de órganos, ofreciendo productos de primera calidad como el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™, Belzer UW y EasiSlush. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de sus productos, la empresa presta servicios y colabora con los principales centros de trasplante y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

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