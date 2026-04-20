(Información remitida por la empresa firmante)

-Siteimprove lanza AEO Insights avanzado para una mayor visibilidad de la IA y ayuda a las empresas a triunfar en los motores de búsqueda y la búsqueda generativa

Las nuevas funcionalidades de AEO integradas en la solución Siteimprove.ai Search permiten a las empresas realizar un seguimiento de las menciones, sugerencias, cuota de voz y sentimiento de la IA en los motores de búsqueda desde una única plataforma unificada

LAS VEGAS, 20 de abril de 2026/PRNewswire/ -- ADOBE SUMMIT -- Siteimprove, líder en inteligencia de contenido basada en agentes, anunció hoy un importante avance en la optimización de motores de respuesta (AEO) con el lanzamiento de análisis AEO más profundos dentro de la solución Siteimprove.ai Search para visibilidad de IA. Esta nueva funcionalidad permite a los equipos empresariales medir, comprender y optimizar la apariencia de su marca en los motores de respuesta y las experiencias de búsqueda generativa.

A medida que la IA transforma radicalmente el panorama digital, la búsqueda tradicional ya no es la única vía de acceso. Según IDC Research, para 2028*, el 79 % de los compradores utilizará herramientas de IA para tomar decisiones de compra complejas, informarse mejor y depender menos de los vendedores. En este nuevo entorno, la visibilidad no se define únicamente por el posicionamiento, sino por la presencia en las respuestas generadas por IA.

La solución Siteimprove.ai Search aborda este cambio garantizando que el contenido empresarial esté estructurado, sea preciso, fiable y accesible: la base esencial para la visibilidad y el rendimiento tanto en la búsqueda tradicional como en la impulsada por IA.

Las nuevas capacidades de AEO brindan a los clientes una comprensión integral del rendimiento de su contenido en plataformas basadas en IA, incluidas las experiencias de IA de Google y los motores de búsqueda emergentes. Con esta información, las organizaciones pueden mejorar la visibilidad, aumentar la interacción, optimizar la experiencia del cliente e impulsar resultados comerciales medibles.

"Los motores de búsqueda se están convirtiendo rápidamente en el primer punto de contacto para los compradores, y la visibilidad en estos canales de IA ya no es opcional", afirmó Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove. "Con capacidades de AEO más avanzadas integradas en nuestra plataforma Siteimprove.ai, brindamos a los clientes la claridad y el control necesarios para definir cómo se les descubre, se genera confianza y se les elige, tanto en entornos de búsqueda tradicionales como basados en IA".

Dentro del panel de control de visibilidad de IA, los clientes ahora pueden realizar un seguimiento y analizar las métricas clave de rendimiento de AEO en los motores de búsqueda, incluidos:

Citas de IA y frecuencia de las mismas

Participación en las respuestas (cuota de voz)

Sentimiento de marca en las respuestas generadas por IA

Posicionamiento competitivo y perspectivas

Atribución de ingresos vinculada a la visibilidad de la IA

Rendimiento del contenido en los canales impulsados por IA

La solución Siteimprove.ai Search ahora ofrece a los equipos una visión integral del SEO tradicional y el AEO en una única experiencia empresarial para lograr visibilidad de marca en un entorno de búsqueda dinámico.

Siteimprove es un proveedor representativo reconocido en la 2026 Gartner Market Guide for Answer Engine Optimization. Según Gartner, "las organizaciones necesitan nuevos enfoques para medir la visibilidad, incluyendo la presencia en respuestas generadas por IA, citas e interfaces conversacionales".

Este lanzamiento se basa en la reciente expansión de Siteimprove.ai, una plataforma unificada de inteligencia de contenido con agentes, que incorpora un nuevo agente de análisis conversacional y un agente de inteligencia de palabras clave, impulsando la visión de la empresa de optimizar todo el ciclo de vida del contenido digital. Desde la accesibilidad y la búsqueda hasta la estrategia de contenido y el análisis, Siteimprove.ai ofrece una plataforma única con agentes, diseñada para la escala empresarial.

Para obtener más información, visite https://www.siteimprove.com/aeo-visibility/.

*Fuente: IDC, Redefining B2B Tech Buying: The Rise of Digital and AI and the Changing Role of Human Touch, doc #US53195725, noviembre de 2025

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital al proporcionar una plataforma de inteligencia de contenido con capacidad de gestión de agentes que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Hoy en día, clientes de la lista Global 2000 de sectores como la manufactura, el gobierno, la educación superior, los servicios financieros y la atención médica confían en la plataforma Siteimprove.ai para ofrecer contenido de alto rendimiento y que cumple con las normativas. Con sede en Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres, Siteimprove es una fuente única y práctica de información fidedigna para los equipos de desarrollo y contenido digital de muchas de las mayores empresas globales, entidades gubernamentales e instituciones educativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital.

Contacto para medios:Emily Degnanedegnan@thebranded.agency

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/siteimprove_New.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/siteimprove-lanza-aeo-insights-avanzado-para-una-mayor-visibilidad-de-la-ia-302747388.html