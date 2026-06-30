(Información remitida por la empresa firmante)

-Siteimprove.ai MCP Server ahora se integra en los flujos de trabajo de IA de los clientes dentro de Lovable, Anthropic Claude, VS Code y Figma para brindar accesibilidad a todos los entornos donde se crean experiencias digitales

El nuevo servidor MCP amplía la accesibilidad de los agentes a todo el ecosistema, ayudando a los clientes a dejar de generar experiencias digitales inaccesibles desde el origen

COPENHAGUE, Dinamarca, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Siteimprove, líder en inteligencia de contenido basada en agentes, anunció hoy el siguiente avance en su plataforma de inteligencia de contenido basada en agentes: Siteimprove.ai Model Context Protocol (MCP) Server, con conectores para Anthropic Claude, Lovable, VS Code y Figma. Esto facilita el acceso al momento de la creación, abarcando plataformas de creación de contenido con IA, herramientas de diseño, herramientas de gestión del lenguaje y plataformas de publicación.

La IA ha hecho posible que cualquiera pueda crear y distribuir contenido digital: diseñadores, especialistas en marketing, gerentes de producto, programadores. Herramientas como Lovable, Cursor, Bolt.new, Replit y v0 han acortado la distancia entre la idea y la producción. Sin embargo, la accesibilidad no ha avanzado al mismo ritmo. El resultado es un flujo de contenido que genera experiencias inaccesibles a gran escala. Las organizaciones no necesitan solucionar el problema del contenido inaccesible más rápido; necesitan dejar de producirlo desde el principio.

Gracias a la disponibilidad del servidor MCP de Siteimprove.ai, el agente de accesibilidad se conecta directamente a Anthropic Claude, Lovable, VS Code y Figma, lo que permite ofrecer un flujo de trabajo completo de auditoría y corrección tanto para la creación dirigida por humanos como para la impulsada por agentes.

Siteimprove.ai MCP Server amplía la conectividad de agentes a través de las más de 40 integraciones con socios existentes, abarcando todo el flujo de trabajo de contenido. Desde entornos de codificación de IA y herramientas de diseño hasta CMS y DXP. Esto incluye escenarios de agente a agente: por ejemplo, cuando un agente de codificación de IA genera una experiencia digital, el agente de accesibilidad de Siteimprove.ai la audita y corrige de forma autónoma antes de que llegue a producción.

Novedades de Siteimprove.ai:

Servidor MCP de Siteimprove.ai: Conecta el Agente de Accesibilidad de Siteimprove.ai directamente con entornos nativos de IA, como Anthropic Claude, Lovable, VS Code, Figma y otros creadores de contenido basados en IA. El Agente de Accesibilidad de Siteimprove.ai analiza, detecta y corrige los problemas de accesibilidad a medida que se genera el contenido; no solo señala las infracciones, sino que las soluciona. Siteimprove.ai va más allá de la detección; el Agente de Accesibilidad completa el ciclo.

Conecta el Agente de Accesibilidad de Siteimprove.ai directamente con entornos nativos de IA, como Anthropic Claude, Lovable, VS Code, Figma y otros creadores de contenido basados en IA. El Agente de Accesibilidad de Siteimprove.ai analiza, detecta y corrige los problemas de accesibilidad a medida que se genera el contenido; no solo señala las infracciones, sino que las soluciona. Siteimprove.ai va más allá de la detección; el Agente de Accesibilidad completa el ciclo. Complemento de Figma: Detecta problemas de accesibilidad en Figma mientras el diseñador trabaja, antes de que el diseño entre en desarrollo. El complemento va más allá de la simple detección; los diseñadores pueden guardar informes de auditoría completos directamente en el lienzo de Figma, ejecutar un explorador de daltonismo con la capacidad de capturar y guardar capturas de pantalla dentro del lienzo, y acceder a más reglas de accesibilidad que las que ofrece la mayoría de las herramientas de Figma. Esta cobertura integral refleja el conocimiento del sector y la experiencia en estándares de Siteimprove, aportando un análisis de accesibilidad de nivel empresarial desde el momento del diseño.

"El punto de partida para la creación de contenido ha cambiado. La IA ha puesto el poder de crear experiencias digitales al alcance de todos. Claude, Lovable, Figma, VS Code: estos son los nuevos entornos de creación. El servidor MCP de Siteimprove.ai ahora se conecta directamente a estas herramientas nativas de IA, lo que garantiza el cumplimiento normativo y el rendimiento del contenido desde el momento de la creación y amplía nuestras conexiones entre agentes a través de más de 40 socios del ecosistema". — Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove.

Las nuevas funcionalidades amplían la plataforma unificada de inteligencia de contenido de agentes de Siteimprove.ai a lo largo de todo el ciclo de vida del contenido, desde la decisión inicial de diseño hasta la publicación. Junto con el Agente de Accesibilidad, el Agente de Búsqueda y el Agente de Contenido de Siteimprove.ai se conectan a través de la misma capa MCP, lo que garantiza que cada experiencia creada no solo sea accesible, sino que también esté optimizada para su detección mediante IA en una única plataforma.

Las organizaciones no solo corrigen los problemas más rápidamente, sino que dejan de generar contenido inaccesible desde el principio.

Para obtener más información, visite https://www.siteimprove.com/platform/acc....

Acerca de Siteimprove Fundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital al proporcionar una plataforma de inteligencia de contenido con capacidad de gestión que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Hoy en día, clientes de la lista Global 2000 de sectores como manufactura, gobierno, educación superior, servicios financieros y salud confían en Siteimprove.ai, una plataforma de inteligencia de contenido con capacidad de gestión que ofrece contenido de alto rendimiento y que cumple con las normativas. Con sede en Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres, Siteimprove es una fuente única y práctica de información fidedigna para los equipos de desarrollo y contenido digital de muchas de las mayores empresas globales, entidades gubernamentales e instituciones educativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital.

Contacto de prensa de Siteimprove: edegnan@thebranded.agency

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