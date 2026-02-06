Sky Labs firma un acuerdo de distribución exclusiva con Otsuka Pharmaceutical para "CART BP pro" en Japón

Acuerdo de distribución asegurado para el lanzamiento de CART BP pro en el mercado hospitalario y clínico japonés

Tecnología probada, adoptada en más de 1.700 instituciones médicas y con cobertura del seguro nacional de salud en Corea

SEÚL, Corea del Sur, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs Inc. (CEO: Jack Byunghwan Lee) anunció el día 6 que ha firmado un acuerdo de distribución exclusiva con Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. (Otsuka) para su monitor de presión arterial en forma de anillo, "CART BP pro", destinado al mercado de hospitales y clínicas en Japón.

Este acuerdo se produce tras el memorando de entendimiento (MoU) firmado entre ambas compañías en diciembre de 2024. Sky Labs exploró inicialmente oportunidades de expansión global a través de Otsuka Pharmaceutical Korea, y la introducción realizada por la filial coreana dio lugar a conversaciones y negociaciones formales con la sede central de Otsuka. Esta colaboración representa un caso exitoso de innovación abierta, en el que una empresa emergente coreana aprovechó la filial local de una multinacional como puente para establecer una asociación directa con su casa matriz global.

Otsuka es una compañía farmacéutica global que ofrece una amplia gama de soluciones médicas en todo el mundo y es considerada una de las empresas más confiables dentro del sistema de salud japonés. Al asociarse con Otsuka y aprovechar su profunda experiencia en el ámbito cardiovascular, así como su extensa red de distribución, Sky Labs aspira a llegar a una población de pacientes más amplia y a acelerar la adopción de CART BP pro en hospitales y clínicas de todo Japón.

El número de pacientes con hipertensión en Japón se estima en aproximadamente 43 millones. De ellos, cerca del 29 % no logra un control adecuado de la presión arterial a pesar de recibir tratamiento, mientras que alrededor del 33 % se cree que desconoce su condición.1 Además, dado que los patrones anormales de presión arterial durante 24 horas y la hipertensión nocturna están asociados a un mayor riesgo de daño orgánico y enfermedades cerebrovasculares, la importancia clínica de la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas continúa en aumento. Considerando estas necesidades clínicas y la magnitud de la población afectada, se espera que CART BP pro contribuya de manera significativa al manejo de los pacientes hipertensos en Japón, desde un diagnóstico preciso hasta el desarrollo de estrategias terapéuticas óptimas y la evaluación sistemática de la eficacia del tratamiento.

CART BP pro ya ha demostrado su solidez tecnológica con resultados tangibles en el mercado coreano. Tras obtener la aprobación como dispositivo médico por parte del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) en 2023, el dispositivo recibió en 2024 el reconocimiento de reembolso por parte del seguro nacional de salud.

Actualmente, el dispositivo se prescribe para la monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas (ABPM) en más de 1.700 instituciones médicas en todo el país, incluidos hospitales de referencia, y ha superado las 150.000 prescripciones acumuladas en tan solo un año desde su lanzamiento nacional. Este historial comprobado y su fiabilidad clínica en entornos médicos reales fueron factores clave para la firma de este acuerdo de distribución exclusiva.

Los monitores de presión arterial convencionales utilizan un manguito inflable para aplicar presión y restringir temporalmente el flujo sanguíneo, lo que con frecuencia provoca incomodidad, dolor e interrupciones del sueño durante la monitorización nocturna.

En cambio, CART BP pro utiliza tecnología de fotopletismografía (PPG) para medir la presión arterial sin manguito. Esto permite a los pacientes realizar mediciones cómodamente durante sus actividades diarias y el sueño, mientras que los profesionales de la salud obtienen datos estables que facilitan la elaboración de planes de tratamiento adecuados.

Jack Byunghwan Lee, CEO de Sky Labs, afirmó:Comenzando con nuestra entrada en el mercado japonés, continuaremos validando nuestra tecnología única de monitorización de la presión arterial en el mercado global y avanzaremos como líderes en la industria mundial de monitoreo de la presión arterial.

Acerca de Sky Labs https://skylabs.io/en/

Fundada en septiembre de 2015, Sky Labs es una empresa de tecnología sanitaria que desarrolla y opera "CART", un dispositivo médico y plataforma en forma de anillo para la monitorización de pacientes con enfermedades crónicas. Desde el desarrollo del primer CART en 2020 para la monitorización de la fibrilación auricular mediante señales cardíacas captadas por sensores ópticos, la compañía ha ampliado continuamente sus capacidades tecnológicas. En 2023, Sky Labs obtuvo la aprobación como dispositivo médico para "CART BP pro", un monitor en forma de anillo diseñado para la medición de la presión arterial durante 24 horas. En 2024, CART BP pro fue reconocido por el Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) dentro del procedimiento médico existente de "monitorización ambulatoria de la presión arterial durante 24 horas" (código de reembolso: E6547) y actualmente se prescribe en hospitales y clínicas de toda Corea. Asimismo, en septiembre de 2025, la empresa lanzó "CART BP", un monitor de presión arterial de uso para consumidores, disponible a través de su tienda oficial en línea y otros canales digitales.

Acerca de Otsuka www.otsuka.co.jp/en/

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. es una empresa integral de atención sanitaria que se centra en potenciar el bienestar de cada individuo. Su negocio médico ofrece tratamientos y diagnósticos para la salud física y mental, mientras que su negocio nutracéutico apoya el mantenimiento y la mejora de la salud diaria. Los productos y servicios distintivos de Otsuka se basan en evidencia científica y se desarrollan bajo su filosofía corporativa: "Otsuka: personas creando nuevos productos para una mejor salud en todo el mundo".

1 Fuente: The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Elevated Blood Pressure and Hypertension 2025 (JSH2025)

