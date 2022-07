-SkyDrive avanza hacia la adquisición de la certificación tipo con el desarrollo de la estructura compuesta del vehículo por parte de Toray Carbon Magic y las pruebas de conformidad del material inicial

TOYOTA, Japón, 27 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- SkyDrive Inc. (en adelante "SkyDrive"), un desarrollador de "coches voladores" (*1) y "drones de carga" con sede en la ciudad de Toyota, prefectura de Aichi, se ha asociado con Toray Carbon Magic Co., Ltd. (en adelante "TCM"), con sede en la ciudad de Maibara, prefectura de Shiga, y que proporciona productos avanzados de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) para las industrias automotriz, aeroespacial y otras, para desarrollar juntos una estructura compuesta de vehículos. Los dos socios comenzaron con pruebas de conformidad de materiales.

Antecedentes del desarrollo

Con la misión de "liderar la revolución de la movilidad única en un siglo", SkyDrive está desarrollando coches voladores para hacer realidad un futuro que utilice el cielo para el transporte diario. En 2025, tiene como objetivo entrar en servicio en el Área de la Bahía de Osaka utilizando el coche volador SkyDrive Type "SD-05", un vehículo de dos plazas para el cual SkyDrive actualmente está buscando la certificación tipo.

El factor más importante en el desarrollo del biplaza SD-05 es reducir el peso del vehículo. Las tecnologías e instalaciones de diseño y fabricación de TCM son extremadamente eficaces para lograr este objetivo, y ambos han participado en debates y prototipos de una estructura ligera y resistente de CFRP para coches voladores.

El CFRP es un material a base de resina al que se le añade fibra de carbono como material de refuerzo. Además de alta rigidez y alta resistencia, la fibra de carbono también tiene características como conductividad eléctrica, resistencia al calor, bajo coeficiente de expansión térmica, autolubricidad y permeabilidad a los rayos X. Al aprovechar estas características, se espera que los productos sean más livianos, más grandes, más pequeños y más eficientes energéticamente, y se usa ampliamente en una variedad de aplicaciones.

La tecnología de diseño, las capacidades de propuesta de prototipos y la tecnología de producción en autoclave de alta precisión de TCM, cultivadas a través del diseño y la fabricación de piezas de coches de carreras, son altamente reconocidas por el mercado, y la compañía actualmente produce muchas piezas de CFRP no solo para aplicaciones automotrices sino también en una amplia gama de otros campos.

SkyDrive procederá, junto con TCM, con las pruebas de conformidad de materiales, adquirirá la certificación de tipo (*2) y promoverá el desarrollo con el objetivo de lanzar servicios de taxi aéreo en el Área de la Bahía de Osaka en 2025.

Comentarios de las compañías

Akiyoshi Oku, consejero delegado, director general y director representante de Toray Carbon Magic Co., Ltd., explicó: "Estamos encantados de que nuestras tecnologías aerodinámicas y de peso ligero cultivadas en el desarrollo de coches de carrera se utilicen en el desarrollo del coche volador. Continuaremos trabajando de manera proactiva en el desarrollo de tecnologías elementales requeridas para volar el vehículo, y junto con SkyDrive, nos esforzaremos por contribuir a la sociedad futura".

Tomohiro Fukuzawa, consejero delegado, director general y director representante de SkyDrive Inc., comentó: "El plástico reforzado con fibra de carbono avanzado de Toray Carbon Magic es un elemento esencial de nuestro avión biplaza SD-05. Comenzando con esta prueba de compatibilidad de materiales, continuaremos trabajando de cerca juntos para promover el desarrollo de una estructura de fuselaje de automóvil volador ligero y fuerte, con el objetivo de realizar una sociedad de movilidad aérea".

Nota al redactor:

(*1) Los coches voladores, formalmente aviones eVTOL (despegue y aterrizaje vertical eléctrico), se caracterizan por la electrificación, un piloto automático totalmente autónomo y despegue y aterrizaje vertical. Un nuevo avance en el campo de la movilidad, el desarrollo de coches voladores se está promoviendo a nivel mundial. En Japón, el Consejo Público-Privado para la Revolución de la Movilidad Aérea se estableció en 2018 con ese propósito. Se espera que el proyecto genere servicios de taxi en áreas urbanas, nuevos medios de transporte para islas remotas y áreas montañosas, y transporte de emergencia en tiempos de desastre. Una hoja de ruta formulada por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) y el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) prevé el inicio de operaciones en 2023 y el despliegue a gran escala en 2030.

(*2) Certificado emitido por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo (MLIT) de conformidad con la Ley de Aeronáutica Civil, que certifica que el diseño, estructura, resistencia y desempeño de cada tipo de aeronave de nuevo desarrollo cumplen con las normas de seguridad y medio ambiente prescritas.