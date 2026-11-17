(Información remitida por la empresa firmante)

- SmallRig se une a figuras del mundo del arte para debatir sobre la creatividad y la autenticidad en la era de la IA, y sobre cómo el arte y la tecnología pueden impulsar la innovación

SHENZHEN, China, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la IA generativa transforma la forma en que se crean las imágenes, surge una pregunta cada vez más apremiante: ¿qué es lo que sigue perteneciendo al ser humano que está detrás del objetivo? El 11 de noviembre, el Museo Internacional de Arte de Shenzhen y SmallRig —marca de equipos de imagen creada para los creadores— abordaron esta cuestión conjuntamente, organizando un intercambio internacional sobre cómo los ecosistemas del arte y la tecnología se están reconfigurando en la era de la IA.

La conversación reunió a directores de museos de arte chinos, a Anett Holzheid —conservadora sénior del ZKM Center for Art and Media Karlsruhe (Alemania)—, a artistas y a Gao Haiyan, cofundador de SmallRig.

Zhang Zikang, director del Museo de Arte Internacional de Shenzhen y profesor de la Academia Central de Bellas Artes, señaló que el arte y la tecnología constituyen una línea de trabajo fundamental para el museo, enraizada en el entorno tecnológico de Shenzhen. Wang Shaoqiang, director del Museo de Arte de Guangdong, describió el uso de la inteligencia artificial para crear cortometrajes sobre obras clásicas, lo que permite reducir tanto los costes como los tiempos de producción, aunque subrayó que el arte debe centrarse de nuevo en el crecimiento personal, la comprensión del mundo y la expresión de la estética oriental. Por su parte, Holzheid considera las exposiciones como un espacio común para artistas, público y comisarios, y sostiene que la inteligencia artificial amplía la percepción y facilita la colaboración entre distintas disciplinas.

Zadok Ben-David utilizó la IA para explorar formas de aves destinadas a una instalación; refinó las imágenes en repetidas ocasiones y seleccionó algunas para la obra, asegurándose de que esta conservara el carácter, la emoción y la humanidad propios de un artista. Un fotógrafo integró la imagen de un rayo generada mediante IA en un paisaje desértico que él mismo había fotografiado; si bien esto le aportó nuevas ideas, observó que las imágenes generadas tienden a la uniformidad, y que la presencia real en un lugar es algo insustituible. El artista espacial Feng Yu defendió la honestidad de los materiales, planteando que la imperfección y los resultados imprevistos pueden dotar a una obra de sinceridad.

En nombre de SmallRig, Gao señaló que la tecnología ha puesto la creación de imágenes al alcance de todos, pero que la IA no puede reemplazar las experiencias de la vida real ni el acto de capturarlas. La IA, afirmó, puede ser una herramienta creativa eficiente y facilitadora, pero no puede satisfacer la necesidad humana de obtener imágenes reales.

Desde la perspectiva de SmallRig, la tecnología ayuda a más personas a expresar lo que es real, mientras que el arte y las necesidades genuinas de los creadores marcan el rumbo de la innovación. Por ello, la empresa se acercará más a los entornos creativos y a los propios creadores, desarrollando con mayor rapidez soluciones para quienes producen imágenes reales.

Tras el foro, los invitados visitaron la sede de SmallRig para presentar Oda a la orquídea, una instalación creada en colaboración con Feng Yu y la primera de sus obras ubicada en un entorno corporativo. En lugar de patrocinar una exposición o lanzar un producto conjunto, SmallRig integró el arte en espacios cotidianos, permitiendo que las personas se encuentren con él de forma espontánea, más allá de los muros de un museo.

Gao señaló que las empresas suelen evolucionar de la fabricación hacia la tecnología; por su parte, SmallRig busca, además, integrar el arte y la creatividad. El espacio físico es solo la superficie; el verdadero objetivo es fomentar una cultura abierta, diversa, inclusiva y creativa, así como establecer un vínculo duradero con los creadores, basado en intereses compartidos. SmallRig seguirá colaborando con artistas, explorando la propiedad intelectual artística y los productos culturales, e integrando productos, contenidos y servicios en un ecosistema unificado. Asimismo, se están preparando más iniciativas para apoyar a los creadores, acercando la convergencia entre tecnología y arte a la práctica creativa cotidiana. La creación de imágenes auténticas sigue siendo el punto de partida de SmallRig, así como el ámbito en el que aspira a innovar junto a los creadores.

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