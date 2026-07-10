Smartee S22: Incorporación de la tecnología GS MART en la terapia reconstructiva oclusal en prostodoncia

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 10 de julio de 2026/PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha anunciado el lanzamiento de S22: GS MART (Tecnología de Reposicionamiento Mandibular) para la reconstrucción oclusal en odontología protésica, ampliando así la aplicación clínica de su tecnología GS MART a este campo. El proyecto fue desarrollado conjuntamente por Smartee Denti-Technology y el equipo de ortodoncia del profesor Gang Shen en Taikang Dental Group.

Ampliando el reposicionamiento mandibular GS más allá de la ortodoncia

GS MART se ha desarrollado como un enfoque clínico eficaz para el manejo de maloclusiones complejas mediante alineadores transparentes especialmente diseñados que aplican las soluciones principales de GS: S8, S9 y S10. En lugar de centrarse únicamente en la alineación dental, esta tecnología enfatiza la posición mandibular y la oclusión funcional como parte de una planificación integral del tratamiento.

Partiendo de esta base clínica, S22 explora la aplicación de los principios de GS MART en la reconstrucción oclusal.

Durante la presentación de lanzamiento, el Dr. Lu Jingting, miembro clave del equipo de ortodoncia del Prof. Gang Shen, señaló que muchos pacientes que requieren reconstrucción oclusal debido a un desgaste dental severo o pérdida de dientes también presentan retrusión mandibular y maloclusión de tres profundidades (sobremordida profunda, resalte excesivo y curva de Spee excesiva). En estos casos, la restauración de la estructura dental por sí sola puede no resolver completamente la relación oclusal subyacente.

Por lo tanto, la tecnología S22 recomienda establecer una posición mandibular estable mediante el reposicionamiento mandibular tridimensional antes de proceder con la rehabilitación restauradora definitiva. Según el equipo de desarrollo, el flujo de trabajo digital está diseñado para apoyar la planificación secuencial del tratamiento, con el reposicionamiento mandibular previo a la reconstrucción oclusal.

Apoyo a la colaboración clínica interdisciplinaria

El sistema S22 tiene como objetivo fomentar la colaboración entre ortodoncistas, prostodoncistas y odontólogos generales en el manejo de pacientes con afecciones oclusales complejas.

Para pacientes diagnosticados en consultas de odontología restauradora o general, la tecnología permite integrar el reposicionamiento mandibular antes de la reconstrucción oclusal.

Los pacientes que ingresan a través de la práctica de ortodoncia pueden completar primero el tratamiento de reposicionamiento mandibular antes de ser derivados para una rehabilitación restauradora definitiva. El proyecto busca proporcionar una tecnología clínica coordinada que facilite la planificación del tratamiento interdisciplinario, preservando al mismo tiempo las funciones respectivas de cada especialidad.

Continuación del desarrollo del sistema clínico GS

S22 representa una extensión de la tecnología de reposicionamiento mandibular GS más allá de la ortodoncia, hacia la prostodoncia. Al combinar la plataforma digital de planificación de tratamientos de Smartee con los principios clínicos del reposicionamiento mandibular GS, el proyecto explora un flujo de trabajo digital para el manejo interdisciplinario de pacientes con maloclusión de tres profundidades acompañada de desgaste o pérdida dental.

Smartee afirmó que continuará colaborando con expertos clínicos para explorar aplicaciones multidisciplinarias de la tecnología GS y apoyar el desarrollo continuo de flujos de trabajo digitales para tratamientos de ortodoncia y prostodoncia.

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