SMYTH EN CHICAGO ES NOMBRADO NO.1 EN LA LISTA DE NORTH AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2026

Smyth en Chicago es nombrado The Best Restaurant in North America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna

en Chicago es nombrado The Best Restaurant in North America 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna Emeril Lagasse de Emeril's en Nueva Orleans recibe el premio SevenRooms Icon Award

de Emeril's en Nueva Orleans recibe el premio SevenRooms Icon Award Eunji Lee de Lysée en la ciudad de Nueva York gana el premio North America's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona

de Lysée en la ciudad de Nueva York gana el premio North America's Best Pastry Chef Award, patrocinado por Valrhona El premio North America's Best Sommelier Award, patrocinado por Vik, se otorga a Aldo Sohm de Le Bernardin y Aldo Sohm Wine Bar en la ciudad de Nueva York

de Le Bernardin y Aldo Sohm Wine Bar en la ciudad de Nueva York Corey Lee de Benu en San Francisco gana el premio Estrella Damm Chefs' Choice Award

de Benu en San Francisco gana el premio Estrella Damm Chefs' Choice Award Atelier Crenn en San Francisco recibe el premio Sustainable Restaurant Award

en San Francisco recibe el premio Sustainable Restaurant Award Mashama Bailey de The Grey en Savannah recibe el premio North America's Best Female Chef Award

de The Grey en Savannah recibe el premio North America's Best Female Chef Award Albi en Washington DC es el ganador del premio Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee

en Washington DC es el ganador del premio Highest Climber Award, patrocinado por Lee Kum Kee Eight en Calgary se lleva a casa el premio Highest New Entry Award

(Información remitida por la empresa firmante)

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NUEVA ORLEANS, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Esta noche, figuras destacadas del mundo de la gastronomía se reunieron en Nueva Orleans para la entrega de los premios North America's 50 Best Restaurants 2026, patrocinado por S.Pellegrino & Acqua Panna, en la que Smyth fue nombrado The Best Restaurant in North America. La ceremonia celebrada en el Sheraton New Orleans Hotel rindió homenaje a la segunda edición de la lista, así como a varios ganadores de premios especiales. La lista abarca 20 ciudades, e incluye 14 restaurantes de Canadá y 36 de Estados Unidos, con 18 nuevos establecimientos que se incorporan a la lista este año.

Smyth, dirigido por los chefs John Shields y Karen Urie Shields, se sitúa en el puesto No.1, luego de subir desde el No.4 en la lista de 2025. Un enfoque personal de la cocina, basado en una red de productores y proveedores, transforma los ingredientes de temporada en un viaje de degustación minucioso y en constante evolución. Le siguen en la clasificación Eight (No.2) en Calgary y Restaurant Pearl Morissette (No.3) en Lincoln.

Faye Huggett, Director de Comunidad de North America's 50 Best Restaurants, afirma: "La segunda edición de North America's 50 Best Restaurants celebra la diversidad, la creatividad y la excelencia que definen la escena gastronómica de la región. Felicidades a Smyth y a todos los chefs y equipos cuya pasión y creatividad siguen impulsando el avance del sector".

John 'The Bajan Farmer' Jones ha sido galardonado con el premio Champions of Change Award, patrocinado por illycaffè. Restaurant Pearl Morissette ha sido galardonado con el premio Art of Hospitality Award, mientras que Wildweed en Cincinnati ha recibido el premio One To Watch Award, con lo que se completan los premios anunciados antes de la ceremonia de este año.

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