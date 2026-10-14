(Información remitida por la empresa firmante)

-La solución NG WAN de Huawei entra en fase de uso comercial a gran escala para impulsar el crecimiento de los operadores

VIENA, 14 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El 13 de octubre, durante la Cumbre de Redes IP Inteligentes Net5.5G en el marco de UBBF 2026, John Cai, vicepresidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, pronunció un discurso principal en el que destacó la IA como una oportunidad decisiva ante un futuro incierto. Señaló que el despliegue generalizado de la solución NG WAN marca el inicio de su comercialización a gran escala. Asimismo, afirmó que Huawei aspira a colaborar con los actores del sector para fortalecer continuamente una base segura y resiliente, e impulsar un crecimiento compartido en la era de la IA.

Seguridad y resiliencia: defensa en múltiples capas

La solución NG WAN de Huawei establece un sistema de seguridad de múltiples capas que abarca los niveles de dispositivo, enlace y servicio. En el nivel de dispositivo, la innovadora solución RDR de Huawei —impulsada por unidades independientes de protección contra amenazas (TPU) y un algoritmo experto de análisis de comportamiento multimodal— opera de forma aislada respecto al sistema operativo del enrutador para detectar más del 95 % de las amenazas y rastrear amenazas persistentes avanzadas (APT) en cuestión de minutos. En el plano de datos, el procesador de red (NP) patentado de Huawei y el algoritmo inteligente de identificación de flujos logran una inspección de tráfico 1:1, detectando ataques en segundos y reduciendo los riesgos de DDoS en un 90 %. Tras más de tres meses de uso con un importante operador chino, las TPU han neutralizado 324 ataques procedentes de ocho países.

En el nivel de enlace, el algoritmo PQC cuenta con soporte en todos los dispositivos Huawei y escenarios de uso, lo que incrementa el rendimiento del cifrado en un 40 %. La primera solución QKD integrada del sector permite la integración de tres canales, reduciendo drásticamente los costes de construcción de la red en un 60 % y superando el límite de distancia de transmisión de 80 km. Recientemente, Huawei y un operador de Macao presentaron la primera red objetivo del mundo con seguridad cuántica, impulsando un aumento del 50 % en los ingresos por servicios de líneas privadas.

En la capa de servicios, la defensa en profundidad "1+4" reduce el tiempo de respuesta ante ataques DDoS perimetrales de 1 minuto a menos de 5 segundos. Mejora la detección de amenazas desconocidas en un 15 %, alcanza una tasa de detección de ransomware del 100 % y reduce el tiempo de gestión de amenazas a menos de 30 minutos mediante el CT-SOC.

Eficiencia de computación sin pérdidas: Liberando la productividad de tokens

A medida que la IA se integra cada vez más en las operaciones empresariales clave, la computación inteligente se vuelve extremadamente sensible a la pérdida de paquetes: una pérdida de apenas el 0,1 % puede reducir la eficiencia de la computación hasta en un 55 %. La solución NG WAN de Huawei aprovecha AI Fabric para potenciar la computación mediante mejoras en la red: la arquitectura simplificada de dos capas y múltiples planos cuadruplica la escala de la red y, al mismo tiempo, reduce el uso de hardware en un 30 %. El balanceo de carga de red (NPLB) logra una utilización de enlaces del 98 % e incrementa el rendimiento de entrenamiento e inferencia en más de un 7 %. Para lograr la sinergia entre computación y red, el algoritmo sin pérdidas Starnet consigue una pérdida de paquetes nula en transmisiones de más de 1.000 km, con una eficiencia de computación remota superior al 96 %. Esto permite a los operadores ofrecer una experiencia similar a la local, acelerando la monetización en el segmento empresarial (ToB). Un operador chino implementó esta solución para respaldar un proyecto de atención sanitaria, reduciendo los costes informáticos hospitalarios en un 30 % y multiplicando por cinco el ARPU de las líneas privadas.

Autonomía de red: AN L4 en cuatro escenarios

La arquitectura de red autónoma "One Map, One Brain" de Huawei alcanza el nivel AN L4 en áreas como la gestión de fallos, los cambios en la red, la optimización de la red y la protección de seguridad. Se logra una automatización de bucle cerrado para los cambios en la red, abarcando la verificación de configuraciones, la simulación y la comparación. La protección de seguridad permite la detección de intrusiones, el rastreo de ataques y el bloqueo con un solo clic en cuestión de minutos.

Huawei ha ayudado a múltiples operadores a alcanzar el nivel AN L4; de hecho, un operador sudafricano se convirtió en el primero del mundo en lograr este nivel de autonomía en una red IP.

Más de 60 operadores en todo el mundo han implementado la solución NG WAN. Mediante la innovación continua en eficiencia de computación sin pérdidas, seguridad multicapa y autonomía de red, esta solución transforma las estrategias de IA de los operadores, pasando de la optimización de la eficiencia a la creación de valor, y consolidando así una base de red segura y resiliente para la era de la IA.

De cara al futuro, Huawei colaborará con socios del sector para acelerar la adopción global de la solución NG WAN, ayudando a construir redes portadoras de próxima generación seguras, resilientes, inteligentes y eficientes que impulsen el crecimiento de los operadores en la era de la IA.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-solucion-ng-wan-de-huawei-entra-en-fase-de-uso-comercial-a-gran-escala-302909003.html