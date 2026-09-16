Sopra Steria y Dynatrace lanzan una práctica especializada en observabilidad y AIOps para Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 16 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria, líder europeo en transformación digital, y Dynatrace, plataforma líder de observabilidad impulsada por IA, han anunciado hoy el lanzamiento de una división especializada en observabilidad y AIOps para ayudar a grandes organizaciones europeas a gestionar infraestructuras de TI cada vez más complejas. Esta iniciativa comienza en Francia y Noruega, centrándose en los sectores donde la disponibilidad de las aplicaciones y la resiliencia operativa son críticas: banca, seguros, telecomunicaciones, comercio minorista y sector público.

Resiliencia empresarial gracias a la observabilidad

Los microservicios, la infraestructura híbrida y los volúmenes de telemetría que superan la capacidad de análisis humano han llevado a la monitorización tradicional más allá de sus límites. La normativa ha cerrado esta brecha: DORA exige a las entidades financieras detectar, clasificar y notificar incidentes de TIC dentro de plazos estrictos, y NIS2 establece expectativas comparables para entidades críticas de los sectores de energía, transporte, salud y administración pública.

Los clientes de Sopra Steria obtienen una visión integral y en tiempo real del estado de sus aplicaciones a lo largo de todo el recorrido del cliente

Los clientes de Sopra Steria disponen de una visión única y en tiempo real del estado de sus aplicaciones e infraestructura, sustituyendo así a docenas de herramientas y paneles desconectados. Dynatrace Intelligence, el motor de IA de la plataforma, identifica la causa raíz de una anomalía y la explica, permitiendo a los equipos ganar un tiempo valioso para su corrección. Los equipos de negocio, desarrollo, seguridad y operaciones trabajan a partir de una única fuente de información fiable. Además, la plataforma mide el impacto de una ralentización en el recorrido del cliente, y no solo en el estado del servidor.

Los beneficios se reflejan en métricas clave para los líderes empresariales: reducción de riesgos y prevención de tiempos de inactividad, dimensionamiento de la infraestructura basado en el uso real en lugar de en escenarios hipotéticos del peor caso, y dedicación del tiempo de ingeniería a crear productos en vez de diagnosticar fallos. La resiliencia, los costes y la velocidad de innovación evolucionan de forma conjunta.

Lo que aporta Sopra Steria

Sopra Steria garantiza el rendimiento de la plataforma a lo largo del tiempo y a gran escala. Esto implica cuatro aspectos: un equipo certificado y dedicado a esta práctica, que abarca desde el responsable de la misma hasta los arquitectos de soluciones; una metodología de entrega estructurada en cuatro fases, que van desde la consultoría hasta la operativa y la optimización; una gobernanza conjunta con Dynatrace, con mecanismos formales de dirección y revisiones trimestrales; y la integración en los entornos que los clientes ya utilizan, incluidas sus plataformas de nube, gestión de servicios de TI, automatización y contenedores.

El impacto es mayor en los contratos de servicios gestionados. La observabilidad y AIOps pasan a formar parte de la propia operativa: la plataforma detecta una anomalía, explica su causa y señala la solución antes de que se genere una incidencia.

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Contacto: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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