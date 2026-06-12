(Información remitida por la empresa firmante)

- Bienvenidos a la era post-CAPEX: Cómo Sopra Steria Next está ayudando a las organizaciones a recuperar el control de la inversión en TI

PARIS, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El modelo de inversión en TI ha cambiado. Nube, SaaS, IA: las organizaciones ya no son propietarias de su infraestructura, sino que la consumen. El cambio de CAPEX a OPEX promete flexibilidad, pero también ha introducido una volatilidad estructural en los costes. Para 2026, más del 75 % del gasto en TI se basará en el consumo, y los sobrecostes en la nube promedian un +23 %. Para muchas organizaciones, la flexibilidad prometida se ha convertido en una nueva fuente de riesgo financiero. En esta publicación, que forma parte de su CIO Compass, Sopra Steria Next presenta cinco palancas operativas para ayudar a los CIO a recuperar el control, con un enfoque claro en los próximos 18 a 24 meses.

CIO Compass es el programa editorial de Sopra Steria Next diseñado para ayudar a los CIO a priorizar acciones a largo plazo. Cada edición identifica palancas concretas para los próximos 18 a 24 meses, organizadas en torno a cuatro áreas clave: IA, datos, infraestructura y rendimiento.

Cinco palancas para recuperar el control

Para 2026, más del 75 % del gasto en TI se trasladará a modelos OPEX, lo que confirma la transición a un modelo basado en el consumo. Al mismo tiempo, las organizaciones se enfrentan a una creciente volatilidad de costes, con sobrecostes que alcanzan hasta el +23 % en el gasto en la nube. Sopra Steria Next estructura su respuesta en torno a cinco palancas operativas.

Incorpore la disciplina de FinOps: realice un seguimiento del consumo y los costes en tiempo real. Sin esta visibilidad, los sobrecostes se acumulan sin ser detectados hasta que es demasiado tarde.

Integre GreenOps en cada decisión: considere las emisiones de CO₂ en las decisiones de TI al mismo nivel que los costes financieros. Ambos son ahora inseparables en cualquier decisión de inversión importante.

Transición a la asignación dinámica de recursos: reemplace los ciclos presupuestarios anuales rígidos con financiación continua, ajustada para reflejar las prioridades reales del negocio a medida que evolucionan.

Gestione las dependencias tecnológicas de forma proactiva: anticipe los riesgos de depender excesivamente de un número reducido de proveedores tecnológicos internacionales. El control sobre los datos y los entornos críticos debe estar integrado desde el principio, no tener que improvisar en una crisis.

Mida el valor por uso, no por activo: realice un seguimiento del coste por transacción, por usuario o por carga de trabajo de IA. El gasto en TI solo tiene sentido cuando está vinculado a un resultado tangible.

La IA intensificará la presión: cada nuevo caso de uso genera consumo, y el consumo genera costes. Los CIO que esperen para desarrollar su capacidad de gestión de gastos operativos no se pondrán al día, sino que se quedarán aún más rezagados. Quienes actúen ahora convertirán una limitación presupuestaria en una ventaja competitiva.

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Contacto: Aurélien Flaugnatti,aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

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