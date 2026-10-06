La SPA advierte de crecientes presiones en la cadena de suministro para la industria de tarjetas de pago

(Información remitida por la empresa firmante)

La Smart Payment Association advierte sobre las crecientes presiones en la cadena de suministro para la industria de tarjetas de pago

La demanda de semiconductores impulsada por la IA, la inestabilidad geopolítica y el aumento de los costes de las materias primas amenazan la disponibilidad de chips para el sector mundial de tarjetas de pago.

MÚNICH, 6 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La Smart Payment Association (SPA), la asociación sectorial de la industria de tarjetas y pagos móviles, ha publicado hoy un documento de postura advirtiendo que la intensificación de las tensiones en la cadena de suministro mundial está ejerciendo una presión creciente sobre la disponibilidad de tarjetas de pago en todo el mundo.

El documento identifica dos fuerzas convergentes que están reconfigurando la cadena de suministro de tarjetas de pago: las fundiciones de semiconductores, que priorizan cada vez más la capacidad para aplicaciones de IA y centros de datos frente a los nodos de fabricación maduros; y la inestabilidad geopolítica sostenida, que afecta al suministro de componentes y materiales clave utilizados en las tarjetas de pago, especialmente metales preciosos y PVC.

Los chips de las tarjetas de pago utilizan nodos tecnológicos maduros de 28 nm o superiores. Si bien no se prevé que la inteligencia artificial modifique su hoja de ruta tecnológica, el fuerte aumento de la demanda asociada a esta tecnología está intensificando la necesidad de la capacidad de fabricación de la que dependen dichos chips. El oro y otros metales preciosos empleados en los componentes de los chips EMV y en los contactos eléctricos también enfrentan presiones sostenidas en el suministro debido a tensiones geopolíticas, agravadas por las limitaciones de capacidad en las rutas comerciales.

Dada la naturaleza interconectada de las cadenas de suministro mundiales, los fabricantes de tarjetas de pago ya están tomando medidas de forma individual para evitar la escasez de chips que se produjo tras la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a medida que las plantas de fabricación de semiconductores notifican crecientes limitaciones de capacidad, los fabricantes se ven cada vez más obligados a validar y adoptar fuentes alternativas para la producción de chips de tarjetas de pago, un proceso que requiere una inversión considerable de tiempo, recursos y esfuerzo técnico.

Para ayudar a mitigar estos riesgos, la SPA insta a los emisores de tarjetas a compartir previsiones de demanda precisas con sus fabricantes lo antes posible, a comunicar con prontitud cualquier cambio previsto en el volumen o en la combinación de productos, y a coordinar desde una etapa temprana los pedidos marco y la planificación a largo plazo. Según la SPA, esto permitirá a los fabricantes asegurar capacidad y colaborar de manera más eficaz con los proveedores de semiconductores.

La SPA continuará monitoreando la dinámica del mercado y proporcionando actualizaciones oportunas a medida que evolucionen las condiciones.

El documento completo de posición está disponible en www.smartpaymentassociation.com

Acerca de la Smart Payment Association (SPA)

La Smart Payment Association (SPA) es la asociación sectorial de la industria de tarjetas y pagos móviles que promueve la innovación, la seguridad y la interoperabilidad de los instrumentos de pago, y colabora con organismos reguladores y de normalización en representación de sus miembros.

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